УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14166 відвідувачів онлайн
Новини Відео Атака БпЛА на НПЗ РФ БпЛА атакували Туапсе Атака безпілотників на Росію
3 724 12

НПЗ у Туапсе втратив 24 резервуари з пальним після ударів - супутникові знімки. ВIДЕО

Нафтопереробний завод у Туапсе втратив 24 резервуари з пальним унаслідок серії ударів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідні висновки зроблено на основі порівняння супутникових знімків за 15 та 26 квітня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Згідно з даними, пошкодження зафіксовано на території резервуарного парку підприємства, яке палало п’ять днів.

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, для гасіння довелося залучити близько 300 осіб.

Водночас зазначається, що нафтопереробні установки, розташовані північніше, не зазнали уражень.

Автор: 

нафта НПЗ пожежа атака ЗСУ дрони Сили безпілотних систем Туапсе
Поділитися:
Підсумувати:
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Балодя сказав по плану, значить по план їх мало бути -24
показати весь коментар
27.04.2026 16:53 Відповісти
Пишуть, шо усть-луга та новоросійськ вже на 100% відновили роботу
показати весь коментар
27.04.2026 17:01 Відповісти
Ну , "Абещать - не значит - жениться...". Так і тут - "Писать - не значить, що так воно, і є...".
показати весь коментар
27.04.2026 17:06 Відповісти
А от нефуй тирити у матіньки Землі нафту.
показати весь коментар
27.04.2026 17:03 Відповісти
Але ж якісь танки, ще цілі? Значить, пора "пафтарить"...
показати весь коментар
27.04.2026 17:07 Відповісти
Де добавка?
показати весь коментар
27.04.2026 17:08 Відповісти
Вони давно вже відновили об'єми постачань.
показати весь коментар
27.04.2026 17:09 Відповісти
🤣
показати весь коментар
27.04.2026 17:17 Відповісти
..супер..
але єдине, що шкода - так це прекрасну-чудову природу Кавказу, таку близьку та рідну для декого, і в Україні у тому числі..
та хто кацапам-окупантам лікар, окрім них самих - ідіотів-людожерів..
показати весь коментар
27.04.2026 17:38 Відповісти
24 з закопченими.
показати весь коментар
27.04.2026 18:32 Відповісти
Точно; щось вони не дуже схожі на знищені.
показати весь коментар
27.04.2026 21:26 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2026 23:31 Відповісти
 
 