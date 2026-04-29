Поражена нефтеперекачивающая станция возле г. Пермь, горят почти все резервуары, - СБУ

Пермь после атаки

Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", расположенной более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Детали успешной операции

Как отмечается, она принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

  • В результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар. По предварительной информации, горят почти все резервуары для хранения нефти", - говорится в сообщении.

"СБУ системно снижает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса РФ, нарушает цепочки поставок топлива для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры", - отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российскую Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промобъекте пожар.

Топ комментарии
+20
Країна-бензоколонка поступово перетворюється на країну-смолоскип.
29.04.2026 13:12 Ответить
29.04.2026 13:12 Ответить
+18
Я так розумію - наші "дикі гуси" прилетіли в "страну аленью", в "край непуганых идиотов"... Кацапи поскаржилися, що ні ППО ніякої не було, і нібито, й тривоги не оголошували... Тому наші "відбомбилися", наче на полігоні...
29.04.2026 13:07 Ответить
29.04.2026 13:07 Ответить
+11
Колись русня викупляла українські нафтопереробні заводи,доводила до банкрутства і ліквідовувала.Отак фактично був знищений Дрогобицький нафтопереробний - один з ************* в колишньому есересері.Москальня лишилась монополістами в цій галузі і тільки от тепер прилетіла отвєтка.Бо якою мірою ти міряєш,такою і тобі буде відміряно...кінець цитати...
29.04.2026 13:26 Ответить
29.04.2026 13:26 Ответить
Нехай качки передихнуть і так дофіга накачали
29.04.2026 13:02 Ответить
29.04.2026 13:02 Ответить
...а мені нравиця як воно горить...
29.04.2026 15:14 Ответить
29.04.2026 15:14 Ответить
Харконени плавають у нафті.
29.04.2026 13:02 Ответить
29.04.2026 13:02 Ответить
Вогнику не знайдеться, прикурити ! Дякую ЗСУ.
29.04.2026 13:03 Ответить
29.04.2026 13:03 Ответить
Ніч лягла на місто, мов туман на гори.
Тихо плаче дощ за кацапським вікном,
Дрон шукав НПЗ між чужими речами,
Та знаходив, коли на рф був сон...

Кожен бах, як сповідь без каяття,
Кожен спалах мов ніж у тиші...
Я живу між "сво" і "Трамп".
Та серце ще досі дише...

