296 млн грн повернули до бюджету на потреби оборони, - Кравченко

Протягом 2026 року завдяки роботі Офісу Генерального прокурора державі вдалося відшкодувати 296 млн гривень, які будуть спрямовані на потреби оборони.

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"Найбільшу частину цих коштів, 217,5 млн гривень, держава отримала у квітні після тривалого судового спору з одним із провідних постачальників пального", - йдеться в повідомленні.

Кравченко зазначив, що ревізія виявила, що під час закупівель пально-мастильних матеріалів для потреб Збройних Сил України у 2022-2023 роках постачальник безпідставно включав у вартість ПДВ. Це порушувало вимоги чинного законодавства.

"Фактично держава переплачувала за пальне мільйони гривень, які мали залишитися в бюджеті та використовуватись для забезпечення потреб армії", - додав Кравченко.

Судові рішення та стягнення коштів

Офіс Генерального прокурора подав до господарських судів низку позовів в інтересах держави в особі Міністерства оборони щодо стягнення безпідставно отриманих коштів.

Позицію держави було відстояно в судах усіх інстанцій, а остаточне рішення ухвалив Верховний Суд.

Окрім основної суми переплати, також були стягнуті штрафні санкції та інфляційні втрати.

"На сьогодні рішення виконано повністю, кошти вже на рахунках Міністерства оборони.

Загалом усі повернуті за 2026 рік 296 млн гривень будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни", - повідомив Кравченко.

