296 млн грн повернули до бюджету на потреби оборони, - Кравченко

Суд зобов’язав повернути 296 млн грн до оборонного бюджету

Протягом 2026 року завдяки роботі Офісу Генерального прокурора державі вдалося відшкодувати 296 млн гривень, які будуть спрямовані на потреби оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Найбільшу частину цих коштів, 217,5 млн гривень, держава отримала у квітні після тривалого судового спору з одним із провідних постачальників пального", - йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив,  що ревізія виявила, що під час закупівель пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України у 2022-2023 роках постачальник безпідставно включав у вартість ПДВ. Це порушувало вимоги чинного законодавства.

"Фактично держава переплачувала за пальне мільйони гривень, які мали залишитися в бюджеті та використовуватись для забезпечення потреб армії", - додав Кравченко.

Судові рішення та стягнення коштів

Офіс Генерального прокурора подав до господарських судів низку позовів в інтересах держави в особі Міністерства оборони щодо стягнення безпідставно отриманих коштів.

Позицію держави було відстояно в судах усіх інстанцій, а остаточне рішення ухвалив Верховний Суд.

Окрім основної суми переплати, також були стягнуті штрафні санкції та інфляційні втрати.

"На сьогодні рішення виконано повністю, кошти вже на рахунках Міністерства оборони.

Загалом усі повернуті за 2026 рік 296 млн гривень будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни",  - повідомив Кравченко.

А 29 лярдів профукали - норм хід
20.04.2026 11:18 Відповісти
Пора у відставку - маловато зібрав....
20.04.2026 11:19 Відповісти
На потреби оборони - це правильно. Але тобі, як Генпрокурору, не завадило б розібратися, куди ці кошти потім потрапляють. Чергові "бізнесмени" попались на Одещині:
"Зарплати для «примарних» солдатів: на Одещині викрили організовану злочинну групу військових у багатомільйонних оборудках з держкоштами. Зловмисники добирали чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення. На них створювалася відповідна службова документація про призов та перебування на службі. Це ставало підставою для нарахування грошового забезпечення, премій та надбавок. Кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськовослужбовців, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками угруповання."
20.04.2026 11:22 Відповісти
Бюджет прокуратуры на 2026 18 лямов. дешевле розогнать дармоедов
20.04.2026 11:55 Відповісти
За якого дива поліції підвищують зарплату попри скорочення злочинності? Це раз, що робить такий роздутий штат при майже 12 відсотків скорочення населення? Це два, і коли хоч половина піде навчатися на передок? Це три.
20.04.2026 11:56 Відповісти
 
 