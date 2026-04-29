Поражена нефтеперекачивающая станция возле г. Пермь, горят почти все резервуары, - СБУ
Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", расположенной более чем в 1500 км от границы с Украиной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали успешной операции
Как отмечается, она принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.
- В результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар. По предварительной информации, горят почти все резервуары для хранения нефти", - говорится в сообщении.
"СБУ системно снижает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса РФ, нарушает цепочки поставок топлива для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры", - отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что российскую Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промобъекте пожар.
Тихо плаче дощ за кацапським вікном,
Дрон шукав НПЗ між чужими речами,
Та знаходив, коли на рф був сон...
Кожен бах, як сповідь без каяття,
Кожен спалах мов ніж у тиші...
Я живу між "сво" і "Трамп".
Та серце ще досі дише...
Прутін - ваш гріх і ваша молитва,
Ваша біль, що не вміє пройти...
С огромным количеством предприятий
В том числе военных заводов
Там и танки делают
И артиллерию
И что - то для авиации
До перестройки это был закрытый город
В него ни один зарубежный журналист не мог попасть
Это что - то наподобие нашего ДНЕПРА
А сколько там ГАЗА добывают!!!!!!!
Нефтянки уже мало осталось
Ее там так давно качают - в советские времена по всей области
Стояли нефтяные качалки- как в Техасе ,на каждом углу
Там работы для наших беспилотников- немеряно!!
Аплодисменти виконавцям
"ДанєцкіЙ карєфан януковича курченко придбав завод у компанії "Лукойл" влітку 2013 року. За даними слідства, діяльність структури курченка на заводі завдала збитків економіці України на суму понад 2,6 млрд грн, що призвело до примусового вилучення майна.
Юридичні особи, пов'язані з заводом (ПАТ "Одеський НПЗ"), продовжують існувати, але виробнича діяльність не ведеться.
А ще Надвірнянський, Херсонський і тому нафтопереробка в Україні майже зупинена через знищення інфраструктури, а країна імпортує нафтопродукти. Правда існує ряд малих приватних НПЗ, але то таке ... .