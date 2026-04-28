Путін відреагував на удари України по НПЗ у Туапсе: скаржиться на загрозу "екологічної катастрофи"
Російський диктатор Володимир Путін заявив про загрозу "екологічної катастрофи" на тлі ударів Сил оборони України по нафтових об'єктах у місті Туапсе Краснодарського краю РФ.
Про це він сказав під час наради з питань безпеки на виборах до Держдуми РФ 2026 року, цитує російське пропагандистське інформагентство ТАСС, інформує Цензор.НЕТ.
Путін поскаржився на українські удари
Керманич РФ поскаржився на зростання кількості атак безпілотників на об’єкти, які він назвав "цивільною інфраструктурою".
"Все частіше завдаються удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі. Ось останній приклад — енергетичні об'єкти в Туапсе, які потенційно можуть спричинити серйозні екологічні наслідки",- сказав російський диктатор.
Він також заявив, що Україна атакує енергетичні об'єкти Росії, тому що, мовляв, "щодня втрачає певні території".
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
- Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
- У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.
а екологія ?
страдает...
дебіли !
так ти чмо дурне визначись нарешті або хрестик зніми або труси одягни
Нарасія має палати і нищитись, хай хоч екологічно хоч як..
Ну мінімальне зловтішання є - меньше комунізтам кнр дістанеться!
Гехай захистить коня від дойки.
Це діпфейк, не міг путін таке сказати. Він же, за його словами, майже переміг. Всє ідєт по плану в строгом соответствіі с заранєє определьоннім графіком опєрації. А мєстамі - і с опєрєженієм.
Чи в плані так і планувалось? "На 1525 дєнь пройобуєм ешчьо одін нпз"