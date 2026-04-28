Після Туапсе нафтова пляма рухається до маєтку Путіна

Нафтова пляма рухається у бік маєтку російського диктатора Путіна на мисі Ідокопас після забруднення, що з’явилося біля Туапсе в Краснодарському краї РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські пабліки з посиланням на супутникові знімки.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За їхніми даними, нафта або нафтопродукти поширюються у морі вздовж узбережжя у північно-західному напрямку.

Спочатку забруднення зафіксували біля Туапсе. Пізніше воно дійшло до району Новомихайлівського. Зараз плями видно біля Джубги та Архипо-Осипівки. На супутникових знімках помітні темні смуги на воді.

Від Архипо-Осипівки до мису Ідокопас, де розташований об’єкт російського диктатора, близько 30 кілометрів.

Що передувало

Раніше повідомлялось, що НПЗ у Туапсе зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Також у ніч на 26 квітня Сили оборони уразили Ярославський нафтопереробний завод у РФ.

Дивіться: Дим від палаючого НПЗ у Туапсе розтягнувся на 300 км і досяг Ставрополя - супутниковий знімок NASA