После Туапсе нефтяное пятно движется к поместью Путина

Нефтяное пятно движется в сторону поместья российского диктатора Путина на мысе Идокопас после загрязнения, появившегося у Туапсе в Краснодарском крае РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские паблики со ссылкой на спутниковые снимки.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По их данным, нефть или нефтепродукты распространяются в море вдоль побережья в северо-западном направлении.

Сначала загрязнение зафиксировали у Туапсе. Позже оно дошло до района Новомихайловского. Сейчас пятна видны у Джубги и Архипо-Осиповки. На спутниковых снимках заметны темные полосы на воде.

От Архипо-Осиповки до мыса Идокопас, где расположен объект российского диктатора, около 30 километров.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.

