Удар по НПЗ в Туапсе: власти призывают жителей близлежащих домов эвакуироваться
В Туапсе жителей домов, расположенных вблизи НПЗ, просят эвакуироваться после очередного нападения БПЛА.
Об этом сообщил мэр Сергей Бойко, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться", - говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что пожар на НПЗ тушат 164 человека, задействовано 46 единиц техники.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.
- Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.
- В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.
ще й позитивні очікування мають
Білл Клінтон поставив Україні ультиматум - АБо-АБО.
І це ми ще ніначіналі їбашити балістикою.
СЛАВА УКРАЇНІ!
П.С.
Пропоную рівень забруднення вимірювати в "мілітуапсе"!
Спитаєто, чому в "мілі"?
Тому що "туапсе" - це дуже велике значення...