СБУ викрила депутата Полтави: приховав 340 млн грн через криптогаманці

СБУ, Нацполіція та ОГП викрили депутата Полтавської міськради, який міг приховати понад 340 млн грн невідомого походження.

Зазначається, що Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини депутата Полтавської міської ради, якого у жовтні 2025 року викрили на махінаціях з декларуванням прибутків.

"Тоді фігурант "забув" зазначити у своїх деклараціях про майновий стан криптовалют та операцій із віртуальними активами на суму 200 млн грн", - зазначають правоохоронці.

Схема з криптогаманцями

Наразі ж відомо, що депутат додатково намагався приховати від фінансової звітності 340 млн грн невідомого походження.

За даними кіберфахівців СБУ, впродовж 2022 - 2025 років посадовець через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці, не вказуючи їх у деклараціях і податковій звітності.

На підставі нових доказів протиправної діяльності фігуранту повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, встановлюються джерела походження грошових активів та особи, причетні до фінансових оборудок.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

