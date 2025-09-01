Заплатили 10 млн грн за укриття, які не захищають, - БЕБ підозрює двох директорів освітніх закладів
Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру двом директорам освітніх закладів, які, зловживаючи службовим становищем, завдали понад 10 млн грн збитків місцевому бюджету.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Підписали документи, не перевіривши виконання робіт
Встановлено, що заклади освіти уклали договори на постачання найпростішого укриття цивільного захисту. Однак підрядна організація поставила конструкції, які не відповідали вимогам державних будівельних норм і технічній специфікації. Попри це, керівники закладів підписали видаткові накладні та акти виконаних робіт.
Крім того, ще до оголошення тендеру службові особи приватної компанії готували тендерну документацію з дискримінаційними умовами (або заздалегідь узгодженими умовами) та передавали її замовникам для публікації на майданчику публічних закупівель "Prozorro". Це свідчить про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника.
Укриття без захисних властивостей
Висновки судових будівельно-технічних та економічних експертиз підтвердили: укриття не мають належних захисних властивостей, контрольні випробування перед постачанням і монтажем не проводилися, а наявні висновки ґрунтувалися лише на теоретичних дослідженнях.
Розтрата 10 млн грн бюджетних коштів
Внаслідок підписання актів виконаних робіт безпідставно було перераховано понад 10 млн грн бюджетних коштів.
Наразі директорам освітніх закладів повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для місцевого бюджету.
Досудове розслідування триває.
Наскільки відомо ,при військових адміністраціях повинні бути спеціалісти, або відповідальні за Цивільний захист, можливо представники МЧС, архітектори якісь ну явно не вчителі. І вони повинні замовляти і встановлювати.
А то забовязують підписувати або освітян, або взагалі медиків, а вони чесно кажучи дупля не одбивають в цих питаннях.
Всі заклади освіти треба ретельно перевірити на фіктивне працевлаштування викладачів, що знаходяться за межами України, роками не з'являються на роботі, не проводять занять проте зарплатню за це отримують, або її отримує хтось з адміністрації коледжів, або шкіл, або ліцеїв!
Особливо таке неподобство квітне у закладах фахової передвищої освіти, - коледжах.
Там для таких схем просто клондайк!
Такі випадки в Україні вже не виключення, а правило!