Морской терминал в Туапсе снова атакован дронами: начался пожар

В ночь на 1 мая беспилотники в очередной раз атаковали морской терминал в Туапсе (Краснодарский край).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и оперштаб края

"В Туапсе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечено 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России", - говорится в сообщении.

Это уже четвертая атака украинских дронов на морской порт за последние две недели.

В течение последних двух недель в Туапсе продолжалось тушение масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который возник после трех ударов украинских дронов.

Из города сообщали об экологической катастрофе, там выпадали "нефтяные дожди", в море образовалось нефтяное пятно.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

