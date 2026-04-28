Після Туапсе нафтова пляма рухається до маєтку Путіна
Нафтова пляма рухається у бік маєтку російського диктатора Путіна на мисі Ідокопас після забруднення, що з’явилося біля Туапсе в Краснодарському краї РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пабліки з посиланням на супутникові знімки.
За їхніми даними, нафта або нафтопродукти поширюються у морі вздовж узбережжя у північно-західному напрямку.
Спочатку забруднення зафіксували біля Туапсе. Пізніше воно дійшло до району Новомихайлівського. Зараз плями видно біля Джубги та Архипо-Осипівки. На супутникових знімках помітні темні смуги на воді.
Від Архипо-Осипівки до мису Ідокопас, де розташований об’єкт російського диктатора, близько 30 кілометрів.
Що передувало
- Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.
- Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то літак ("випадково") можуть свої збити.
Як "повара"- пригожина (вагнера)?
- Подивись Ху...ло що ти накоїв.
Потім підніметься і на об'єкт - ляп.
А тепер звинувать мене у "прихильності до ЗЕ-влади"... А я посміюся...
Запам'ятай - ми не повинні уподобляться геббельсовським методам пропаганди, які використовують кацапи: "Накидайте більше бруду - щось, та прилипне...". Часто таке "тупоголове накидання" перетворюється на свою протилежність - коли його абсурд викликає несприйнятя правди... Чт у тебе саме ця мета поставлена?