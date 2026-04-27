НПЗ в Туапсе потерял 24 резервуара с топливом после ударов — спутниковые снимки. ВИДЕО

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе лишился 24 резервуаров с топливом в результате серии ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие выводы сделаны на основе сравнения спутниковых снимков за 15 и 26 апреля.

Согласно данным, повреждения зафиксированы на территории резервуарного парка предприятия, которое горело пять дней.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, для тушения пришлось задействовать около 300 человек.

В то же время отмечается, что нефтеперерабатывающие установки, расположенные севернее, не пострадали.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар, который пять дней продолжался на нефтебазе в Туапсе, потушили

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Черный дождь" и вода с примесями нефтяной сажи: пожар на НПЗ в Туапсе после атак дронов до сих пор продолжается

Топ комментарии
Балодя сказав по плану, значить по план їх мало бути -24
27.04.2026 16:53 Ответить
Ну , "Абещать - не значит - жениться...". Так і тут - "Писать - не значить, що так воно, і є...".
27.04.2026 17:06 Ответить
Але ж якісь танки, ще цілі? Значить, пора "пафтарить"...
27.04.2026 17:07 Ответить
27.04.2026 16:53 Ответить
Пишуть, шо усть-луга та новоросійськ вже на 100% відновили роботу
27.04.2026 17:01 Ответить
27.04.2026 17:06 Ответить
А от нефуй тирити у матіньки Землі нафту.
27.04.2026 17:03 Ответить
Але ж якісь танки, ще цілі? Значить, пора "пафтарить"...
27.04.2026 17:07 Ответить
Де добавка?
27.04.2026 17:08 Ответить
Вони давно вже відновили об'єми постачань.
27.04.2026 17:09 Ответить
🤣
27.04.2026 17:17 Ответить
..супер..
але єдине, що шкода - так це прекрасну-чудову природу Кавказу, таку близьку та рідну для декого, і в Україні у тому числі..
та хто кацапам-окупантам лікар, окрім них самих - ідіотів-людожерів..
27.04.2026 17:38 Ответить
24 з закопченими.
27.04.2026 18:32 Ответить
Точно; щось вони не дуже схожі на знищені.
27.04.2026 21:26 Ответить
27.04.2026 23:31 Ответить
 
 