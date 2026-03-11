Правоохоронці викрили схему із закупівлею дров для ЗСУ ймовірно на понад 77 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Українські правоохоронці викрили корупційну схему із закупівлею дров для Збройних сил України за завищеними цінами. Сума збитків для бюджету країни наразі невідома, але може вимірюватися мільйонами, оскільки загалом було законтрактовано палива на понад 77 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Національній поліції. До схеми можуть бути причетні посадові особи Південного квартирно-експлуатаційного управління та підприємці-постачальники, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що можливе розкрадання бюджетних коштів викрили після відповідної публікації у медіа. Зокрема стало відомо, що:

у 2025 році посадовці Південного квартирно-експлуатаційного управління уклали з підконтрольними фізичними особами-підприємцями договорів про закупівлю паливної деревини для потреб ЗСУ на понад 77 мільйонів гривень;

ціни на дрова були значно вищими за ринкові;

отримані внаслідок оборудки надлишкові кошти розподілялися між учасниками схеми;

остаточна сума збитків, завданих державі, наразі встановлюється.

Правоохоронці провели обшуки у причетних осіб вдома та в адміністративних приміщеннях КЕУ. В результаті було вилучено речові докази: документацію; комп’ютерну техніку; грошові кошти.

Розпочато провадження за ознаками порушення, - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Після проведення необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру учасникам корупційної схеми.









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