Прутін - ваш гріх і ваша молитва,
Ваша біль, що не вміє пройти...
29.04.2026 13:03 Ответить
29.04.2026 13:03 Ответить
де, можна подивитися?
29.04.2026 13:05 Ответить
29.04.2026 13:05 Ответить
29.04.2026 13:06 Ответить
29.04.2026 13:06 Ответить
Я так розумію - наші "дикі гуси" прилетіли в "страну аленью", в "край непуганых идиотов"... Кацапи поскаржилися, що ні ППО ніякої не було, і нібито, й тривоги не оголошували... Тому наші "відбомбилися", наче на полігоні...
29.04.2026 13:07 Ответить
29.04.2026 13:07 Ответить
Пєрмь-глушмань глушманська.В них вже на прикордонні не вистачає ппо.Там хіба охорона з берданками.
29.04.2026 13:23 Ответить
29.04.2026 13:23 Ответить
Все більш менш боездатне ПВО, прикриває Москву і бункер Путіна. А інші, ну їбіться як хочете.
29.04.2026 13:34 Ответить
29.04.2026 13:34 Ответить
Пермь - город - миллионник
С огромным количеством предприятий
В том числе военных заводов
Там и танки делают
И артиллерию
И что - то для авиации
До перестройки это был закрытый город
В него ни один зарубежный журналист не мог попасть
Это что - то наподобие нашего ДНЕПРА
А сколько там ГАЗА добывают!!!!!!!
Нефтянки уже мало осталось
Ее там так давно качают - в советские времена по всей области
Стояли нефтяные качалки- как в Техасе ,на каждом углу
Там работы для наших беспилотников- немеряно!!
29.04.2026 14:24 Ответить
29.04.2026 14:24 Ответить
Пермь - город - миллионник
С огромным количеством предприятий
В том числе военных заводов
Там и танки делают
И артиллерию
И что - то для авиации
До перестройки это был закрытый город
В него ни один зарубежный журналист не мог попасть
Это что - то наподобие нашего ДНЕПРА
А сколько там ГАЗА добывают!!!!!!!
Нефтянки уже мало осталось
Ее там так давно качают - в советские времена по всей области
Стояли нефтяные качалки- как в Техасе ,на каждом углу
Там работы для наших беспилотников- немеряно!!
показать весь комментарий
29.04.2026 14:24 Ответить
Країна-бензоколонка поступово перетворюється на країну-смолоскип.
29.04.2026 13:12 Ответить
29.04.2026 13:12 Ответить
Денафтифікація кацапетівки - окремий вид мистецтва!
Аплодисменти виконавцям
29.04.2026 13:17 Ответить
29.04.2026 13:17 Ответить
Денєфтєлізація набирає обертів. Всьо по плану СВО.
29.04.2026 13:20 Ответить
29.04.2026 13:20 Ответить
І це по прямій
29.04.2026 13:22 Ответить
29.04.2026 13:22 Ответить
Колись русня викупляла українські нафтопереробні заводи,доводила до банкрутства і ліквідовувала.Отак фактично був знищений Дрогобицький нафтопереробний - один з ************* в колишньому есересері.Москальня лишилась монополістами в цій галузі і тільки от тепер прилетіла отвєтка.Бо якою мірою ти міряєш,такою і тобі буде відміряно...кінець цитати...
29.04.2026 13:26 Ответить
29.04.2026 13:26 Ответить
Не тільки Дрогобицький
29.04.2026 13:29 Ответить
29.04.2026 13:29 Ответить
Та і Лисичанський НПЗ 2012 році перейшов під контроль структур Дмитра Фірташа (Group DF), проте фактичним власником перед зупинкою стала «Роснефть», котра цей НПЗ і похоронила.
"ДанєцкіЙ карєфан януковича курченко придбав завод у компанії "Лукойл" влітку 2013 року. За даними слідства, діяльність структури курченка на заводі завдала збитків економіці України на суму понад 2,6 млрд грн, що призвело до примусового вилучення майна.
Юридичні особи, пов'язані з заводом (ПАТ "Одеський НПЗ"), продовжують існувати, але виробнича діяльність не ведеться.
А ще Надвірнянський, Херсонський і тому нафтопереробка в Україні майже зупинена через знищення інфраструктури, а країна імпортує нафтопродукти. Правда існує ряд малих приватних НПЗ, але то таке ... .
29.04.2026 13:44 Ответить
29.04.2026 13:44 Ответить
Красівоє 😄
29.04.2026 13:28 Ответить
29.04.2026 13:28 Ответить
А нас-то за что???
29.04.2026 13:34 Ответить
29.04.2026 13:34 Ответить
Туапсіна крокує по рашці!!!
29.04.2026 13:35 Ответить
29.04.2026 13:35 Ответить
В Перми холодно, пущай кацапы погреются, кто о них ещё позаботится как ни славные ЗСУ!
29.04.2026 13:39 Ответить
29.04.2026 13:39 Ответить
Пердьм отримала естафету від туапсин
29.04.2026 13:39 Ответить
29.04.2026 13:39 Ответить
По плану, по графику!
29.04.2026 13:44 Ответить
29.04.2026 13:44 Ответить
Добре та мало
29.04.2026 13:54 Ответить
29.04.2026 13:54 Ответить
Очень грамотно выбрана цель .
29.04.2026 14:20 Ответить
29.04.2026 14:20 Ответить
Красиво.
29.04.2026 14:27 Ответить
29.04.2026 14:27 Ответить
Кстати а почему не идут удары по местам добычи? Ведь крупные месторождения все наверняка известны.. Чтобы там выгорало все постоянно
29.04.2026 15:38 Ответить
29.04.2026 15:38 Ответить
Низький уклін вам Воїни ЗСУ
29.04.2026 17:49 Ответить
29.04.2026 17:49 Ответить
 
 