НПЗ у Туапсе та РЛС рашистів в окупованому Криму уразили Сили оборони, - Генштаб
Сили оборони України атакували НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та інші об'єкти російських загарбників.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
НПЗ
"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї.
Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії рф на території України", - йдеться в повідомленні.
Влучання зафіксовано по території об'єкта з подальшою пожежею. Наразі масштаби збитків уточнюються.
РЛС
Атаковано радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого (окупований Крим).
Інші ураження
Також Сили оборони успішно уражали протягом доби командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.
Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
- Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
- У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.
В результаті атаки зафіксовано горіння щонайменше 4 резервуари на території нафтопереробного заводу. Якщо в попередніх атаках під удар потрапляв резервуарний парк, цього разу уражено безпосередньо НПЗ.
Підтверджені точки ураження:
- мінімум 2 резервуари: 44.103117,39.102745
- 1 резервуар: 44.100777,39.096268
- 1 резервуар: 44.103963,39.095760
Є вірогідність перекидання пожежі на сусідні ємності.
Вони часто переконані, що Путін «ще нічого не починав», «стримує сили» і «жаліє хохлів».
Дорогі довбойоби, ваші сили п'ятий рік гниють і іржавіють на українських полях. Бази зберігання вашого заліза порожні - залишився лише мотлох. Ваші контрактники не встигають насолодитися статусом рублевих мільйонерів - потік тих, хто прибуває на фронт, менший за потік тих, хто відходить на операційні столи та кладовища. Ваша ППО зосереджена навколо москви та валдая, в інших місцях у ній суцільні діри.
У вас немає карт, довбойоби.
16 квітня: (https://www.currenttime.tv/a/ukrainskie-drony-atakovali-tuapse-gorit-krupnyy-neftezavod/33733762.html) "Украинские дроны атаковали Туапсе: горит крупный нефтезавод"
16 квітня: (https://www.gazeta.ru/army/news/2026/04/16/28280767.shtml) "В России призвали жестко ответить на атаку украинских дронов на Туапсе"
20 квітня: (https://ru.themoscowtimes.com/2026/04/20/ukraina-vtoroi-raz-za-nedelyu-udarila-po-edinstvennomu-neftezavodu-rossii-na-beregu-chernogo-morya-odin-chelovek-pogib-a193093) "Украина второй раз за неделю ударила по единственному нефтезаводу России на берегу Черного моря"
20 квітня: (https://aif.ru/society/zhestkiy-otvet-za-ataki-rf-general-poobeshchal-vozmezdie-kievu-za-port-tuapse) Жесткий ответ за атаки РФ: генерал пообещал возмездие Киеву за порт Туапсе
Сьогодні: (https://www.gazeta.ru/social/2026/04/28/22853275.shtml) "Украина в третий раз атаковала Туапсе, горит НПЗ"
Сьогодні: (https://lenta.ru/news/2026/04/28/v-rossii-prizvali-k-zhestkomu-otvetu-na-ataku-na-npz-v-tuapse/) В России призвали к жесткому ответу на атаку на НПЗ в Туапсе