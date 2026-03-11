Правоохранители разоблачили схему с закупкой дров для ВСУ вероятно на сумму более 77 миллионов гривен. ФОТОрепортаж
Украинские правоохранители раскрыли коррупционную схему по закупке дров для Вооруженных сил Украины по завышенным ценам. Сумма ущерба для бюджета страны пока неизвестна, но может исчисляться миллионами, поскольку в целом было законтрактовано топлива на сумму более 77 миллионов гривен.
Об этом сообщили в Национальной полиции. К схеме могут быть причастны должностные лица Южного квартирно-эксплуатационного управления и предприниматели-поставщики, информирует Цензор.НЕТ.
Подробности
Отмечается, что возможное хищение бюджетных средств было раскрыто после соответствующей публикации в СМИ. В частности, стало известно, что:
- в 2025 году должностные лица Южного квартирно-эксплуатационного управления заключили с подконтрольными физическими лицами-предпринимателями договоры о закупке топливной древесины для нужд ВСУ на сумму более 77 миллионов гривен;
- цены на дрова были значительно выше рыночных;
- полученные в результате сделки излишние средства распределялись между участниками схемы;
- окончательная сумма ущерба, нанесенного государству, в настоящее время устанавливается.
Правоохранители провели обыски у причастных лиц дома и в административных помещениях КЭУ. В результате были изъяты вещественные доказательства: документация; компьютерная техника; денежные средства.
Начато производство по признакам нарушения - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. После проведения необходимых процессуальных действий будет решаться вопрос о сообщении о подозрении участникам коррупционной схемы.
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Бо зеленський з директоратами в ОПУ, «потужно» і про таке, теж нічого не ЗНАЄ!?!?! Керовнік з ФІНМОНІТОРИНГУ, може засвідчити на ТЦК і про таке!!