272 2

8 посадовців міськради та комунальних підприємств Одеси підозрюють у незаконній розтраті бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуратури Одещини спільно з поліцією проводять комплексні заходи з притягнення до відповідальності посадовців місцевого самоврядування та керівників комунальних установ, причетних до системних розтрат бюджетних коштів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

У межах розслідування низки кримінальних проваджень прокурори вже повідомили про підозру вісьмом посадовцям Одеської міської ради та директору підприємства.

Також дивіться: Заплатили 10 млн грн за укриття, які не захищають, - БЕБ підозрює двох директорів освітніх закладів

Серед них

  • колишній начальник Управління капітального будівництва Одеської міської ради, якого підозрюють у розтраті коштів під час виконання договорів на розробку проєктної документації.
  • Підозру також отримав інженер технічного нагляду УКБ міської ради — через неналежне виконання обов’язків під час нагляду за капітальним ремонтом пологового будинку.
  • Про підозру повідомлено і керівнику КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району", через службову недбалість якого відбулося зайве перерахування бюджетних коштів приватній фірмі.
  • До протиправних дій причетний також головний бухгалтер КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4", який допустив неправомірне включення ПДВ до вартості закупівлі медичного обладнання.
  • Окремо повідомлено про підозру керівнику, заступнику та інженеру КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство", які використовували не за призначенням електрогенератори, отримані від іноземних партнерів та державних органів як гуманітарної допомоги. Замість забезпечення об’єктів критичної інфраструктури вони використовувалися біля ресторанів, автомийок і приватних будинків.

Також читайте: Збитки на 2,4 млрд гривень: судитимуть двох експосадовців Міноборони, - ДБР

Посадовцям інкримінують розтрату бюджетних коштів, службове підроблення та службову недбалість (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України).
Загальна сума збитків перевищує 7 мільйонів гривень.

Автор: 

Одеська область (3541) розтрата (281) чиновник (808)
Допомагали оркам ******, шляхом розкрадання, знищувати Україну в Особливий період під час війни!!
Звично, що це у них робилося ЗАВЖДИ!! Безкарність, від привладних з Урядового кварталу, породжує криваві злочини в Україні! Труханов з міндічем і шиферами, можуть це засвідчити, в ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…
показати весь коментар
10.10.2025 17:21 Відповісти
Може уже настав час забрати Вудочку у міськрад облрад і всіляких комунальних посадовців
показати весь коментар
10.10.2025 18:40 Відповісти
 
 