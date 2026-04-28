На Туапсинському НПЗ вибухнули нові резервуари, масштаб пожежі збільшився. ВIДЕО
Вогонь на нафтопереробному заводі в Туапсе (Краснодарський край, РФ) продовжує розгоратися. У мережі опубліковано нові відеозаписи, на яких зафіксовано результати потужних вибухів на території підприємства.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогонь охопив нові резервуари з пальним.
На оприлюднених кадрах видно височезний чорний стовп диму та масштабне відкрите полум'я, яке здіймається над промисловою зоною. Вибухи були такої сили, що їх чули в різних районах міста, а димову завісу помітно за багато кілометрів від епіцентру.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
- Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
- У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.
Слава ЗСУ!
.
.
Як не порадіти?
але це нова для мене інформація. дякую
(Ломоносов - "на особинку". Бо у нього не було кріпосних, а жінки, в ті часи, в Академії наук, не вчилися...). А то мали-б,і вони, свого "Поплавського"
Порада безкоштовна, не дякуйте
Куди кацапи не влізуть - завжди все "засеруть". Батько в Кенігсбергу, в 50-ті, служив. Побачив, зо зробили з домом-музеєм Еммануїла Канта, так жахнувся - у нього фото часів молодості, збереглося. Він там, з товаришами, на його фоні, сфотографований...
2026 рік: кінець в Туапсе настав. А триколором залишилось тільки підтертися, навіть вулкан не допоможе потушити
===========
Дим... Нехай по тобі тут залишиться лиш дим... І спокій з ним... І спокій, спокій з ним...
(гурт Без обмежень)
Правильно казав, колись, старшина, у моїй роті, стосовно кацапні: "Один удар кулаком в лоб, заменяет полгода партийно-политической работы...".
p.s. туареги зара трохи зайняті..