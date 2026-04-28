Наслідки чергового удару безпілотників по НПЗ у Туапсе. СУПУТНИКОВІ ФОТО

Оприлюднено супутникові фото нової пожежі в районі порту та НПЗ у Туапсе після чергової атаки дронів.

Про це повідомляє проєкт "Схеми" (Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

На світлинах видно сильне задимлення внаслідок пожежі, що може вказувати на ураження інфраструктури, що відповідає за переробку нафтопродуктів.





Що передувало?

Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.

У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.

