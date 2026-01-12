Закупівлі для ЗСУ з "накруткою": керівника Миколаївського КЕУ судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування та передали до суду справу керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, якого обвинувачують у розтраті понад 1,4 млн грн, виділених на потреби оборони.

Обвинувальний акт скерований до суду.

Мав закупити деревину для потреб ЗСУ

Посадовець, на виконання мобілізаційного завдання, мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ. Знаючи реальну вартість продукції, фігурант організував схему заробітку на закупівлях. Через підставну фірму він закуповував деревину у лісгоспах ДП "Ліси України", а потім удвічі дорожче постачав власному управлінню. Це дало змогу керівнику заробити понад 1,4 млн грн.

Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно посадовця було накладено арешт.

Наразі фігурант звільнений з посади та обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

Покарання

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

