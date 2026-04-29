Уражено підсанкційний танкер "MARQUISE" поблизу Туапсе, - Генштаб

Сьогодні вранці підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України із застосуванням двох МБЕК-камікадзе уражено підсанкційне судно "MARQUISE" (танкер, прапор Камерун, без вантажу, вантажомісткість понад 37 тис.т.).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На час ураження судно перебувало в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (РФ) без сигналу AIS, ймовірно очікувало завантаження в морі від іншого судна.

Довідково:

AIS - автомати́чна ідентифікаці́йна систе́ма ( англ. Automatic Identification System) - у система, що служить судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних

Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Танкер "MARQUISE" перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів.

Ступінь пошкоджень уточнюється.

"Сили оборони України продовжать вживати системних заходів для припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.

