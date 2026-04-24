УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7196 відвідувачів онлайн
Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ
1 724 17

Пожежу, яка п’ять днів тривала на нафтобазі в Туапсе, загасили

У Туапсе після ударів дронів — розлив нафти і забруднене повітря

У російському Туапсе після серії атак безпілотників на морський термінал триває ліквідація наслідків: зафіксовано розлив нафтопродуктів, а рівень шкідливих речовин у повітрі перевищує норму в кілька разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Медиазона.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Для гасіння залучити близько 300 осіб

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, для гасіння довелося залучити близько 300 осіб. Він додав, що Росспоживнагляд регулярно бере проби повітря на вміст шкідливих речовин.

Морський термінал у Туапсе атакували українські безпілотники 20 квітня — це був другий удар протягом тижня. Перша пожежа була загашена за день до нової атаки.

Ліквідовують розлив нафтопродуктів

Зазначається, що в оперативному штабі регіону повідомили, що продовжують ліквідувати розлив нафтопродуктів, які 24 квітня перелилися за бонові загородження через підвищення рівня річки Туапсе.

Як повідомляється, раніше мешканці міста розповідали про "нафтовий дощ", що випав 22 квітня, а також публікували фото вкритих сажею бродячих тварин і птахів зі слідами нафти на оперенні.

Оперштаб повідомив, що концентрація шкідливих речовин у повітрі Туапсе вдвічі-втричі перевищує допустиму.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, об’єкт зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.

Автор: 

пожежа (4424) Туапсе (27)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Непорядок - поновити димовуху - кацапам це заходить - радіють
показати весь коментар
24.04.2026 22:12 Відповісти
+9
Коли все вигоріло, тоді й потухло.
показати весь коментар
24.04.2026 22:15 Відповісти
+9
Можем павтаріть...
показати весь коментар
24.04.2026 22:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мадяр вже в дорозі.
показати весь коментар
24.04.2026 22:11 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 22:12 Відповісти
Якщо там вже все роз*?:%;бано - то навіщо додавати? Так, задля приколу? Цілей у кацапстані достатньо.
показати весь коментар
24.04.2026 23:04 Відповісти
хай не гають часу, і виїжджають на "Шесхаріс"
показати весь коментар
24.04.2026 22:15 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 22:15 Відповісти
Та ні.На супутнику ще цистерн 20 нарахували.
показати весь коментар
24.04.2026 22:49 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 22:18 Відповісти
Птахів і тварин дійсно жалко, але не кацапів.
показати весь коментар
24.04.2026 22:20 Відповісти
паралельно потріьно бити по кацапським багатоповерхівкам .
показати весь коментар
24.04.2026 22:20 Відповісти
нада павтаріть!
показати весь коментар
24.04.2026 22:23 Відповісти
касапи, напрвняйте наступні ємності і чекайте гостей.
показати весь коментар
24.04.2026 22:24 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 22:37 Відповісти
Московіти, не зволікайте, наповнюйте нафтою все що вціліло!! Не тягніть ****** за яйця з єрундою …
показати весь коментар
24.04.2026 22:52 Відповісти
жаль
показати весь коментар
24.04.2026 22:56 Відповісти
показати весь коментар
24.04.2026 23:07 Відповісти
https://youtu.be/2**********?t=28 там Аллах карає дагестанців за їх десять тисяч окупантів.
показати весь коментар
24.04.2026 23:25 Відповісти
 
 