Уражено нафтоперекачувальну станцію біля м. Перм, горять майже всі резервуари, - СБУ. ВIДЕО

Цієї ночі фахівці Центру спецоперацій "Альфа" СБУ відпрацювали по лінійній виробничо-диспетчерській станції (ЛПДС) "Перм", яка розташована за понад 1500 км. від кордону з Україною.

Деталі успішної операції

Як зазначається, вона належить АТ "Транснефть" і є стратегічно важливим хабом магістральної нафтотранспортної системи РФ. Через станцію нафта розподіляється у чотирьох напрямках, зокрема й до Пермського НПЗ.

Внаслідок атаки дронів СБУ на нафтоперекачувальній станції виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, горять майже всі резервуари для зберігання нафти", - йдеться у повідомленні.

"СБУ системно зменшує експортний потенціал росії та підриває її економічну основу, з якої фінансується війна проти України. Ураження нафтологістики створює дефіцит ресурсів для військово-промислового комплексу рф, порушує ланцюги постачання пального для армії та змушує ворога витрачати значні ресурси на відновлення і захист нафтоінфраструктури", - зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

