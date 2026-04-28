Удар по НПЗ у Туапсе: жителів прилеглих будинків влада закликає евакуюватися

У Туапсе жителів будинків, розташованих поблизу НПЗ, просять евакуюватися після чергової атаки БпЛА.

Про це повідомив мер Сергій Бойко, передає Цензор.НЕТ.

"Шановні жителі вулиць Кошкіна, Пушкіна та прилеглих провулків! У зв'язку з загрозою розповсюдження вогню адміністрація Туапсинського муніципального округу просить вас евакуюватися", - йдеться в повідомленні.

Губернатор Краснодарського краю Кондратьєв повідомив, що пожежу на НПЗ гасять 164 особи, залучено 46 одиниць техніки.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.

У ніч на 28 квітня безпілотники знову атакували Туапсинський нафтопереробний завод у Туапсе.

