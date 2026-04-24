Пожар, продолжавшийся на протяжении пяти дней на нефтебазе в Туапсе, потушили

В Туапсе после ударов дронов — разлив нефти и загрязненный воздух

В российском Туапсе после серии атак беспилотников на морской терминал продолжается ликвидация последствий: зафиксирован разлив нефтепродуктов, а уровень вредных веществ в воздухе превышает норму в несколько раз.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Медиазона.

Для тушения привлечено около 300 человек

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, для тушения пришлось задействовать около 300 человек. Он добавил, что Роспотребнадзор регулярно берет пробы воздуха на содержание вредных веществ.

Морской терминал в Туапсе атаковали украинские беспилотники 20 апреля — это был второй удар за неделю. Первый пожар был потушен за день до новой атаки.

Ликвидируют разлив нефтепродуктов

Отмечается, что в оперативном штабе региона сообщили, что продолжают ликвидировать разлив нефтепродуктов, которые 24 апреля перелились через боновые заграждения из-за повышения уровня реки Туапсе.

Как сообщается, ранее жители города рассказывали о "нефтяном дожде", выпавшем 22 апреля, а также публиковали фото покрытых сажей бродячих животных и птиц со следами нефти на оперении.

Оперштаб сообщил, что концентрация вредных веществ в воздухе Туапсе в два-три раза превышает допустимую.

Как сообщал Цензор.НЕТ, объект подвергся серии ударов беспилотниками 16 апреля, а также повторной атаке 20 апреля.

Мадяр вже в дорозі.
24.04.2026 22:11 Ответить
Непорядок - поновити димовуху - кацапам це заходить - радіють
24.04.2026 22:12 Ответить
Якщо там вже все роз*?:%;бано - то навіщо додавати? Так, задля приколу? Цілей у кацапстані достатньо.
24.04.2026 23:04 Ответить
хай не гають часу, і виїжджають на "Шесхаріс"
24.04.2026 22:15 Ответить
Коли все вигоріло, тоді й потухло.
24.04.2026 22:15 Ответить
Та ні.На супутнику ще цистерн 20 нарахували.
24.04.2026 22:49 Ответить
Можем павтаріть...
24.04.2026 22:18 Ответить
Птахів і тварин дійсно жалко, але не кацапів.
24.04.2026 22:20 Ответить
паралельно потріьно бити по кацапським багатоповерхівкам .
24.04.2026 22:20 Ответить
нада павтаріть!
24.04.2026 22:23 Ответить
касапи, напрвняйте наступні ємності і чекайте гостей.
24.04.2026 22:24 Ответить
Московіти, не зволікайте, наповнюйте нафтою все що вціліло!! Не тягніть ****** за яйця з єрундою …
24.04.2026 22:52 Ответить
жаль
24.04.2026 22:56 Ответить
АБДУЛА ПОДЖИГАЙ !)
24.04.2026 23:00 Ответить
