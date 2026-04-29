Уражено нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм, горять майже всі резервуари, - СБУ. ВIДЕО

Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Перм", яка розташована за понад 1500 км. від кордону з Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Деталі успішної операції

Як зазначається, вона належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Читайте також: У Росії знову атаковано Туапсинський НПЗ: після удару дронів спалахнула пожежа. ВIДЕО

Внаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти", - йдеться у повідомленні.

"СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури", - зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ССО та Сили оборони уразили найбільший на півночі РФ Ярославський НПЗ за 1000 км від фронту

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що російську Перм затягнуло чорним димом після атаки БпЛА: на промоб’єкті пожежа.
  • Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь в.о. глави СБУ генерал-майора Євгенія Хмари щодо далекобійних ударів по РФ та зазначив, що дистанції ударів по РФ будуть збільшуватися.

+20
Країна-бензоколонка поступово перетворюється на країну-смолоскип.
29.04.2026 13:12 Відповісти
+18
Я так розумію - наші "дикі гуси" прилетіли в "страну аленью", в "край непуганых идиотов"... Кацапи поскаржилися, що ні ППО ніякої не було, і нібито, й тривоги не оголошували... Тому наші "відбомбилися", наче на полігоні...
29.04.2026 13:07 Відповісти
+11
Колись русня викупляла українські нафтопереробні заводи,доводила до банкрутства і ліквідовувала.Отак фактично був знищений Дрогобицький нафтопереробний - один з ************* в колишньому есересері.Москальня лишилась монополістами в цій галузі і тільки от тепер прилетіла отвєтка.Бо якою мірою ти міряєш,такою і тобі буде відміряно...кінець цитати...
29.04.2026 13:26 Відповісти
Нехай качки передихнуть і так дофіга накачали
29.04.2026 13:02 Відповісти
...а мені нравиця як воно горить...
29.04.2026 15:14 Відповісти
Харконени плавають у нафті.
29.04.2026 13:02 Відповісти
Вогнику не знайдеться, прикурити ! Дякую ЗСУ.
29.04.2026 13:03 Відповісти
Ніч лягла на місто, мов туман на гори.
Тихо плаче дощ за кацапським вікном,
Дрон шукав НПЗ між чужими речами,
Та знаходив, коли на рф був сон...

Кожен бах, як сповідь без каяття,
Кожен спалах мов ніж у тиші...
Я живу між "сво" і "Трамп".
Та серце ще досі дише...

Прутін - ваш гріх і ваша молитва,
Ваша біль, що не вміє пройти...
29.04.2026 13:03 Відповісти
де, можна подивитися?
29.04.2026 13:05 Відповісти
29.04.2026 13:06 Відповісти
Пєрмь-глушмань глушманська.В них вже на прикордонні не вистачає ппо.Там хіба охорона з берданками.
29.04.2026 13:23 Відповісти
Все більш менш боездатне ПВО, прикриває Москву і бункер Путіна. А інші, ну їбіться як хочете.
29.04.2026 13:34 Відповісти
Пермь - город - миллионник
С огромным количеством предприятий
В том числе военных заводов
Там и танки делают
И артиллерию
И что - то для авиации
До перестройки это был закрытый город
В него ни один зарубежный журналист не мог попасть
Это что - то наподобие нашего ДНЕПРА
А сколько там ГАЗА добывают!!!!!!!
Нефтянки уже мало осталось
Ее там так давно качают - в советские времена по всей области
Стояли нефтяные качалки- как в Техасе ,на каждом углу
Там работы для наших беспилотников- немеряно!!
29.04.2026 14:24 Відповісти
Денафтифікація кацапетівки - окремий вид мистецтва!
Аплодисменти виконавцям
29.04.2026 13:17 Відповісти
Денєфтєлізація набирає обертів. Всьо по плану СВО.
29.04.2026 13:20 Відповісти
І це по прямій
29.04.2026 13:22 Відповісти
Не тільки Дрогобицький
29.04.2026 13:29 Відповісти
Та і Лисичанський НПЗ 2012 році перейшов під контроль структур Дмитра Фірташа (Group DF), проте фактичним власником перед зупинкою стала «Роснефть», котра цей НПЗ і похоронила.
"ДанєцкіЙ карєфан януковича курченко придбав завод у компанії "Лукойл" влітку 2013 року. За даними слідства, діяльність структури курченка на заводі завдала збитків економіці України на суму понад 2,6 млрд грн, що призвело до примусового вилучення майна.
Юридичні особи, пов'язані з заводом (ПАТ "Одеський НПЗ"), продовжують існувати, але виробнича діяльність не ведеться.
А ще Надвірнянський, Херсонський і тому нафтопереробка в Україні майже зупинена через знищення інфраструктури, а країна імпортує нафтопродукти. Правда існує ряд малих приватних НПЗ, але то таке ... .
29.04.2026 13:44 Відповісти
Красівоє 😄
29.04.2026 13:28 Відповісти
А нас-то за что???
29.04.2026 13:34 Відповісти
Туапсіна крокує по рашці!!!
29.04.2026 13:35 Відповісти
В Перми холодно, пущай кацапы погреются, кто о них ещё позаботится как ни славные ЗСУ!
29.04.2026 13:39 Відповісти
Пердьм отримала естафету від туапсин
29.04.2026 13:39 Відповісти
По плану, по графику!
29.04.2026 13:44 Відповісти
Добре та мало
29.04.2026 13:54 Відповісти
Очень грамотно выбрана цель .
29.04.2026 14:20 Відповісти
Красиво.
29.04.2026 14:27 Відповісти
Кстати а почему не идут удары по местам добычи? Ведь крупные месторождения все наверняка известны.. Чтобы там выгорало все постоянно
29.04.2026 15:38 Відповісти
Низький уклін вам Воїни ЗСУ
29.04.2026 17:49 Відповісти
 
 