Закупівлі для оборони зі збитками у 9,5 млн грн: судитимуть посадовця ОВА та його спільників, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Прокурори Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону передали до суду обвинувальний акт щодо посадовця обласної військової адміністрації та чотирьох керівників підприємств за фактом заволодіння коштами, виділеними на потреби оборони.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Встановлено, що 2023 року директор одного з департаментів ОВА організував схему привласнення бюджетних коштів під час закупівель товарів оборонного призначення за завищеними цінами. До її реалізації він залучив керівників чотирьох комерційних підприємств.



Учасники готували комерційні пропозиції з наперед завищеною вартістю, на підставі яких департамент укладав договори поставки. Йшлося про закупівлі за кошти обласного бюджету для підвищення обороноздатності регіону.

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Схема зі збитками

У прокуратурі повідомляють, що кошти перераховувалися на рахунки підконтрольних підприємств, а посадовець отримував відсоток від кожної закупівлі у вигляді так званого "відкату".

Упродовж червня–листопада 2023 року укладено 10 договорів на постачання квадрокоптерів, тепловізійних бінокулярів, радіостанцій та іншого військового майна. Збитки державі становлять близько 9,5 млн грн.

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Відшкодування збитків

Зазначається, що дії посадовця кваліфіковано за ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України, а керівників підприємств - за ч. 5 ст. 27, ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.



У межах провадження заявлено цивільний позов про відшкодування завданих державі збитків.