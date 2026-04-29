Поражена нефтеперекачивающая станция возле г. Пермь, горят почти все резервуары, - СБУ

Этой ночью специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ провели операцию на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Пермь", расположенной более чем в 1500 км от границы с Украиной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали успешной операции

Как отмечается, она принадлежит АО "Транснефть" и является стратегически важным хабом магистральной нефтотранспортной системы РФ. Через станцию нефть распределяется в четырех направлениях, в том числе и на Пермский НПЗ.

В результате атаки дронов СБУ на нефтеперекачивающей станции возник масштабный пожар. По предварительной информации, горят почти все резервуары для хранения нефти", - говорится в сообщении.

"СБУ системно снижает экспортный потенциал России и подрывает ее экономическую основу, из которой финансируется война против Украины. Поражение нефтелогистики создает дефицит ресурсов для военно-промышленного комплекса РФ, нарушает цепочки поставок топлива для армии и заставляет врага тратить значительные ресурсы на восстановление и защиту нефтеинфраструктуры", - отметил и.о. главы СБУ Евгений Хмара.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что российскую Пермь затянуло черным дымом после атаки БПЛА: на промобъекте пожар.