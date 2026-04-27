НПЗ в Туапсе потерял 24 резервуара с топливом после ударов — спутниковые снимки. ВИДЕО
Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе лишился 24 резервуаров с топливом в результате серии ударов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие выводы сделаны на основе сравнения спутниковых снимков за 15 и 26 апреля.
Согласно данным, повреждения зафиксированы на территории резервуарного парка предприятия, которое горело пять дней.
По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, для тушения пришлось задействовать около 300 человек.
В то же время отмечается, что нефтеперерабатывающие установки, расположенные севернее, не пострадали.
Топ комментарии
+7 Kristobal Juan
показать весь комментарий27.04.2026 16:53 Ответить Ссылка
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий27.04.2026 17:06 Ответить Ссылка
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий27.04.2026 17:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але єдине, що шкода - так це прекрасну-чудову природу Кавказу, таку близьку та рідну для декого, і в Україні у тому числі..
та хто кацапам-окупантам лікар, окрім них самих - ідіотів-людожерів..