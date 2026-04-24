Пожар, продолжавшийся на протяжении пяти дней на нефтебазе в Туапсе, потушили

В российском Туапсе после серии атак беспилотников на морской терминал продолжается ликвидация последствий: зафиксирован разлив нефтепродуктов, а уровень вредных веществ в воздухе превышает норму в несколько раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Медиазона.

Для тушения привлечено около 300 человек

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, для тушения пришлось задействовать около 300 человек. Он добавил, что Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ.

Морской терминал в Туапсе атаковали украинские беспилотники 20 апреля — это был второй удар за неделю. Первый пожар был потушен за день до новой атаки.

Ликвидируют разлив нефтепродуктов

Отмечается, что в оперативном штабе региона сообщили, что продолжают ликвидировать разлив нефтепродуктов, которые 24 апреля перелились через боновые заграждения из-за повышения уровня реки Туапсе.

Как сообщается, ранее жители города рассказывали о "нефтяном дожде", выпавшем 22 апреля, а также публиковали фото покрытых сажей бродячих животных и птиц со следами нефти на оперении.

Оперштаб сообщил, что концентрация вредных веществ в воздухе Туапсе в два-три раза превышает допустимую.

Как сообщал Цензор.НЕТ, объект подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.