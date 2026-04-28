Удар по НПЗ в Туапсе: власти призывают жителей близлежащих домов эвакуироваться

В Туапсе жителей домов, расположенных вблизи НПЗ, просят эвакуироваться после очередного нападения БПЛА.

Об этом сообщил мэр Сергей Бойко, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Уважаемые жители улиц Кошкина, Пушкина и прилегающих переулков! В связи с угрозой распространения огня администрация Туапсинского муниципального округа просит вас эвакуироваться", - говорится в сообщении.

Губернатор Краснодарского края Кондратьев сообщил, что пожар на НПЗ тушат 164 человека, задействовано 46 единиц техники.

Читайте также: После Туапсе нефтяное пятно движется к поместью Путина

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

В ночь на 28 апреля беспилотники снова атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Туапсе.

Смотрите: Россиянка из Туапсе учит украинцев человечности на фоне горящего НПЗ: "У вас тоже есть дети. Вы такие же, как мы. Только у вас мозги промыты"