УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15413 відвідувачів онлайн
Новини Розкрадання на закупівлі дров для ЗСУ
690 7

Закупівлі для ЗСУ з "накруткою": керівника Миколаївського КЕУ судитимуть за розтрату 1,4 млн грн, - ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування та передали до суду справу керівника Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління, якого обвинувачують у розтраті понад 1,4 млн грн, виділених на потреби оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

 Обвинувальний акт скерований до суду.

Мав закупити деревину для потреб ЗСУ

 Посадовець, на виконання мобілізаційного завдання, мав закупити паливну деревину для потреб ЗСУ. Знаючи реальну вартість продукції, фігурант організував схему заробітку на закупівлях. Через підставну фірму він закуповував деревину у лісгоспах ДП "Ліси України", а потім удвічі дорожче постачав власному управлінню. Це дало змогу керівнику заробити понад 1,4 млн грн.

  • Для забезпечення відшкодування завданих державі збитків на майно посадовця було накладено арешт.
  • Наразі фігурант звільнений з посади та обвинувачується у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, вчинені в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України).

 Покарання

Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі.

Автор: 

ЖЕК (22) Миколаїв (1887) розтрата (277) паливо (911) ДБР (3886)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ДБР нічого не хоче розповісти про 650 млн грн, ще на початку повномасштабного вторгнення виділені МО фірмочці Розенблата? І таких епізодів - мульйон і ще вагонетка позаду. Коли Рєзнікова підвісять за його яйця по 17?
показати весь коментар
12.01.2026 14:49 Відповісти
Главное, что нє Парашенка! Так, зелохи?)))

https://ibb.co/XZLMjDw0
показати весь коментар
12.01.2026 14:53 Відповісти
Мабуть так, я не зелох, но терпіти не можу коли бігли мене указують
показати весь коментар
12.01.2026 15:08 Відповісти
як вони встановлюють накрутка чи ні ?

льха рєзніков, наприклад, купував яйці від домашніх курей.
тому й такі дорогі були.

.
показати весь коментар
12.01.2026 14:57 Відповісти
Виходить,що крадуть усі чиновники,але ні Кабмін,ні президент нічого не знають,а правоохоронні органи взагалі ніпричому
показати весь коментар
12.01.2026 15:02 Відповісти
Їм ніколи, свою частку вони отримують, а якщо хтось попався, то це або крісло комусь сподобалось, або забув поділитися
показати весь коментар
12.01.2026 15:10 Відповісти
Воно не пробивне, тому їх може тимчасово зупинити тільки якщо кого розстріляти, а якщо не можна, то пристрелити при затриманні або спробі втечі. Адже вбивця може убити пару чоловік, а ці як маніяки вбивають сотнями
показати весь коментар
12.01.2026 15:06 Відповісти
 
 