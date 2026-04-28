НПЗ у Туапсе та РЛС рашистів в окупованому Криму уразили Сили оборони, - Генштаб

Сили оборони України атакували НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та інші об'єкти російських загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

НПЗ

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї.



Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії рф на території України", - йдеться в повідомленні.

Влучання зафіксовано по території об'єкта з подальшою пожежею. Наразі масштаби збитків уточнюються.

РЛС

Атаковано радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого (окупований Крим).

Інші ураження

Також Сили оборони успішно уражали протягом доби командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.

У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.

