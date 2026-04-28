После Туапсе нефтяное пятно движется к поместью Путина
Нефтяное пятно движется в сторону поместья российского диктатора Путина на мысе Идокопас после загрязнения, появившегося у Туапсе в Краснодарском крае РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские паблики со ссылкой на спутниковые снимки.
По их данным, нефть или нефтепродукты распространяются в море вдоль побережья в северо-западном направлении.
Сначала загрязнение зафиксировали у Туапсе. Позже оно дошло до района Новомихайловского. Сейчас пятна видны у Джубги и Архипо-Осиповки. На спутниковых снимках заметны темные полосы на воде.
От Архипо-Осиповки до мыса Идокопас, где расположен объект российского диктатора, около 30 километров.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что НПЗ в Туапсе подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.
- Также в ночь на 26 апреля Силы обороны нанесли удар по Ярославскому нефтеперерабатывающему заводу в РФ.
А то літак ("випадково") можуть свої збити.
Як "повара"- пригожина (вагнера)?
- Подивись Ху...ло що ти накоїв.
Потім підніметься і на об'єкт - ляп.
А тепер звинувать мене у "прихильності до ЗЕ-влади"... А я посміюся...
Запам'ятай - ми не повинні уподобляться геббельсовським методам пропаганди, які використовують кацапи: "Накидайте більше бруду - щось, та прилипне...". Часто таке "тупоголове накидання" перетворюється на свою протилежність - коли його абсурд викликає несприйнятя правди... Чт у тебе саме ця мета поставлена?