Поражен подсанкционный танкер "MARQUISE" вблизи Туапсе, - Генштаб
Сегодня утром подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с применением двух МБЭК-камикадзе было поражено судно "MARQUISE", находящееся под санкциями (танкер, флаг Камеруна, без груза, грузоподъемность более 37 тыс. т.).
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
На момент поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе (РФ) без сигнала AIS, вероятно, ожидало погрузки в море от другого судна.
Справочно:
AIS - автоматическая идентификационная система (англ. Automatic Identification System) - система, используемая в судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных
- Поражение нанесено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.
- Танкер "MARQUISE" находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной перевозки нефтепродуктов.
- Степень повреждений уточняется.
"Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - отмечают в Генштабе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тобто най щастить
Це такі собі, "санкції ЗСУ"...
А слідкує за виконанням цих санкцій-Україна.Не дякуйте.