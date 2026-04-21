УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14046 відвідувачів онлайн
Новини Удари по РФ Удари по енергетиці в РФ
5 185 25

СБУ уразили російську нафтостанцію "Самара", що формує експортний сорт нафти Urals, - джерела

Безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ у ніч на 21 квітня атакували росісйьку нафтостанцію "Самара".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на джерела.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" у н.п. Просвєт Самарської області РФ.

Відомо, що на цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Станція є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури РФ.

Дивіться: Дрони атакували порт і НПЗ у Туапсе: масштабна пожежа. ВIДЕО

Попередньо, безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою, що знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання.

Витрати на логістику та зберігання зростають, порушується баланс сировини, а також виникають ризики зриву постачань.

Внаслідок цього РФ отримує дедалі менше доходів від продажу нафти.

Читайте: СБУ викрила депутата Полтави: приховав 340 млн грн через криптогаманці

Автор: 

СБУ (13771) Удари по РФ (897) Самарська область (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Двіжуха.
показати весь коментар
21.04.2026 13:11 Відповісти
+12
Хоч щось. Хоч погано спати будуть
показати весь коментар
21.04.2026 13:21 Відповісти
+5
Ех. слабенько! ("хорошо, но мало") Туди би парочку наших ракет на додачу!
показати весь коментар
21.04.2026 13:16 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
показати весь коментар
Краще уже, трьох потужників з опу єрмака, з сірниками відправили б…. Там їх як, отих «інвалідів-пенсіонерів» від МСЕК, у прокурорів та суддів з доброчесністю !
показати весь коментар
21.04.2026 18:34 Відповісти
5 резеруварів з 75. Це укус комара для бика. Ну і чого так пишатися?
показати весь коментар
21.04.2026 13:16 Відповісти
Хоч щось. Хоч погано спати будуть
показати весь коментар
21.04.2026 13:21 Відповісти
5 цистерн - це багато. Це означає - мінімум 5 далекобійних дронів пролетіли більше 1100 кілометрів та влучили саме туди, куди планував організатор нальоту. А планував і цілився він, очевидно, в такий набір цистерн, який ЗНАЧНО ускладнить роботу даного виробництва з "формування експортної марки нафти Urals".

Ви ж, сподіваюсь, не вважаєте, що в таких операціях дрони вартістю десятки тисяч доларів надсилають "аби долетіло і хоч кудись влупилось"?
показати весь коментар
21.04.2026 18:08 Відповісти
Ні. Я просто бажаю більшої двіжухи (с) пуйло - на мокшандії.
показати весь коментар
21.04.2026 20:33 Відповісти
Рік тому після влучень в такі об'єкти - палали 1-2 ємності, бо долітало - 2-3 дрони. А зараз - палають 5 штук, бо долітає, очевидно, вже більше 5 штук. Тобто - збільшення спроможностей В РАЗИ.

Тут головне - тенденція. Кнопки "анігіляція всього запорєбріка" - поки що немає.
показати весь коментар
21.04.2026 17:55 Відповісти
Нам потрібні не "комаринні укуси", а припинення фінансування армії *****. Безумовно це краще ніж нічого, але й до ефективності в доягненні мети - зупинки підприємств - ще дуже далеко. Такі перебільшено "оптимістичні" повідомлення про "ураження" створюють хибні висновки, а ворожі підприємства продовжують працювати.
показати весь коментар
21.04.2026 18:04 Відповісти
З цим питанням, до ********** з опу ….
показати весь коментар
21.04.2026 18:35 Відповісти
Не тужся так, бо ненароком обхезаєшся .
показати весь коментар
21.04.2026 19:40 Відповісти
У чому "хибний висновок" даної новини ? Десь у статті написано про зупинку експорту ??? Уразили п'ять резервуарів , про це і написали . Вам не так - знищіть більше , хто не дає .......
показати весь коментар
21.04.2026 19:39 Відповісти
"Уразили" це коли діяльність зупиняється, а не ледь помітно зменшується.
показати весь коментар
21.04.2026 21:01 Відповісти
Коли вам хтось начистить фейс , вибивши при цьому пару різців та премоляра , як ви це розціните - як "ураження" , чи "ледь помітне зменшення фізіологічних функцій " , адже у вас іще 90% зубів залишиться ?
показати весь коментар
21.04.2026 21:08 Відповісти
Тю. Фігня яка. Могло бути гірше. Набагато гірше...
показати весь коментар
21.04.2026 21:11 Відповісти
Може колись і буде , доживемо - подивимося ......
показати весь коментар
21.04.2026 21:12 Відповісти
У вашій уяві ураження 5 спеціалізованих цистерн підприємства з виробництва нафти марки Urals за 1100 км - це "комарині укуси"? Та ви, дядьку, максималіст. Мабуть, знаєте достеменно, як правильно і вже особисто консультуєте спеціалістів ЦСО "Альфа" СБУ? Сподіваюсь, тільки не з палати психіатричної лікарні?
показати весь коментар
21.04.2026 22:26 Відповісти
Тут про те що рано радіти, а требе повторювати до повної зупинки станції. Зараз це лише проміжний результатом.
показати весь коментар
22.04.2026 09:29 Відповісти
Хорошо, продолжать в том же духе...
показати весь коментар
21.04.2026 13:32 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2026 14:01 Відповісти
Це як комариний укус слону за сраку. А що там з нафтопроводом ''дружба'' який качає нафту на Бульбосрань і на Вугорщину?
показати весь коментар
21.04.2026 14:06 Відповісти
Нафтопровід справний, хєрограй вже доповів.

Але ви розумієте яка тут ситуація, буквально сьогодні щось трапилось з НПС "Самара" - комарики якісь прилетіли і покоцали 5 (П'ЯТЬ) резервуарів, за допомогою яких в т.ч. формується "експортна марка нафти Urals". І є підозра, що невдовзі, буквально впродовж пари-трійки днів/тижнів, щось станеться з:

НПС «Альметьєвськ»
НПС «Калейкіно»
НПС «Лазарево»
НПС «Лопатино»
НПС «Кротовка»
НПС «Пенза-1, 2»
НПС «Клин»
НПС «Станова»
НПС «Мичурінськ»
НПС «Малиновка»
ЛВДС «Брянськ»
НПС «Десна»
НПС «Унеча»
НПС «Дружба»

(всі вони в зоні "до 2000 км", на превеликий жаль ***** та Орбана з Фіцо).
показати весь коментар
21.04.2026 22:35 Відповісти
для тих хто не в курсах - це і є "Дружба" Саме з ЛВДС "Самара" бере початок МНП "Дружба", бо саме сюди сходятсья нафтопроводи з західносибірською, татарстанською, оренбурзькою та самарською нафтами, де вони змішуються і виготовляється нафта марки Urals для продажу.
Звісно ж ми відремонтуємо НПС "Броди", і МНП "Дружба" можливо навіть на тому тижні почне функціонувати на українській теріторії, але нхто не гарантує порушень технологічного процесу на НПСах Пєнзєнської, Тамбовської, Ліпецької таОрловької областей на всій протяжності МНП. Я вже не кажу про НПСи у Брянській області.
показати весь коментар
22.04.2026 02:17 Відповісти
Нормально- нафтопровід запрацює-нафти потрібної немає.
показати весь коментар
21.04.2026 16:39 Відповісти
Very nice 👌🏻
показати весь коментар
22.04.2026 00:13 Відповісти
 
 