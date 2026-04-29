УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8567 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки
3 721 18

Уражено підсанкційний танкер "MARQUISE" поблизу Туапсе, - Генштаб

Сьогодні вранці підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України із застосуванням двох МБЕК-камікадзе уражено підсанкційне судно "MARQUISE" (танкер, прапор Камерун, без вантажу, вантажомісткість понад 37 тис.т.).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На час ураження судно перебувало в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (РФ) без сигналу AIS, ймовірно очікувало завантаження в морі від іншого судна.

Довідково:

AIS - автомати́чна ідентифікаці́йна систе́ма ( англ. Automatic Identification System) - у система, що служить судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних

  • Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.
  • Танкер "MARQUISE" перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів.
  • Ступінь пошкоджень уточнюється.

"Сили оборони України продовжать вживати системних заходів для припинення збройної агресії російської федерації проти України", - наголошують у Генштабі.

Автор: 

Генштаб ЗС (8264) корабель (1643) Удари по РФ (906) Туапсе (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
не...уй шастать
тобто най щастить
показати весь коментар
29.04.2026 12:21 Відповісти
+4
Сто футів. Над кілем.
показати весь коментар
29.04.2026 12:23 Відповісти
+4
дірка що х@й залатаєш
показати весь коментар
29.04.2026 12:35 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
А уражено це як? Палає чи дірка в камбузі??
показати весь коментар
29.04.2026 12:22 Відповісти
Ступінь пошкоджень уточнюється. Джерело: https://censor.net/ua/n4000549
показати весь коментар
29.04.2026 12:25 Відповісти
Головне, що йому "намєкнули", що він - "не в той час", і "не в тому місці"... Скоріш всього, "заїхали" в корму... А якщо і попали в танк, то нічого страшного... Під Туапсе стільки зараз нафти плаває, що витік пари тон "льяльних" вод, з трюму, нічого не значить... Аби тільки завадить нелегальній перекачці і транспортуванні кацапської нафти, на експорт...
Це такі собі, "санкції ЗСУ"...
показати весь коментар
29.04.2026 12:30 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2026 12:35 Відповісти
гвинто-моторна група знаходитья не в камбузі, і вона не може палати.
показати весь коментар
29.04.2026 13:16 Відповісти
Сто футів. Над кілем.
НАД!!!
показати весь коментар
29.04.2026 12:44 Відповісти
як що чєсно, я в шокє!!!!!
грета!
греееетттаааа!!!!
грета тумблєр, ти де?
показати весь коментар
29.04.2026 12:26 Відповісти
Чому не бахнули порожні танки? чи їх заповняють водою?
показати весь коментар
29.04.2026 12:28 Відповісти
тому що таке ураження було би бестолкове. Ті хто цим займається, знають достеменно куди краще спрямувати дрон. А ремонт значного пошкодження гвинто-моторної групи коштує багато грошей власнику судна, а якщо моторне відділення прийняло води, то дешевше ту балію просто покинуть і списати.
показати весь коментар
29.04.2026 13:15 Відповісти
В 1972 році на одеському рейді в зимовий шторм зіштовхнулися порожній болгарський танкер Лом та одеський судовантаж Моздок завантажений отрутохімікатами...внаслідок зіткнення Лом вибухнув, при чому так, що разом з ним пішов на дно і Моздок...тому я і спитав
показати весь коментар
29.04.2026 13:40 Відповісти
ще раз - від дірки у борту танкеру нічого не буде, окрім ремонту, навіть не піднімаючи у док.
показати весь коментар
29.04.2026 13:59 Відповісти
Бо дотримуємося гуманних принципів і бережемо екологію. Тому тільки у машинне відділення.
показати весь коментар
29.04.2026 13:26 Відповісти
тому шо у борт просто бєстолково, буде прото дірка 2х2, яка ні на що не вплине. Відкачають баласт і залатають на судоремонтному прямо біля пірса.
показати весь коментар
29.04.2026 13:57 Відповісти
Лучше бы он гружёный был, движуха бы была интересней.... но и так в принципе неплохо
показати весь коментар
29.04.2026 13:03 Відповісти
А слідкує за виконанням цих санкцій-Україна.Не дякуйте.
показати весь коментар
29.04.2026 13:10 Відповісти
 
 