Після Туапсе нафтова пляма рухається до маєтку Путіна

Нафтова пляма наближається до резиденції Путіна

Нафтова пляма рухається у бік маєтку російського диктатора Путіна на мисі Ідокопас після забруднення, що з’явилося біля Туапсе в Краснодарському краї РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пабліки з посиланням на супутникові знімки.

За їхніми даними, нафта або нафтопродукти поширюються у морі вздовж узбережжя у північно-західному напрямку.

Спочатку забруднення зафіксували біля Туапсе. Пізніше воно дійшло до району Новомихайлівського. Зараз плями видно біля Джубги та Архипо-Осипівки. На супутникових знімках помітні темні смуги на воді.

Від Архипо-Осипівки до мису Ідокопас, де розташований об’єкт російського диктатора, близько 30 кілометрів.

Читайте також: НПЗ у Туапсе втратив 24 резервуари з пальним після ударів - супутникові знімки. ВIДЕО

Що передувало

Дивіться: Дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя - супутниковий знімок NASA

Нафтові ванни для омоложення
це для аквапарка у палаці.
Українські безпілотники вже полюють на путіна і на мисі Ідокопас вже небезпечно. Залишається бункер під кремлем і (поки ще) Магадан.
Нафтова кріосауна?)))))
28.04.2026 06:15 Відповісти
28.04.2026 01:08 Відповісти
Там мовчазний договорнячок: ти не трогаєш мене - я тебе. Одне діло кидати Микол під КАБи які "нікуди не влучають", зовсім інше власна шкура.
28.04.2026 01:21 Відповісти
Давай про Микол ти докладніше в СБУ розповіси.
28.04.2026 04:12 Відповісти
Заспокойся... Після того, як наші дрони почали долітать до східного узберережжя Чорного моря - Путін в Сочі не їздить... А витрачать дрони, щоб побить скло у "великій хаті", не варто... Краще спалить якусь нафтобазу, чи термінал... Але "вкид прокацапський", тобі зараховано...
28.04.2026 05:38 Відповісти
27.04.26 20:50 Глава Кремля Володимир Путін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі у Петербурзі 27 квітня. Джерело: https://censor.net/ua/n4000251
28.04.2026 01:47 Відповісти
Їхав потайки в Петербург бронепоїздом?
А то літак ("випадково") можуть свої збити.
Як "повара"- пригожина (вагнера)?
28.04.2026 02:21 Відповісти
Ямантау забув! Там такий бункер, що американці, з своїми протиядерними президентськими сховищами, від заздрості, вдавляться...
28.04.2026 05:33 Відповісти
Наче хоче сказати нафтова пляма:
- Подивись Ху...ло що ти накоїв.
Потім підніметься і на об'єкт - ляп.
28.04.2026 01:31 Відповісти
Треба росіянам ставити бонові загороди поперек Чорного моря .Сцарь не повинен жити у нафтовій плямі.
28.04.2026 01:36 Відповісти
Наскільки пам'ятаю в цьому маєтку путлер жодного разу не був.
28.04.2026 01:48 Відповісти
Точно не бував роками, сцить.
28.04.2026 05:48 Відповісти
Але є і гарна новина - Туапсе, схоже, знову підпалили, тож плям буде менша, а корисної для рослин сажі - більше.
28.04.2026 06:39 Відповісти
Основний маєток на Валдаї, москальня тількі подумала, що ми її атакуємо, так слугі наролду ізрядно обосравшись, публічно вибачались.
28.04.2026 07:06 Відповісти
А за що "слугам народу", "вибачаться"? Вибачаються за те, що ЗРОБИЛИ, а не за те, чого НЕ РОБИЛИ... Командування ЗСУ прямо сказало, що "атака Валдаю" - фейк. І це озвучили на Банковій... Їх, єдине, в чому можна "звинуватить" - це у ВИПРАВДАННІ... Але воно може буть розцінене таким, лише СУБ'ЄКТИВНО... А ми маємо ОБ'ЄКТИВНО ДОВЕДЕНИЙ ФАКТ відсутності атаки резидеції на Валдаї, підтверджений , опосередковано, даними Генштабу ЗС Росії... То про які "виправдання" чи "вибачення", може вестись мова?...
А тепер звинувать мене у "прихильності до ЗЕ-влади"... А я посміюся...
Запам'ятай - ми не повинні уподобляться геббельсовським методам пропаганди, які використовують кацапи: "Накидайте більше бруду - щось, та прилипне...". Часто таке "тупоголове накидання" перетворюється на свою протилежність - коли його абсурд викликає несприйнятя правди... Чт у тебе саме ця мета поставлена?
28.04.2026 08:01 Відповісти
Як би я хотів кинути усіх лаптеногіх у ту пляму і підпалити!
28.04.2026 07:06 Відповісти
нафтові ванни дуже корисні. шкіра набуває неповторного стійкого забарвлення.

28.04.2026 08:01 Відповісти
Тепер там не вистачає гарного рясного дощу. Кислотного, звісно
28.04.2026 09:28 Відповісти
У Фінській затоці перекинувся танкер зі спиртом... Величезна пляма росіян пливе до місця події.
28.04.2026 10:16 Відповісти
28.04.2026 17:29 Відповісти
Да он что,купается в том море что ли...Тут здыхать дедугану давно пора,а воно як можно більше вместо себе до пекла посилає..Ему пох..на то пятно,как и вообще на все,кроме своих понтов
28.04.2026 10:37 Відповісти
 
 