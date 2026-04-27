НПЗ в Туапсе потерял 24 резервуара с топливом после ударов — спутниковые снимки. ВИДЕО

Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе лишился 24 резервуаров с топливом в результате серии ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие выводы сделаны на основе сравнения спутниковых снимков за 15 и 26 апреля.

Согласно данным, повреждения зафиксированы на территории резервуарного парка предприятия, которое горело пять дней.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, для тушения пришлось задействовать около 300 человек.

В то же время отмечается, что нефтеперерабатывающие установки, расположенные севернее, не пострадали.

