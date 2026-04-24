Генштаб підтвердив результати уражень "Атлант Аеро" та сторожового корабля ворога

Уточнено результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" (Таганрог, Ростовська обл., РФ).

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Ураження "Атлант Аеро"

Так, підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства.

Зазначається, що "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

У Генштабі зауважують, що ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.

Також читайте: Сили безпілотних систем вдарили по російському хімзаводу в Череповці

Ураження сторожового корабля

Також у результаті ураження 22 квітня 2026 року патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ проєкту 22460 (Севастополь, ТОТ АР Крим) підтверджено пошкодження бойової рубки.

Також читайте: СБУ уразили російську нафтостанцію "Самара", що формує експортний сорт нафти Urals, - джерела

Що передувало

Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 квітня Силами оборони України уражено вороже підприємство-виробник дронів "Атлант Аеро" у Таганрозі.

Нептун...??? А де ж фламінги....А зрозуміло відлетіли разом з миндичем....
24.04.2026 12:41 Відповісти
Якби вразили Фламінго, ви б питали - де Нептун? Вам не вгодиш.
24.04.2026 13:07 Відповісти
Останнього разу Фламінги промазали на метрів 200 від цілі.
24.04.2026 13:10 Відповісти
Давайте знов по стендерам "Шесхаріса". Там порт Туапсе припинив роботу, за останню добу туди не зайшов жоден корабель, хоча зазвичай він приймає до 8-10 суден на день. Потік танкерів при цьому різко зріс у Новоросійську, де за добу прийняли понад 40 суден.
24.04.2026 12:56 Відповісти
 
 