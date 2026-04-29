Російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа. ФОТО

Російське місто Перм (Пермський край РФ) у ніч проти середи, 29 квітня 2026 року атакували безпілотники. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Перші деталі

За даними місцевих мешканців, наразі небо в місті все в чорному диму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії знову атаковано Туапсинський НПЗ: після удару дронів спалахнула пожежа. ВIДЕО

Перм після атаки

Спершу місцеві канали повідомляли, що безпілотники рухаються у напрямку нафтопереробного заводу.

Дані місцевої влади

Згодом губернатор Пермського краю підтвердив атаку на регіон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ атакували російський хімзавод у Пермському краї – за понад 1600 км від кордону з Україною

"Сьогодні на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника. Проведено евакуацію працівників. Постраждалих немає. На об’єкті виникла пожежа. На місці працюють оперативні та екстрені служби. У регіоні зберігається режим "безпілотної небезпеки"", - написав Дмитро Махонін.

Місцеві жителі повідомляють, що в районі Башкултаєво зафіксовано велику кількість машин швидкої допомоги та пожежних служб.

Схоже, таки наші безпілотники вдосконалюються. Останнім часом удари по нпз досить продуктивні. Дивишся на такі фото - аж радісно стає.
29.04.2026 10:05 Відповісти
Пермяки дивляться по телебаченню виступ губернатора.
29.04.2026 10:13 Відповісти
Я десь чув що все це почалося чи то з половців, чи то з печенегів.
29.04.2026 10:14 Відповісти
Перм - це така ж "аружейная кузница", як і Урал... Родич там служив, так розказував, що 80% промислових підприємств - "оборонка"...
29.04.2026 10:28 Відповісти
Андрофагів на московії смажать на середньому вогні з України!!!
29.04.2026 10:07 Відповісти
у руцких красавів весняний сезон виборів собі нових папіків ))
29.04.2026 10:08 Відповісти
війна завжди повертається додому
закон
29.04.2026 10:10 Відповісти
Я десь чув що все це почалося чи то з половців, чи то з печенегів.
29.04.2026 10:14 Відповісти
- Калян, скукатища какая... Чо делать будем?
- А давай, пайдём, хахлам пи*ды дадим?...
- Нах*я?
- А проста так...
А если ани, нам?
- А нам-то, за что?
29.04.2026 10:16 Відповісти
суне підарська колона у напрямку лбз
раптом з рівчака у мегафон:
- кацапи-підари, на одного Українського воїна треба 10 кацапських!
підарський командир: - хрєнасє, а ну 10 бойцов в овраг!
трах-бах у рівчаку, тиша, знов голос у мегафон:
- кацапи-підари, на одного Українського воїна треба 100 кацапських!
підарський командир: - хрєнасє, а ну 100 бойцов в овраг!
знов трах-бах та тиша
підарський командир: - шо за ...уйня?!
тут з рівчака виповзає недобитий підар та волає:
- камандир!! ета засада!!! он там не один, а их там двоє!!!
29.04.2026 10:23 Відповісти
Як там Масква?
Вже придумали куди ховатися на дєвьятое мая?
29.04.2026 10:12 Відповісти
в питере белые ночи а в перми черные рассветы)))
29.04.2026 10:18 Відповісти
А "Пітєрі" теж починають "черные рассветы" з'являться...
29.04.2026 10:29 Відповісти
Задымление.
29.04.2026 10:23 Відповісти
Ну да! Там, вакруг пермі, камыш в ентом годе удался!
29.04.2026 11:00 Відповісти
нарешті дістались і пермського НПЗ. А до компанії ще і на орський НПЗ прилетіло. Від Харкова відстані приблизно однакові, біля 1600 км.
В Орську знов на казахів будуть батон крошити.
29.04.2026 11:18 Відповісти
нє, пермський НПЗ так залишився поки що "нєраспєчатаним". Це прилетіло за 20 кілометрів від нього, у ЛВДС "Пєрмь" (57°47'56.8"N 55°53'09.8"E) на МНП Пєрмь-Альмєтьєвск.
29.04.2026 13:46 Відповісти
Спермяки этим не дышат?
29.04.2026 11:54 Відповісти
Мабуть, багато пермяків хотіли подихати курортним туапсинським повітрям...
29.04.2026 14:06 Відповісти
 
 