На Туапсинському НПЗ вибухнули нові резервуари, масштаб пожежі збільшився. ВIДЕО

Вогонь на нафтопереробному заводі в Туапсе (Краснодарський край, РФ) продовжує розгоратися. У мережі опубліковано нові відеозаписи, на яких зафіксовано результати потужних вибухів на території підприємства.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогонь охопив нові резервуари з пальним.

На оприлюднених кадрах видно височезний чорний стовп диму та масштабне відкрите полум'я, яке здіймається над промисловою зоною. Вибухи були такої сили, що їх чули в різних районах міста, а димову завісу помітно за багато кілометрів від епіцентру.

Дивіться: Росіянка із Туапсе вчить українців людяності на фоні палаючого НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие как мы. Только у вас мозги промыты"

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянка із Туапсе вчить українців людяності на фоні палаючого НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие как мы. Только у вас мозги промыты"

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.

У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.

