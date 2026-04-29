Поражен подсанкционный танкер "MARQUISE" вблизи Туапсе, - Генштаб

поражен танкер

Сегодня утром подразделением Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с применением двух МБЭК-камикадзе было поражено судно "MARQUISE", находящееся под санкциями (танкер, флаг Камеруна, без груза, грузоподъемность более 37 тыс. т.).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

На момент поражения судно находилось в дрейфе, в районе 210 км к юго-востоку от города Туапсе (РФ) без сигнала AIS, вероятно, ожидало погрузки в море от другого судна.

Справочно:

AIS - автоматическая идентификационная система (англ. Automatic Identification System) - система, используемая в судоходстве для идентификации судов, их габаритов, курса и других данных

  • Поражение нанесено в кормовую часть, в район винто-рулевой группы и машинного отделения.
  • Танкер "MARQUISE" находится под санкциями Украины, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Новой Зеландии и Канады и использовался противником для незаконной перевозки нефтепродуктов.
  • Степень повреждений уточняется.

"Силы обороны Украины продолжат принимать системные меры для прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - отмечают в Генштабе.

+10
не...уй шастать
тобто най щастить
29.04.2026 12:21 Ответить
+4
Сто футів. Над кілем.
29.04.2026 12:23 Ответить
+4
дірка що х@й залатаєш
29.04.2026 12:35 Ответить
не...уй шастать
тобто най щастить
29.04.2026 12:21 Ответить
А уражено це як? Палає чи дірка в камбузі??
29.04.2026 12:22 Ответить
Ступінь пошкоджень уточнюється. Джерело: https://censor.net/ua/n4000549
29.04.2026 12:25 Ответить
Головне, що йому "намєкнули", що він - "не в той час", і "не в тому місці"... Скоріш всього, "заїхали" в корму... А якщо і попали в танк, то нічого страшного... Під Туапсе стільки зараз нафти плаває, що витік пари тон "льяльних" вод, з трюму, нічого не значить... Аби тільки завадить нелегальній перекачці і транспортуванні кацапської нафти, на експорт...
Це такі собі, "санкції ЗСУ"...
29.04.2026 12:30 Ответить
дірка що х@й залатаєш
29.04.2026 12:35 Ответить
гвинто-моторна група знаходитья не в камбузі, і вона не може палати.
29.04.2026 13:16 Ответить
Сто футів. Над кілем.
29.04.2026 12:23 Ответить
НАД!!!
29.04.2026 12:44 Ответить
як що чєсно, я в шокє!!!!!
грета!
греееетттаааа!!!!
грета тумблєр, ти де?
29.04.2026 12:26 Ответить
Чому не бахнули порожні танки? чи їх заповняють водою?
29.04.2026 12:28 Ответить
тому що таке ураження було би бестолкове. Ті хто цим займається, знають достеменно куди краще спрямувати дрон. А ремонт значного пошкодження гвинто-моторної групи коштує багато грошей власнику судна, а якщо моторне відділення прийняло води, то дешевше ту балію просто покинуть і списати.
29.04.2026 13:15 Ответить
В 1972 році на одеському рейді в зимовий шторм зіштовхнулися порожній болгарський танкер Лом та одеський судовантаж Моздок завантажений отрутохімікатами...внаслідок зіткнення Лом вибухнув, при чому так, що разом з ним пішов на дно і Моздок...тому я і спитав
29.04.2026 13:40 Ответить
ще раз - від дірки у борту танкеру нічого не буде, окрім ремонту, навіть не піднімаючи у док.
29.04.2026 13:59 Ответить
Бо дотримуємося гуманних принципів і бережемо екологію. Тому тільки у машинне відділення.
29.04.2026 13:26 Ответить
тому шо у борт просто бєстолково, буде прото дірка 2х2, яка ні на що не вплине. Відкачають баласт і залатають на судоремонтному прямо біля пірса.
29.04.2026 13:57 Ответить
Лучше бы он гружёный был, движуха бы была интересней.... но и так в принципе неплохо
29.04.2026 13:03 Ответить
Танкер "MARQUISE" перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади
А слідкує за виконанням цих санкцій-Україна.Не дякуйте.
29.04.2026 13:10 Ответить
 
 