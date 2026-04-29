Дистанції ударів по РФ збільшуватимемо, Москві варто переходити до дипломатії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо далекобійних ударів по РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

Зеленський заявив про новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни.

"Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту.



Результати очевидні для всіх. Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві. Слава Україні!" - зазначив президент.

