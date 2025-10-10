8 посадовців міськради та комунальних підприємств Одеси підозрюють у незаконній розтраті бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуратури Одещини спільно з поліцією проводять комплексні заходи з притягнення до відповідальності посадовців місцевого самоврядування та керівників комунальних установ, причетних до системних розтрат бюджетних коштів.

У межах розслідування низки кримінальних проваджень прокурори вже повідомили про підозру вісьмом посадовцям Одеської міської ради та директору підприємства.

Серед них

колишній начальник Управління капітального будівництва Одеської міської ради, якого підозрюють у розтраті коштів під час виконання договорів на розробку проєктної документації.

Підозру також отримав інженер технічного нагляду УКБ міської ради — через неналежне виконання обов’язків під час нагляду за капітальним ремонтом пологового будинку.

Про підозру повідомлено і керівнику КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району", через службову недбалість якого відбулося зайве перерахування бюджетних коштів приватній фірмі.

До протиправних дій причетний також головний бухгалтер КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4", який допустив неправомірне включення ПДВ до вартості закупівлі медичного обладнання.

Окремо повідомлено про підозру керівнику, заступнику та інженеру КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство", які використовували не за призначенням електрогенератори, отримані від іноземних партнерів та державних органів як гуманітарної допомоги. Замість забезпечення об’єктів критичної інфраструктури вони використовувалися біля ресторанів, автомийок і приватних будинків.

Посадовцям інкримінують розтрату бюджетних коштів, службове підроблення та службову недбалість (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України).

Загальна сума збитків перевищує 7 мільйонів гривень.
















