СБУ викрила депутата Полтави: приховав 340 млн грн через криптогаманці

СБУ, Нацполіція та ОГП викрили депутата Полтавської міськради, який міг приховати понад 340 млн грн невідомого походження.

Зазначається, що Служба безпеки та Національна поліція задокументували нові злочини депутата Полтавської міської ради, якого у жовтні 2025 року викрили на махінаціях з декларуванням прибутків.

"Тоді фігурант "забув" зазначити у своїх деклараціях про майновий стан криптовалют та операцій із віртуальними активами на суму 200 млн грн", - зазначають правоохоронці.

Схема з криптогаманцями

Наразі ж відомо, що депутат додатково намагався приховати від фінансової звітності 340 млн грн невідомого походження.

За даними кіберфахівців СБУ, впродовж 2022 - 2025 років посадовець через підставних осіб перераховував кошти на власні криптогаманці, не вказуючи їх у деклараціях і податковій звітності.

На підставі нових доказів протиправної діяльності фігуранту повідомлено про підозру за ст. 368-5 Кримінального кодексу України (незаконне збагачення).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, встановлюються джерела походження грошових активів та особи, причетні до фінансових оборудок.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Топ коментарі
Такого депутатського лайна, по усій Україні, як помічників ригоАНАЛІВ на посадах!! Але очевидно, є на Банковій у зеленського-татарова генпрокурора, такий собі графік для «оприлюднення» подібних злодіїв, щоб за ОЧЕВИДНІ ЗЛОЧИНИ міндічів-єрмака, якось замилити Українцям ТЕМУ!!!??
Західні Партнери, про таке дії, знають набагато більше, ніж зеленський з потужниками в директоратах опу їх планують!!!
21.04.2026 12:07 Відповісти
Депутат полтавської МР Диркань в смітнику біля свого ресторану Блювотєза кожного дня знаходив 5000 доларів,от він колезі позичів,бо не знає вже куди ті долари пхати
21.04.2026 12:02 Відповісти
Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. - Ну дуже смішно... Клоуни.
21.04.2026 12:09 Відповісти
Скажу смешное. Я впервые обратил внимание на биткоины где-то после 2010 года. Они стоили тогда долларов 500. Можно было без труда купить немного счастья. Не хватило ума. А очевидно у кого-то его хватило. Не говорю за конкретного депутата.
21.04.2026 12:15 Відповісти
Може Дикань? І ресторан називається "Диканька", який він побудував ще після першого Майдану. В нього у власності не тільки ресторан. "Наскирдував", тим більше став депутатом і отримав доступ до зовсім інших грошей. Та й морду наїв вже будь-здоров. Пишу з акаунту жінки. Я працював у нього в цьому ресторані. Нічого поганого, щоб відрізняло його від інших наших бізнесменів, сказати не можу. Типовий екземпляр. На жаль, такий безпринципний менталітет у нашої влади. Корупційна олігархічна система нікуди не поділася і цей Дикань лише "маленький гвинтік" у ній.
21.04.2026 12:37 Відповісти
А н, не Диканька. В нього ще був ресторан "Болоньєтта" по вул. Соборності 27, який він вже продав. І там ще його судять за хабар 5000 доларів від підприємця Івана Сасіна, який хотів оформити вивіску по Соборності 32. Жабогадюкінг.
21.04.2026 13:03 Відповісти
Лями невідомого походження - і невідомий в широких колах депутат - загадка з двома невідомими
21.04.2026 12:09 Відповісти
Апять всє карманниє дєньгі атбєрут...
21.04.2026 12:10 Відповісти
Полтава це столиця корупції
21.04.2026 12:15 Відповісти
Столиця та засновниця корупції в Україні-Львів!
21.04.2026 12:40 Відповісти
 
 