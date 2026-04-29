Дистанції ударів по РФ збільшуватимемо, Москві варто переходити до дипломатії, - Зеленський

Зеленський заслухав доповідь Хмари про удари по РФ

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо далекобійних ударів по РФ.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

Зеленський заявив про новий етап застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни.

"Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту.

Результати очевидні для всіх. Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві. Слава Україні!" - зазначив президент.

Читайте: Російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа. ФОТО

Зеленський Володимир Удари по РФ Хмара Євгеній
Топ коментарі
+12
Головне про двушку на москву не забувай, оманська гнида
показати весь коментар
29.04.2026 11:32 Відповісти
+7
Та хер там! - поки путлєру в лобешню дрон не прилетить - його не перепрограмуєш
показати весь коментар
29.04.2026 11:31 Відповісти
+6
Після останніх викладених розмов опрічніків треба переходити до дипломатії з НАБУ, а не окуня врубати.
показати весь коментар
29.04.2026 11:35 Відповісти
москва не так вже й далеко!
показати весь коментар
29.04.2026 11:30 Відповісти
Приклад Києва показує шо на страждання пересічних владі насрати. Чому на москві має бути інакше.
показати весь коментар
29.04.2026 11:34 Відповісти
А що в Києві буде парад?
показати весь коментар
29.04.2026 11:39 Відповісти
Мабуть і про блекаут на мацкві вже не згадує.
Недопрацьовує голобородько.
показати весь коментар
29.04.2026 12:37 Відповісти
та ладно 20-22 пиги уже 4 милн осталось мегомясная кацапская армия все никак малую токмачку взять не может.....ох уж эти нещасные бедные хохлы все никак 3 человека не сдаеться ,да,******* конченное,ной дальше чмоня козломоордая гори в огне *******
показати весь коментар
29.04.2026 11:48 Відповісти
Ху...ліст, або просто дебіл
показати весь коментар
29.04.2026 11:52 Відповісти
Так збільш, мовчки, вони й так дізнаютьсч. А балакати просто так, немає сенсу
показати весь коментар
29.04.2026 11:51 Відповісти
Уявляю як Путин на параді буде сидіти в залізному ящику і гадити в валізу від кожного гучного вигуку.
показати весь коментар
29.04.2026 11:55 Відповісти
І таких наївних мрійників на кожному кроці, спускайтеся вже на решті на землю з хмаринок.
показати весь коментар
29.04.2026 12:12 Відповісти
Враховуючи сьогоднішні події, зеленому покидьку саме час задуматись про те, як найшвидше накивати п'ятами на історичну батьківщину в компанію своїх дружбанів-мародерів
показати весь коментар
29.04.2026 11:55 Відповісти
Навіщо? Якщо в.о. Голови СБУ перед ним сидить, як по команді «Струнко».
показати весь коментар
29.04.2026 12:23 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари ... москві варто переходити до дипломатії. Это он СБУ-шнику посоветовал???
показати весь коментар
29.04.2026 12:20 Відповісти
так це тільки після блекауту у мацкві как і обіцяв потужний зе
показати весь коментар
29.04.2026 12:23 Відповісти
Тогда надо бить по москве. на остальные города им плевать.
показати весь коментар
29.04.2026 12:25 Відповісти
Замість балабольства краще були б реальні удари. А так, вже слухаємо про це вже другий рік. Ху.ло казиться від цих заяв і це весь ефект.
показати весь коментар
29.04.2026 12:27 Відповісти
 
 