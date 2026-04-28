На Туапсинском НПЗ взорвались новые резервуары, масштаб пожара увеличился. ВИДЕО
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край, РФ) продолжает разгораться. В сети появились новые видеозаписи, на которых запечатлены последствия мощных взрывов на территории предприятия.
Как сообщает Цензор.НЕТ, огонь охватил новые резервуары с топливом.
На обнародованных кадрах виден высоченный черный столб дыма и масштабное открытое пламя, которое поднимается над промышленной зоной. Взрывы были такой силы, что их слышали в разных районах города, а дымовую завесу заметно за много километров от эпицентра.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.
- Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.
- В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
Слава ЗСУ!
Як не порадіти?
але це нова для мене інформація. дякую
(Ломоносов - "на особинку". Бо у нього не було кріпосних, а жінки, в ті часи, в Академії наук, не вчилися...). А то мали-б,і вони, свого "Поплавського"
Порада безкоштовна, не дякуйте
Куди кацапи не влізуть - завжди все "засеруть". Батько в Кенігсбергу, в 50-ті, служив. Побачив, зо зробили з домом-музеєм Еммануїла Канта, так жахнувся - у нього фото часів молодості, збереглося. Він там, з товаришами, на його фоні, сфотографований...
2026 рік: кінець в Туапсе настав. А триколором залишилось тільки підтертися, навіть вулкан не допоможе потушити
Дим... Нехай по тобі тут залишиться лиш дим... І спокій з ним... І спокій, спокій з ним...
(гурт Без обмежень)
Правильно казав, колись, старшина, у моїй роті, стосовно кацапні: "Один удар кулаком в лоб, заменяет полгода партийно-политической работы...".
p.s. туареги зара трохи зайняті..