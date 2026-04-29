Поражен подсанкционный танкер "MARQUISE" вблизи Туапсе, - Генштаб

Сегодня утром подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с применением двух МБЭК-камикадзе было поражено судно "MARQUISE", находящееся под санкциями (танкер, флаг Камеруна, без груза, грузоподъемность более 37 тыс. т.).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На момент поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе (РФ) без сигнала AIS, вероятно, ожидало погрузки в море от другого судна.

Справочно:

AIS - автоматическая идентификационная система (англ. Automatic Identification System) - система, используемая в судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных

Поражение нанесено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.

Танкер "MARQUISE" находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной перевозки нефтепродуктов.

Степень повреждений уточняется.

"Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - отмечают в Генштабе.

