Російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа. ФОТО
Російське місто Перм (Пермський край РФ) у ніч проти середи, 29 квітня 2026 року атакували безпілотники.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.
Перші деталі
За даними місцевих мешканців, наразі небо в місті все в чорному диму.
Спершу місцеві канали повідомляли, що безпілотники рухаються у напрямку нафтопереробного заводу.
Дані місцевої влади
Згодом губернатор Пермського краю підтвердив атаку на регіон.
"Сьогодні на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника. Проведено евакуацію працівників. Постраждалих немає. На об’єкті виникла пожежа. На місці працюють оперативні та екстрені служби. У регіоні зберігається режим "безпілотної небезпеки"", - написав Дмитро Махонін.
Місцеві жителі повідомляють, що в районі Башкултаєво зафіксовано велику кількість машин швидкої допомоги та пожежних служб.
