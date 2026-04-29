Будем увеличивать дальность ударов по РФ, Москве стоит переходить к дипломатии, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад и.о. главы СБУ генерал-майора Евгения Хмары о дальних ударах по РФ.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Зеленский заявил о новом этапе применения украинского оружия для ограничения потенциала российской войны.

"Расстояние по прямой – более 1500 км. Будем увеличивать соответствующие дистанции, и это вполне справедливые украинские ответы на российский террор. Важно, что каждое попадание уменьшает возможности российской военной промышленности, логистики, нефтяного экспорта.



Результаты очевидны для всех. То, что России нужно заканчивать свою войну, тоже очевидно для всех. Пора переходить к дипломатии, и этот сигнал стоит услышать Москве. Слава Украине!" — отметил президент.

Читайте: Российский Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промобъекте пожар. ФОТО