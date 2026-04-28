Путін відреагував на удари України по НПЗ у Туапсе: скаржиться на загрозу "екологічної катастрофи"

путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив про загрозу "екологічної катастрофи" на тлі ударів Сил оборони України по нафтових об'єктах у місті Туапсе Краснодарського краю РФ.

Про це він сказав під час наради з питань безпеки на виборах до Держдуми РФ 2026 року, цитує російське  пропагандистське інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.

Путін поскаржився на українські удари

Керманич РФ поскаржився на зростання кількості атак безпілотників на об’єкти, які він назвав "цивільною інфраструктурою".

"Все частіше завдаються удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі. Ось останній приклад — енергетичні об'єкти в Туапсе, які потенційно можуть спричинити серйозні екологічні наслідки",- сказав російський диктатор.

Він також заявив, що Україна атакує енергетичні об'єкти Росії, тому що, мовляв, "щодня втрачає певні території".

Читайте також: Після Туапсе нафтова пляма рухається до маєтку Путіна

Що передувало?

Дивіться також: Наслідки чергового удару безпілотників по НПЗ у Туапсе. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Топ коментарі
Пвшов *****.
28.04.2026 23:21 Відповісти
Непогана така двіжуха виходить, що навіть ***** заскавчало. Треба продовжувати, щоб їм сторкратно повернулась Каховська ГЕС, та все інше зло, що воно принесло.
28.04.2026 23:50 Відповісти
Не розумію того пуцина. Ця проблема дуже легко вирішується ним самим - треба лише віддати наказ про вивід кацапських окупауійних військ з української території - і все! Жодних екологічних катастроф! Він що, тупий? Не мобе сам догнати? 🤔
29.04.2026 00:03 Відповісти
Пвшов *****.
28.04.2026 23:21 Відповісти
та ви шо !
а екологія ?
страдает...

.
28.04.2026 23:39 Відповісти
Одним словом - Ху...ло.
28.04.2026 23:23 Відповісти
Хтось вірить що цей клован справжній путєн?
28.04.2026 23:37 Відповісти
А це має хоч якесь значення?
28.04.2026 23:45 Відповісти
Куйло, тобі й Грета Тунберг не допоможе. Вішайся.
28.04.2026 23:23 Відповісти
28.04.2026 23:24 Відповісти
та поцілуй ти ху* ло ,оту гумову ср* ку ,з якою спиш ...і жалійтеся один одному ...
28.04.2026 23:27 Відповісти
28.04.2026 23:31 Відповісти
зараз я розкажу вам про страдаючую екологія туапсе

.
28.04.2026 23:42 Відповісти
І чого жаліється? Цю війну він і почав
28.04.2026 23:39 Відповісти
"страдает екология" це коли палаюча нафта тече по вулицях.

дебіли !

.
28.04.2026 23:41 Відповісти
Непогана така двіжуха виходить, що навіть ***** заскавчало. Треба продовжувати, щоб їм сторкратно повернулась Каховська ГЕС, та все інше зло, що воно принесло.
28.04.2026 23:50 Відповісти
Амінь
29.04.2026 04:34 Відповісти
не томіть, давайте вже по "Шехарісу".
28.04.2026 23:53 Відповісти
Не розумію того пуцина. Ця проблема дуже легко вирішується ним самим - треба лише віддати наказ про вивід кацапських окупауійних військ з української території - і все! Жодних екологічних катастроф! Він що, тупий? Не мобе сам догнати? 🤔
29.04.2026 00:03 Відповісти
Я думаю пукін (якщо це він) фактично же не контролює владу у рф і система йде в рознос.
29.04.2026 01:00 Відповісти
тобто ***** починає творити божевілля а потім скаржитися?
так ти чмо дурне визначись нарешті або хрестик зніми або труси одягни
29.04.2026 01:05 Відповісти
Тупе ***** не може вдягнути не трусів, ні хрестика, воно може вдягнути лише презерватив.
29.04.2026 01:31 Відповісти
На голову...
29.04.2026 07:09 Відповісти
сцарь якийсь млявий, невпевнений. що з вялічієм, нахабством та пихою сталось? де подів, в бункері загубив?
29.04.2026 01:55 Відповісти
"Двіжуха" пішла, не в тому напрямку... Не врахував гравітації, та інших фізичних законів... Наприклад, Третій закон Ньютона: "Якщо одне тіло діє на інше тіло з певною силою, то друге тіло обов'язково діє на перше з такою ж силою, але спрямованою в протилежний бік".
29.04.2026 07:12 Відповісти
Та Алінка те вялічіє з кальсонів весь ранок витрушувала.
29.04.2026 09:02 Відповісти
Тепер треба з Новоросійськом зробити теж саме, і Мордор змушений буде глушити нафтові свердловини, цьому ж дятлу після всіх його злочинів пропонували "заморозити" війну, але воно, як і всі орки, невиліковне, а тепер неадекват скавучить "а нас за что", за те, хворе, що ви зробили з Україною, і вважай, що за те що ти накоїв зі своїми нелюдами, ти взагалі ще ніякої відплати не отримав.
29.04.2026 02:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MvrNPfnvNIg кацапи жаліються
29.04.2026 02:50 Відповісти
Ну... Це набагато "дохідливіше", ніж "Разгаворы о ГЛАВНОМ", у школі...
29.04.2026 07:16 Відповісти
Терміного і негайно пі√уй на всіх всіх всіх !!! Европа і квір-оон майже мовчать про страшні бомбування, про знищення екології України, про підрив дамби і захоплення станцій!!
Нарасія має палати і нищитись, хай хоч екологічно хоч як..
Ну мінімальне зловтішання є - меньше комунізтам кнр дістанеться!
29.04.2026 04:32 Відповісти
Скавчання опущеного.
29.04.2026 05:57 Відповісти
Греиу Тумберг в студію!
Гехай захистить коня від дойки.
29.04.2026 06:36 Відповісти
Чахлик невмирущий.
29.04.2026 06:48 Відповісти
Класика! Як тільки ***** отримує по хлєбалу, то відразу йде мичання «а нас то за чЬто?». Згадують про екологію, цінності і цивільних. Шкода тільки, що на 5й рік війни немає жодного удару по москві. Якби москва щодня палала, як Туапсе, то вже б бойові підаруси звалили з усіх окупованих земель і вели перемовини про повернення анексованого Криму.
29.04.2026 07:54 Відповісти
"Все частіше завдаються удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі."

Це діпфейк, не міг путін таке сказати. Він же, за його словами, майже переміг. Всє ідєт по плану в строгом соответствіі с заранєє определьоннім графіком опєрації. А мєстамі - і с опєрєженієм.

Чи в плані так і планувалось? "На 1525 дєнь пройобуєм ешчьо одін нпз"
29.04.2026 09:19 Відповісти
Забирай своє фашистське лайно з України, і не буде ніякої катастрофи. Кончена тварюка.
29.04.2026 09:22 Відповісти
Тобто, починаючи війну проти України у 2014 ти, тля, не розраховував отримати відповідь? Це ж твоя гойдна і двіжуха! Жери! Поки очі не повилазять!
29.04.2026 09:26 Відповісти
Скучно девочки, застой, хочется движухи, потерь нет, все идёт по плану, сапоги в смятку, гойда!!🤪
29.04.2026 10:31 Відповісти
***** уничтожил в Украине весь нефтеперерабатующий бизнес, генерацию электроэнергии, теперь Украина будет отвечать.
29.04.2026 10:34 Відповісти
 
 