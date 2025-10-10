8 посадовців міськради та комунальних підприємств Одеси підозрюють у незаконній розтраті бюджетних коштів, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Прокуратури Одещини спільно з поліцією проводять комплексні заходи з притягнення до відповідальності посадовців місцевого самоврядування та керівників комунальних установ, причетних до системних розтрат бюджетних коштів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Офіс Генпрокурора.
У межах розслідування низки кримінальних проваджень прокурори вже повідомили про підозру вісьмом посадовцям Одеської міської ради та директору підприємства.
Серед них
- колишній начальник Управління капітального будівництва Одеської міської ради, якого підозрюють у розтраті коштів під час виконання договорів на розробку проєктної документації.
- Підозру також отримав інженер технічного нагляду УКБ міської ради — через неналежне виконання обов’язків під час нагляду за капітальним ремонтом пологового будинку.
- Про підозру повідомлено і керівнику КУ "Центр фінансування та господарської діяльності закладів та установ системи освіти Київського району", через службову недбалість якого відбулося зайве перерахування бюджетних коштів приватній фірмі.
- До протиправних дій причетний також головний бухгалтер КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №4", який допустив неправомірне включення ПДВ до вартості закупівлі медичного обладнання.
- Окремо повідомлено про підозру керівнику, заступнику та інженеру КП "Одеське електротехнічне експлуатаційно-монтажне підприємство", які використовували не за призначенням електрогенератори, отримані від іноземних партнерів та державних органів як гуманітарної допомоги. Замість забезпечення об’єктів критичної інфраструктури вони використовувалися біля ресторанів, автомийок і приватних будинків.
Посадовцям інкримінують розтрату бюджетних коштів, службове підроблення та службову недбалість (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 КК України).
Загальна сума збитків перевищує 7 мільйонів гривень.
Звично, що це у них робилося ЗАВЖДИ!! Безкарність, від привладних з Урядового кварталу, породжує криваві злочини в Україні! Труханов з міндічем і шиферами, можуть це засвідчити, в ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…