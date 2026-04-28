Последствия очередного удара беспилотников по НПЗ в Туапсе. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Опубликованы спутниковые снимки нового пожара в районе порта и НПЗ в Туапсе после очередной атаки дронов.

Об этом сообщает проект "Схеми" ("Радіо Свобода").

Что известно?

На снимках видно сильное задымление в результате пожара, что может указывать на поражение инфраструктуры, отвечающей за переработку нефтепродуктов.





Читайте также: НПЗ в Туапсе и РЛС рашистов в оккупированном Крыму поразили Силы обороны, - Генштаб

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Смотрите также: На Туапсинском НПЗ взорвались новые резервуары, масштаб пожара увеличился. ВИДЕО