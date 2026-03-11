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Новини Фото Розкрадання на закупівлі дров для ЗСУ
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Правоохоронці викрили схему із закупівлею дров для ЗСУ ймовірно на понад 77 мільйонів гривень. ФОТОрепортаж

Українські правоохоронці викрили корупційну схему із закупівлею дров для Збройних сил України за завищеними цінами. Сума збитків для бюджету країни наразі невідома, але може вимірюватися мільйонами, оскільки загалом було законтрактовано палива на понад 77 мільйонів гривень.

Про це повідомили в Національній поліції. До схеми можуть бути причетні посадові особи Південного квартирно-експлуатаційного управління та підприємці-постачальники, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Зазначається, що можливе розкрадання бюджетних коштів викрили після відповідної публікації у медіа. Зокрема стало відомо, що:

  • у 2025 році посадовці Південного квартирно-експлуатаційного управління уклали з підконтрольними фізичними особами-підприємцями договорів про закупівлю паливної деревини для потреб ЗСУ на понад 77 мільйонів гривень;
  • ціни на дрова були значно вищими за ринкові;
  • отримані внаслідок оборудки надлишкові кошти розподілялися між учасниками схеми;
  • остаточна сума збитків, завданих державі, наразі встановлюється.

Правоохоронці провели обшуки у причетних осіб вдома та в адміністративних приміщеннях КЕУ. В результаті було вилучено речові докази: документацію; комп’ютерну техніку; грошові кошти.

Розпочато провадження за ознаками порушення, - привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Після проведення необхідних процесуальних дій вирішуватиметься питання щодо повідомлення про підозру учасникам корупційної схеми.

поліція
поліція
поліція
поліція

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Автор: 

Нацполіція (15766) ЗСУ (8843) розкрадання (367)
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Ця гидота має висіти на гілляках.
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11.03.2026 16:42 Відповісти
Дофіга дров наломали
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11.03.2026 16:42 Відповісти
Усе їх оточення та родичі, добре знало, що вони гадять і мародерять на житті Українців!! Микола катлєта з бойком і їх помагаї дуже зхвильовані???
Бо зеленський з директоратами в ОПУ, «потужно» і про таке, теж нічого не ЗНАЄ!?!?! Керовнік з ФІНМОНІТОРИНГУ, може засвідчити на ТЦК і про таке!!
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11.03.2026 17:06 Відповісти
Величезні кошти виділяються з бюджету на дрова для ЗСУ, але захисники чомусь їздять на своїх машинах, заправлених та відремонтованих за свої кошти, пиляють дрова пилками придбаними за свої гроші, колять сокирами які купують самі, топлять хати за які платять з власної кишені.
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11.03.2026 18:26 Відповісти
 
 