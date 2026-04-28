УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12199 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ БпЛА атакували Туапсе
НПЗ у Туапсе та РЛС рашистів в окупованому Криму уразили Сили оборони, - Генштаб

Удар по Туапсе 28 квітня: подробиці від Генштабу

Сили оборони України атакували НПЗ "Туапсинський", РЛС радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" та інші об'єкти російських загарбників.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

НПЗ

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 квітня підрозділами Сил оборони України здійснено повторне ураження нафтопереробного заводу "Туапсинський" у Краснодарському краї.

Це підприємство задіяне у забезпеченні окупаційної армії рф на території України", - йдеться в повідомленні.

Влучання зафіксовано по території об'єкта з подальшою пожежею. Наразі масштаби збитків уточнюються.

РЛС

Атаковано радіолокаційну станцію радіотехнічного батальйону "Ай-Петрі" в районі Охотничого (окупований Крим).

Інші ураження

Також Сили оборони успішно уражали протягом доби командно-спостережні пункти противника поблизу Молочанська, Стульневого, Коханого, Успенівки та склад матеріально-технічних засобів у районі Кирилівки Запорізької області, зосередження живої сили неподалік Великої Новосілки і Родинського на Донеччині, Старобогданівки на Запоріжжі та Овражок на ТОТ АР Крим.

Серед іншого уражено пункт управління БпЛА в околицях Голої Пристані на Херсонщині.

Що передувало?

Автор: 

Генштаб ЗС (8259) НПЗ (936) Удари по РФ (906) Туапсе (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Не зупиняємося. 9 травня на носі (а у когось на лобі):

показати весь коментар
28.04.2026 11:47 Відповісти
+2
показати весь коментар
28.04.2026 11:48 Відповісти
+2
⚡️Ураження Туапсинського НПЗ, 28.04.2026

В результаті атаки зафіксовано горіння щонайменше 4 резервуари на території нафтопереробного заводу. Якщо в попередніх атаках під удар потрапляв резервуарний парк, цього разу уражено безпосередньо НПЗ.

Підтверджені точки ураження:

- мінімум 2 резервуари: 44.103117,39.102745
- 1 резервуар: 44.100777,39.096268
- 1 резервуар: 44.103963,39.095760

Є вірогідність перекидання пожежі на сусідні ємності.
показати весь коментар
28.04.2026 11:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
28.04.2026 11:44 Відповісти
Малиновий клин повернеться в Україну !!!
показати весь коментар
28.04.2026 11:46 Відповісти
Знову туапсдець?
показати весь коментар
28.04.2026 11:46 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 11:47 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 11:48 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2026 11:51 Відповісти
Та нехай те туапсе все згорить
показати весь коментар
28.04.2026 12:12 Відповісти
УстьЛуга заждалась возвращения украинских дронов и ракет, Керчь тоже ждёт , как в песне вата поёт, ждёт Севастополь, ждёт Камчатка, ждёт Крандштат...
показати весь коментар
28.04.2026 12:38 Відповісти
Найбільше в історії з поразкою Туапсинського НПЗ тішить щира реакція місцевих коментаторів.

Вони часто переконані, що Путін «ще нічого не починав», «стримує сили» і «жаліє хохлів».

Дорогі довбойоби, ваші сили п'ятий рік гниють і іржавіють на українських полях. Бази зберігання вашого заліза порожні - залишився лише мотлох. Ваші контрактники не встигають насолодитися статусом рублевих мільйонерів - потік тих, хто прибуває на фронт, менший за потік тих, хто відходить на операційні столи та кладовища. Ваша ППО зосереджена навколо москви та валдая, в інших місцях у ній суцільні діри.

У вас немає карт, довбойоби.
показати весь коментар
28.04.2026 12:49 Відповісти
Росія обіцяє жорстку відповідь. Багато разів.

16 квітня: (https://www.currenttime.tv/a/ukrainskie-drony-atakovali-tuapse-gorit-krupnyy-neftezavod/33733762.html) "Украинские дроны атаковали Туапсе: горит крупный нефтезавод"

16 квітня: (https://www.gazeta.ru/army/news/2026/04/16/28280767.shtml) "В России призвали жестко ответить на атаку украинских дронов на Туапсе"

20 квітня: (https://ru.themoscowtimes.com/2026/04/20/ukraina-vtoroi-raz-za-nedelyu-udarila-po-edinstvennomu-neftezavodu-rossii-na-beregu-chernogo-morya-odin-chelovek-pogib-a193093) "Украина второй раз за неделю ударила по единственному нефтезаводу России на берегу Черного моря"

20 квітня: (https://aif.ru/society/zhestkiy-otvet-za-ataki-rf-general-poobeshchal-vozmezdie-kievu-za-port-tuapse) Жесткий ответ за атаки РФ: генерал пообещал возмездие Киеву за порт Туапсе

Сьогодні: (https://www.gazeta.ru/social/2026/04/28/22853275.shtml) "Украина в третий раз атаковала Туапсе, горит НПЗ"

Сьогодні: (https://lenta.ru/news/2026/04/28/v-rossii-prizvali-k-zhestkomu-otvetu-na-ataku-na-npz-v-tuapse/) В России призвали к жесткому ответу на атаку на НПЗ в Туапсе
показати весь коментар
28.04.2026 13:30 Відповісти
 
 