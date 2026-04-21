СБУ уразили російську нафтостанцію "Самара", що формує експортний сорт нафти Urals, - джерела
Безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ у ніч на 21 квітня атакували росісйьку нафтостанцію "Самара".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.
Подробиці
Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" у н.п. Просвєт Самарської області РФ.
Відомо, що на цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Станція є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури РФ.
Попередньо, безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою, що знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання.
Витрати на логістику та зберігання зростають, порушується баланс сировини, а також виникають ризики зриву постачань.
Внаслідок цього РФ отримує дедалі менше доходів від продажу нафти.
Ви ж, сподіваюсь, не вважаєте, що в таких операціях дрони вартістю десятки тисяч доларів надсилають "аби долетіло і хоч кудись влупилось"?
Тут головне - тенденція. Кнопки "анігіляція всього запорєбріка" - поки що немає.
Але ви розумієте яка тут ситуація, буквально сьогодні щось трапилось з НПС "Самара" - комарики якісь прилетіли і покоцали 5 (П'ЯТЬ) резервуарів, за допомогою яких в т.ч. формується "експортна марка нафти Urals". І є підозра, що невдовзі, буквально впродовж пари-трійки днів/тижнів, щось станеться з:
НПС «Альметьєвськ»
НПС «Калейкіно»
НПС «Лазарево»
НПС «Лопатино»
НПС «Кротовка»
НПС «Пенза-1, 2»
НПС «Клин»
НПС «Станова»
НПС «Мичурінськ»
НПС «Малиновка»
ЛВДС «Брянськ»
НПС «Десна»
НПС «Унеча»
НПС «Дружба»
(всі вони в зоні "до 2000 км", на превеликий жаль ***** та Орбана з Фіцо).
Звісно ж ми відремонтуємо НПС "Броди", і МНП "Дружба" можливо навіть на тому тижні почне функціонувати на українській теріторії, але нхто не гарантує порушень технологічного процесу на НПСах Пєнзєнської, Тамбовської, Ліпецької таОрловької областей на всій протяжності МНП. Я вже не кажу про НПСи у Брянській області.