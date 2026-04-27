НПЗ у Туапсе втратив 24 резервуари з пальним після ударів - супутникові знімки. ВIДЕО
Нафтопереробний завод у Туапсе втратив 24 резервуари з пальним унаслідок серії ударів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні висновки зроблено на основі порівняння супутникових знімків за 15 та 26 квітня.
Згідно з даними, пошкодження зафіксовано на території резервуарного парку підприємства, яке палало п’ять днів.
За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, для гасіння довелося залучити близько 300 осіб.
Водночас зазначається, що нафтопереробні установки, розташовані північніше, не зазнали уражень.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
але єдине, що шкода - так це прекрасну-чудову природу Кавказу, таку близьку та рідну для декого, і в Україні у тому числі..
та хто кацапам-окупантам лікар, окрім них самих - ідіотів-людожерів..