Генштаб підтвердив результати уражень "Атлант Аеро" та сторожового корабля ворога
Уточнено результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами "Нептун" по підприємству "Атлант Аеро" (Таганрог, Ростовська обл., РФ).
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Ураження "Атлант Аеро"
Так, підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства.
Зазначається, що "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".
У Генштабі зауважують, що ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об'єктах на території України.
Ураження сторожового корабля
Також у результаті ураження 22 квітня 2026 року патрульного сторожового корабля прикордонної служби ФСБ РФ проєкту 22460 (Севастополь, ТОТ АР Крим) підтверджено пошкодження бойової рубки.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що в ніч на 19 квітня Силами оборони України уражено вороже підприємство-виробник дронів "Атлант Аеро" у Таганрозі.
