Російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа. ФОТО

Російське місто Перм (Пермський край РФ) у ніч проти середи, 29 квітня 2026 року атакували безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал ASTRA.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перші деталі

За даними місцевих мешканців, наразі небо в місті все в чорному диму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії знову атаковано Туапсинський НПЗ: після удару дронів спалахнула пожежа. ВIДЕО







Спершу місцеві канали повідомляли, що безпілотники рухаються у напрямку нафтопереробного заводу.

Дані місцевої влади

Згодом губернатор Пермського краю підтвердив атаку на регіон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дрони СБУ атакували російський хімзавод у Пермському краї – за понад 1600 км від кордону з Україною

"Сьогодні на один із промислових майданчиків у Пермському муніципальному окрузі було зафіксовано влучання ворожого безпілотника. Проведено евакуацію працівників. Постраждалих немає. На об’єкті виникла пожежа. На місці працюють оперативні та екстрені служби. У регіоні зберігається режим "безпілотної небезпеки"", - написав Дмитро Махонін.

Місцеві жителі повідомляють, що в районі Башкултаєво зафіксовано велику кількість машин швидкої допомоги та пожежних служб.