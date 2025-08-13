Посадовці КМДА і комунальних підприємств та підприємці: у Києві вручено 22 підозри на суму збитків понад 230 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сьогодні прокурори Київською міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та ДБР повідомили про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн гривень. Підозрюваними є посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка коштувала столичному бюджету сотні, а подекуди й мільйони гривень, як у випадку із зупинкою руху поїздів метро на ділянці від станції "Либідська" до станції "Теремки" (ч. 2 ст. 367 КК України), та у пособництві в заволодінні бюджетними грошима (ч. 5 ст. 27, ч. 4, ст. 191 КК України). Підрядникам, які виконували ремонтні роботи чи постачали товари за бюджетні гроші, повідомлено про підозри у заволодінні грошима (ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Зокрема, підозри отримали:

керівник апарату КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА";

заступник директора Департаменту – начальник управління дорожньої інфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури КМДА;

начальник управління СКП "Київтелесервіс";

директор та колишній бухгалтер ліцею у Деснянському районі;

посадовець КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва";

посадовець Управління освіти Подільської РДА;

посадовець Управління освіти Дніпровської РДА;

посадовець Управління освіти Шевченківської РДА;

головний інженер КП ШЕУ Подільського району;

головний інженер КП ШЕУ Печерського району;

уповноважена особа з публічних закупівель КО "Муніципальна охорона";

посадовець КП "УЗН Святошинського району";

генеральна директорка Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця";

четверо фізичних осіб – підприємців, які постачали генератори для шкільних укриттів;

підприємець, який виконував функцію інженера технічного нагляду під час ремонту шкільних укриттів;

директор товариства, що постачало рослини комунальному підприємству.

Також повідомляється, що прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадових осіб від посад.



