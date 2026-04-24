Пожежу, яка п’ять днів тривала на нафтобазі в Туапсе, загасили

У російському Туапсе після серії атак безпілотників на морський термінал триває ліквідація наслідків: зафіксовано розлив нафтопродуктів, а рівень шкідливих речовин у повітрі перевищує норму в кілька разів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило видання Медиазона.

Для гасіння залучити близько 300 осіб

За словами губернатора Краснодарського краю Веніаміна Кондратьєва, для гасіння довелося залучити близько 300 осіб. Він додав, що Росспоживнагляд регулярно бере проби повітря на вміст шкідливих речовин.

Морський термінал у Туапсе атакували українські безпілотники 20 квітня — це був другий удар протягом тижня. Перша пожежа була загашена за день до нової атаки.

Ліквідовують розлив нафтопродуктів

Зазначається, що в оперативному штабі регіону повідомили, що продовжують ліквідувати розлив нафтопродуктів, які 24 квітня перелилися за бонові загородження через підвищення рівня річки Туапсе.

Як повідомляється, раніше мешканці міста розповідали про "нафтовий дощ", що випав 22 квітня, а також публікували фото вкритих сажею бродячих тварин і птахів зі слідами нафти на оперенні.

Оперштаб повідомив, що концентрація шкідливих речовин у повітрі Туапсе вдвічі-втричі перевищує допустиму.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, об’єкт зазнав серії ударів безпілотниками 16 квітня, а також повторної атаки 20 квітня.