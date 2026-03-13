Переплата у 25 млн грн на закупівлі деревини для військових: судитимуть заступника командира частини на Чернігівщині, - ДБР. ФОТО

Досудове розслідування щодо заступника командира однієї з військових частин Чернігівської області, який завдав державі майже 25 млн гривень збитків під час закупівлі лісоматеріалів, завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Як зазначається, військовий уклав договір на постачання деревини з приватною фірмою з Києва, попри наявність вигідніших пропозицій, зокрема від державних підприємств. У документах зазначили, що деревину нібито доставлятимуть до району бойових дій на відстань близько 800 кілометрів, що значно збільшувало вартість транспортування. Насправді ж матеріали постачали у межах Чернігівської області, а також до сусідніх - Сумської та Київської областей.

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Збитки майже 25 млн грн

Так, через штучне завищення відстані перевезення та вартості доставки держава переплатила мільйони гривень.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи, збитки державі становлять майже 25 млн гривень.

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Що загрожує

Заступника командира обвинувачують у перевищенні влади та службових повноважень військовою службовою особою в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі.

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