Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
На Туапсинском НПЗ взорвались новые резервуары, масштаб пожара увеличился. ВИДЕО

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе (Краснодарский край, РФ) продолжает разгораться. В сети появились новые видеозаписи, на которых запечатлены последствия мощных взрывов на территории предприятия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, огонь охватил новые резервуары с топливом.

На обнародованных кадрах виден высоченный черный столб дыма и масштабное открытое пламя, которое поднимается над промышленной зоной. Взрывы были такой силы, что их слышали в разных районах города, а дымовую завесу заметно за много километров от эпицентра.

Смотрите: Россиянка из Туапсе учит украинцев человечности на фоне горящего НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие же, как мы. Только у вас мозги промыты"

Что предшествовало?

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НПЗ в Туапсе и РЛС рашистов в оккупированном Крыму поразили Силы обороны, - Генштаб

НПЗ (466) пожар (5986) дроны (6915) Туапсе (36) Краснодарский край РФ (51)
Свято триває 😃
28.04.2026 14:22 Ответить
СВО називається. Процес денєфтянізації дещо трохи запізнився, але радує.
28.04.2026 14:38 Ответить
Наочне втілення бажання х@йла щодо двіжухи. Так і проситься цитата з кацапського класика Некрасова: "И по сердцу эта картина, всем любящим русский народ"... Нехай горять, бісові діти.
28.04.2026 14:29 Ответить
28.04.2026 15:47 Ответить
туапсє - місто вічно палаючих нафтових резервуарів

Слава ЗСУ!

.
28.04.2026 16:22 Ответить
"И дым Отечества (ихнего) нам сладок и приятен"

.
28.04.2026 16:24 Ответить
Продолжают куріть?
28.04.2026 14:25 Ответить
Ні, шашлики з баранів жарять
28.04.2026 14:26 Ответить
Нехай курять на здоров'я!
28.04.2026 15:45 Ответить
Гори-гори ясно
28.04.2026 14:27 Ответить
Їх вранішні прогнози справджуються.
Як не порадіти?
28.04.2026 14:27 Ответить
Файно
28.04.2026 14:28 Ответить
Наочне втілення бажання х@йла щодо двіжухи. Так і проситься цитата з кацапського класика Некрасова: "И по сердцу эта картина, всем любящим русский народ"... Нехай горять, бісові діти.
28.04.2026 14:29 Ответить
Некрасов прославився як скаженний поміщик - серед його кріпосних не було жодної дівчинки старшою за 9 років яку б він не згвалтував. А потім писав "Єсть жєнщіни в руzкіх сєлєньях..." Отакі всі кацапські "классікі" починаючи з дєржавіна...
28.04.2026 15:19 Ответить
"Скрєпи".
28.04.2026 15:39 Ответить
батько миколи - олексій тримав гарем - пише ші.
але це нова для мене інформація. дякую
28.04.2026 15:40 Ответить
А знаєш, чому, "починаючи з Дєржавіна"? Тому що до Дєржавіна, у Росії "класиків" не було, НІЯКИХ ...
(Ломоносов - "на особинку". Бо у нього не було кріпосних, а жінки, в ті часи, в Академії наук, не вчилися...). А то мали-б,і вони, свого "Поплавського"
28.04.2026 15:46 Ответить
Все ніяк папу не виберуть
28.04.2026 14:34 Ответить
Це нова туристична принада - негасиме полум'я у туапсе
28.04.2026 14:37 Ответить
Свердловини проблематично консервувати, тому є чудовий вихід - продовжувати безперервно качати та підливати нафту у вогонь!
Порада безкоштовна, не дякуйте
28.04.2026 14:56 Ответить
🤣🤣🤣
28.04.2026 15:01 Ответить
28.04.2026 15:14 Ответить
Двіжуха.
28.04.2026 14:38 Ответить
Туапси повинні бути щасливі бо можуть це спостерегати онлайн і не по телевізору у хахлов а майже у себе вдома.
28.04.2026 14:41 Ответить
"Туапсинці"... "Туа Псе" - "дві річки". Тобто, вони "дворіченці"...
28.04.2026 15:48 Ответить
ТуаПСЯКИ або ТуапСЯКИ.
28.04.2026 16:26 Ответить
Ну, це вже твоє особисте сприйняття...
28.04.2026 16:34 Ответить
Ти "в курсі", як називався "Южно-Сахалінськ", після заснування його, японцями? "Тойохара" - "Тиха долина"... Дуже красиве місто... було (одна бабуся розказувала, яка там жила в 1946-му). Поїхала туди, у кінці 90-х, так жахнулася - "МУХОСРАНСЬК-надцятий!!!
Куди кацапи не влізуть - завжди все "засеруть". Батько в Кенігсбергу, в 50-ті, служив. Побачив, зо зробили з домом-музеєм Еммануїла Канта, так жахнувся - у нього фото часів молодості, збереглося. Він там, з товаришами, на його фоні, сфотографований...
28.04.2026 16:56 Ответить
Крізь вікно видно, що прокинувся вулкан
28.04.2026 14:42 Ответить
Двіжувій
28.04.2026 14:50 Ответить
Ісландці б назвали його "Нахуанамтанафтайокудль".
28.04.2026 15:04 Ответить
Вічний вогонь?
28.04.2026 14:45 Ответить
Так. Вони таке **********. Та й "дзєнь пабєди" незабаром.
28.04.2026 15:15 Ответить
2022 рік: в Туапсе розгортають ганчірʼя під пісню «за жизнь, брат, до конца»

