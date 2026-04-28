На Туапсинском НПЗ взорвались новые резервуары, масштаб пожара увеличился. ВИДЕО

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край, РФ) продолжает разгораться. В сети появились новые видеозаписи, на которых запечатлены последствия мощных взрывов на территории предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, огонь охватил новые резервуары с топливом.

На обнародованных кадрах виден высоченный черный столб дыма и масштабное открытое пламя, которое поднимается над промышленной зоной. Взрывы были такой силы, что их слышали в разных районах города, а дымовую завесу заметно за много километров от эпицентра.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

