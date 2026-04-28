Удар по НПЗ у Туапсе: жителів прилеглих будинків влада закликає евакуюватися
У Туапсе жителів будинків, розташованих поблизу НПЗ, просять евакуюватися після чергової атаки БпЛА.
Про це повідомив мер Сергій Бойко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Шановні жителі вулиць Кошкіна, Пушкіна та прилеглих провулків! У зв'язку з загрозою розповсюдження вогню адміністрація Туапсинського муніципального округу просить вас евакуюватися", - йдеться в повідомленні.
Губернатор Краснодарського краю Кондратьєв повідомив, що пожежу на НПЗ гасять 164 особи, залучено 46 одиниць техніки.
Що передувало?
- Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
- Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
- У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.
ще й позитивні очікування мають
Білл Клінтон поставив Україні ультиматум - АБо-АБО.
І це ми ще ніначіналі їбашити балістикою.
СЛАВА УКРАЇНІ!
П.С.
Пропоную рівень забруднення вимірювати в "мілітуапсе"!
Спитаєто, чому в "мілі"?
Тому що "туапсе" - це дуже велике значення...