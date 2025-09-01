УКР
Заплатили 10 млн грн за укриття, які не захищають, - БЕБ підозрює двох директорів освітніх закладів

Детективи ТУ БЕБ у Київській області повідомили про підозру двом директорам освітніх закладів, які, зловживаючи службовим становищем, завдали понад 10 млн грн збитків місцевому бюджету. 

Підписали документи, не перевіривши виконання робіт

Встановлено, що заклади освіти уклали договори на постачання найпростішого укриття цивільного захисту. Однак підрядна організація поставила конструкції, які не відповідали вимогам державних будівельних норм і технічній специфікації. Попри це, керівники закладів підписали видаткові накладні та акти виконаних робіт.

Крім того, ще до оголошення тендеру службові особи приватної компанії готували тендерну документацію з дискримінаційними умовами (або заздалегідь узгодженими умовами) та передавали її замовникам для публікації на майданчику публічних закупівель "Prozorro". Це свідчить про штучне створення умов для перемоги конкретного учасника.

Укриття для освітніх закладів
Фото: БЕБ
Укриття для освітніх закладів
Фото: БЕБ

Укриття без захисних властивостей

Висновки судових будівельно-технічних та економічних експертиз підтвердили: укриття не мають належних захисних властивостей, контрольні випробування перед постачанням і монтажем не проводилися, а наявні висновки ґрунтувалися лише на теоретичних дослідженнях.

Розтрата 10 млн грн бюджетних коштів

 Внаслідок підписання актів виконаних робіт безпідставно було перераховано понад 10 млн грн бюджетних коштів.

Наразі директорам освітніх закладів повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для місцевого бюджету.

Досудове розслідування триває.

+4
Перед підписанням акту директор освітнього закладу мав отримати диплом будівельника за спеціальністю ПЦБ та захистити дипломну роботу на тиму "укриття ЦЗ"
01.09.2025 17:21
+2
А хіба Зельоні вміють інакші будувати? Ні, вони б могли. Але це завадить їм мільярди з бюджету красти.
01.09.2025 17:08
+1
Чого ж не захищають? - 10 лямів захистять підрядників від різних невзгод по життю
01.09.2025 17:15
01.09.2025 17:08
Я так розумію, директор освітнього закладу, перед підписанням акту виконаних, робіт мусив вальнуть по укриттю з міномета.
01.09.2025 17:10
01.09.2025 17:21
01.09.2025 17:15
Теж мені новина. Таке завжди було.
01.09.2025 17:24
Не буде сховища - закриють школу. Директива навчання очне. Того і ліплять з гівна і палок. Чиновників,як грязі. Будівельників нормальних нема.
01.09.2025 17:26
Я взагалі не розумію, як може директор школи з завучем хоч якось перевірити ці споруди? Вони будівельники чи що? Ну брєд просто.
Наскільки відомо ,при військових адміністраціях повинні бути спеціалісти, або відповідальні за Цивільний захист, можливо представники МЧС, архітектори якісь ну явно не вчителі. І вони повинні замовляти і встановлювати.
А то забовязують підписувати або освітян, або взагалі медиків, а вони чесно кажучи дупля не одбивають в цих питаннях.
01.09.2025 17:26
Так отож.
01.09.2025 17:30
Так, дивна ситуація. Цікаво що у ДБР на експертизи гроші і ресурси є, а школам таких ресурсів напевне не надали, скоріше за все ці експертизи мала б провести школа за мільйон, а потім ще суди з свого ж бюджету. Звісно керівники школи могли б бути і більш компетентними, але це утопія.
01.09.2025 17:54
Люди прагнуть до ефективності - мінімум зусиль максимум результату. Тому злочин був, є і буде найбільш ефективним засобом збагачення. Заздрість до тих кому вдалося безкарно вкрасти отруює життя посадовцям які чекають свого шансу. Єдине що зупиняє готових поцупити це страх покарання. А якщо покарання немає і можна відкупитися то красти будуть! Крім того покарання настільки мізерні і смішні що вважається що легко можна прорахувати вигоду від скоєння злочину. Наприклад, поцупив який дерслужбовець 10 мільйонів. Отримав 4 роки (1460 днів) колонії. Вийде через 2. Беріть в руки калькулятор і рахуйте скільки він заробляє в день протягом відбуття покарання. Виходить 6850 гривень в день навіть у вихідні і свята протягом 4 років. А якщо два роки, то вдвічі більша. З такою зарплатою можна сидіти! Це вигідно! Звідси якщо будь-який тип злочину стає масовим явищем то покарання відсутнє, або надзвичайно маленьке, що робить злочин проявом ефективності. А от коли покарання суворе і продовжує діяти після відбуття покарання до кінця життя ... то кількість умовно чесних громадян збільшується... До середини 19 століття тих хто крали у війська під час війни вішали з конфіскацією майна... Гуманізм до злочинців вбиває захисників Батьківщини є злом в чистому диявольському і лукавому вигляді...
01.09.2025 17:58
БЕБ, - Ви супер!!! Проте, це лише бутончики!
Всі заклади освіти треба ретельно перевірити на фіктивне працевлаштування викладачів, що знаходяться за межами України, роками не з'являються на роботі, не проводять занять проте зарплатню за це отримують, або її отримує хтось з адміністрації коледжів, або шкіл, або ліцеїв!
Особливо таке неподобство квітне у закладах фахової передвищої освіти, - коледжах.
Там для таких схем просто клондайк!
Такі випадки в Україні вже не виключення, а правило!
01.09.2025 18:17
 
 