Уражено нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм, горять майже всі резервуари, - СБУ. ВIДЕО
Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Перм", яка розташована за понад 1500 км. від кордону з Україною.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Деталі успішної операції
Як зазначається, вона належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.
Внаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти", - йдеться у повідомленні.
"СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури", - зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа.
- Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо далекобійних ударів по РФ та зазначив, що дистанції ударів по РФ будуть збільшуватися.
Тихо плаче дощ за кацапським вікном,
Дрон шукав НПЗ між чужими речами,
Та знаходив, коли на рф був сон...
Кожен бах, як сповідь без каяття,
Кожен спалах мов ніж у тиші...
Я живу між "сво" і "Трамп".
Та серце ще досі дише...
Прутін - ваш гріх і ваша молитва,
Ваша біль, що не вміє пройти...
С огромным количеством предприятий
В том числе военных заводов
Там и танки делают
И артиллерию
И что - то для авиации
До перестройки это был закрытый город
В него ни один зарубежный журналист не мог попасть
Это что - то наподобие нашего ДНЕПРА
А сколько там ГАЗА добывают!!!!!!!
Нефтянки уже мало осталось
Ее там так давно качают - в советские времена по всей области
Стояли нефтяные качалки- как в Техасе ,на каждом углу
Там работы для наших беспилотников- немеряно!!
Аплодисменти виконавцям
"ДанєцкіЙ карєфан януковича курченко придбав завод у компанії "Лукойл" влітку 2013 року. За даними слідства, діяльність структури курченка на заводі завдала збитків економіці України на суму понад 2,6 млрд грн, що призвело до примусового вилучення майна.
Юридичні особи, пов'язані з заводом (ПАТ "Одеський НПЗ"), продовжують існувати, але виробнича діяльність не ведеться.
А ще Надвірнянський, Херсонський і тому нафтопереробка в Україні майже зупинена через знищення інфраструктури, а країна імпортує нафтопродукти. Правда існує ряд малих приватних НПЗ, але то таке ... .