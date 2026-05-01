Морской терминал в Туапсе снова атакован дронами: начался пожар
В ночь на 1 мая беспилотники в очередной раз атаковали морской терминал в Туапсе (Краснодарский край).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы и оперштаб края
"В Туапсе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на территории морского терминала. Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. Всего к ликвидации возгорания привлечено 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России", - говорится в сообщении.
Это уже четвертая атака украинских дронов на морской порт за последние две недели.
В течение последних двух недель в Туапсе продолжалось тушение масштабного пожара на нефтеперерабатывающем заводе, который возник после трех ударов украинских дронов.
Из города сообщали об экологической катастрофе, там выпадали "нефтяные дожди", в море образовалось нефтяное пятно.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.
- Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.
- В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
А хтож зігріє бідненьких туапсян, як не "Мадяр"...
"Заходите к нам на огонек".
Там явно не вистачає.двіжухи аби не запускали дрони по Україні.
І кримлядити.Крим теж.було б не люшнє. Як ні як курортний сезон.
але, коли ціль пу не созідати, а вбивати- грабувати-знущатись- підкоряти... то і маємо те, що маємо
«Відмічено пуски БпЛА типу "Shahed" з Курська,Орла,Брянська та Шаталово.
За дуже попередньою інформацією - більше 60 груп.
Реагуватимемо по факту загрози»
А можна зробити так щоб.оці вище передічені міста на роісії стали схожими на туапсе після прильотів?
Видно ж тамтешні орки цього просять.
Де фламінги?
Тому нехай спочатку вигорять усі НПЗ, порохові заводи, електроника та сборки шахедів, усі ППОшечки та "рязанські вдв" за зверхнім та байдужим відношенням расеян до "ліміти". А потім на десерт можна і за кремлівськими зірками прилетіти, та "бєсплатно показать кіно".
ІМХО, зрозуміло!
Вдень- туапсе, вночі - перм !
І так треба по колу....
Там є дві зони з великими масивами ємностей Для портових теоміналів і окремо для НПЗ.
Пацифікація наросійської нафтопромисловості дужее нравиться...
Вони там ото суєтяться, бігають.. нравиться.. 👍🏻
https://www.youtube.com/watch?v=83envODCjwM