2026 рік: кінець в Туапсе настав. А триколором залишилось тільки підтертися, навіть вулкан не допоможе потушити
28.04.2026 14:46 Ответить
Полный туапздец!
28.04.2026 14:47 Ответить
28.04.2026 14:49 Ответить
Тепер в Туапсе не буде НПЗе
===========
Дим... Нехай по тобі тут залишиться лиш дим... І спокій з ним... І спокій, спокій з ним...
(гурт Без обмежень)
28.04.2026 14:50 Ответить
👍
28.04.2026 15:17 Ответить
❗️Breaking news! Путін закрив небо росії стовпом диму з Туапсе
28.04.2026 14:50 Ответить
🤣🤣🤣
28.04.2026 14:54 Ответить
Димова завіса! Антидронова система
28.04.2026 19:56 Ответить
Та нам ентот Туапсе на&уй нє нужон бил!!!

28.04.2026 14:52 Ответить
🤣🤣🤣
28.04.2026 14:55 Ответить
Логіка беззаперечна.Увесь монголоїдний кацапстан построєн в савєцкоє врємя і його нужно сносіть к херам.
28.04.2026 14:57 Ответить
Там же еще начиная от Новороссийска чуть ли не до Сочи - сплошная курортная зона. Теперь можно на курортном сезоне ставить крест. Конечно россияне свиньи, но даже они далеко не все готовы за свои кровные фубли принимать нефтяные ванны.
28.04.2026 14:56 Ответить
куплю химзащиту с отливом і в Сочі
28.04.2026 14:58 Ответить
В Анапі вони не гидували в мазуті купатись та після морських ванн відмиватись керосином. То не будуть і в Туапсе.
28.04.2026 15:06 Ответить
Та писали самі кацапи, ще торік, (коли втопилися нафтотанкери, у Керченській протоці), що на їх пляжі вже можна тільки в гумових чоботях виходить - з-за мазуту на берегах...
28.04.2026 15:57 Ответить
Денафтивізація🥰
28.04.2026 14:57 Ответить
Поки що все "па плану....в строгом саатвєтствіі с графікам"
28.04.2026 15:11 Ответить
вдалого відпочинку) для них є багато плюсів, движуха яку вони *******,на вогник можна дивитися безкінечно довго, а ще свинособаки отримають супер засмагу в любу погоду, навіть уночі..
28.04.2026 15:13 Ответить
То всё потому что было скучно и пришла она, та самая ДВИЖУХА..
28.04.2026 15:15 Ответить
як там класик косапський писам " и дым отечества нам сладок и приятен!«Горе от ума» (1824) Александра Сергеевича Грибоедова. Фразу часто цитируют, отмечая, что она заимствована Грибоедовым из творчества Гавриила Романовича Державина. Так шо грибоед вже тоді її "позаимствовав" вкрав тобто.... Косапи такі косапи
28.04.2026 15:26 Ответить
Ну, "Грибоєдов", по суті, "кацап", лише "по духу"... Справжнє його прізвище "Гржибовський". Його предки були польськими шляхтичами...
28.04.2026 16:11 Ответить
то ще гірше... манкурт
28.04.2026 18:12 Ответить
От і став жертвою свого ж, "манкуртизму" - будучи послом у Персії, спровокував щось подібне до "баварської революції" 1918 року. Прямо у дворі посольства роздавав вірменам зброю, для розпалювання безпорядків у столиці... Перси прийшли, і вирізали все посольство...
28.04.2026 18:16 Ответить
https://belta.by/world/view/peskov-kiev-udarami-po-npz-v-tuapse-destabiliziruet-mirovye-energorynki-777791-2026/ Песков: Киев ударами по НПЗ в Туапсе дестабилизирует мировые энергорынки"Киев в очередной раз нанес удар по нефтехранилищам, нефть в которых предназначалась для экспортных операций, то есть для выполнения обязательств по экспортным контрактам. Таким образом Киев своими действиями и дальше увеличивает дефицит нефти на мировых рынках, и без того испытывающих значительные трудности из-за ситуации в Ормузском проливе, и провоцирует дальнейшую дестабилизацию на мировых энергетических рынках", - сказал представитель Кремля. Я боюсь ,що скоро рижий донни по вказівці з Кремля скаже Зеленському: ти це закінчуй!! Бо... Дай Бог щоб я був неправий!!
28.04.2026 15:33 Ответить
Знов ху#ло "шептуна" випустило
28.04.2026 17:09 Ответить
Чудово горить!
28.04.2026 16:08 Ответить
Свято триває!!!🥳
28.04.2026 16:11 Ответить
"Сошествие благодатного огня...".
Правильно казав, колись, старшина, у моїй роті, стосовно кацапні: "Один удар кулаком в лоб, заменяет полгода партийно-политической работы...".
28.04.2026 16:15 Ответить
... тапсіна повинна відчути весь жах війни.
28.04.2026 17:57 Ответить
Та біжіть туапси вже гуртом тушіть, хоч лопатами поприкидайте.. чи шо
p.s. туареги зара трохи зайняті..
28.04.2026 23:00 Ответить
час захєрачити по "Шесхарісу", бажано притопити танкер прямо під стендером, щоб розлякати всю оту отару танкерів на рейді.
28.04.2026 23:23 Ответить
 
 