СБУ уразили російську нафтостанцію "Самара", що формує експортний сорт нафти Urals, - джерела

Безпілотники ЦСО "Альфа" СБУ у ніч на 21 квітня атакували росісйьку нафтостанцію "Самара".

Внаслідок атаки виникла масштабна пожежа на лінійно-виробничо-диспетчерській станції "Самара" у н.п. Просвєт Самарської області РФ.

Відомо, що на цій станції відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти з різних родовищ для формування експортного сорту Urals. Станція є важливою складовою нафтотранспортної інфраструктури РФ.

Попередньо, безпілотники СБУ пошкодили п’ять резервуарів ємністю по 20 тисяч кубометрів із сирою нафтою, що знижує здатність РФ формувати експортні партії нафти та виконувати контрактні зобов’язання.

Витрати на логістику та зберігання зростають, порушується баланс сировини, а також виникають ризики зриву постачань.

Внаслідок цього РФ отримує дедалі менше доходів від продажу нафти.

