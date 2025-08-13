УКР
Посадовці КМДА і комунальних підприємств та підприємці: у Києві вручено 22 підозри на суму збитків понад 230 млн грн, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сьогодні прокурори Київською міської прокуратури та окружних прокуратур спільно зі слідчими поліції та ДБР повідомили про підозри 22 особам на загальну суму збитків у понад 230 млн гривень. Підозрюваними є посадові особи комунальних підприємств та структурних підрозділів КМДА, а також підприємці, які виконували ремонти чи постачали товари за бюджетні гроші.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, посадовців підозрюють у службовій недбалості, яка коштувала столичному бюджету сотні, а подекуди й мільйони гривень, як у випадку із зупинкою руху поїздів метро на ділянці від станції "Либідська" до станції "Теремки" (ч. 2 ст. 367 КК України), та у пособництві в заволодінні бюджетними грошима (ч. 5 ст. 27, ч. 4, ст. 191 КК України). Підрядникам, які виконували ремонтні роботи чи постачали товари за бюджетні гроші, повідомлено про підозри у заволодінні грошима (ч. 4, 5 ст. 191 КК України).

Зокрема, підозри отримали:

  • керівник апарату КМДА та колишній директор КП "АТП КМДА";
  • заступник директора Департаменту – начальник управління дорожньої інфраструктури Департаменту транспортної інфраструктури КМДА;
  • начальник управління СКП "Київтелесервіс";
  • директор та колишній бухгалтер ліцею у Деснянському районі;
  • посадовець КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва";
  • посадовець Управління освіти Подільської РДА;
  • посадовець Управління освіти Дніпровської РДА;
  • посадовець Управління освіти Шевченківської РДА;

22 підозри вручено в Києві

  • головний інженер КП ШЕУ Подільського району;
  • головний інженер КП ШЕУ Печерського району;
  • уповноважена особа з публічних закупівель КО "Муніципальна охорона";
  • посадовець КП "УЗН Святошинського району";
  • генеральна директорка Національного історико-архітектурного музею "Київська фортеця";
  • четверо фізичних осіб – підприємців, які постачали генератори для шкільних укриттів;
  • підприємець, який виконував функцію інженера технічного нагляду під час ремонту шкільних укриттів;
  • директор товариства, що постачало рослини комунальному підприємству.

Також повідомляється, що прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення посадових осіб від посад.

Київ (20016) розтрата (274) недбалість (57) Офіс Генпрокурора (3387)
+9
Та піпець.
Один Чернишов коштував мільярд. У Міндіча золоті унітази.
Їх не чипають.

Районних інженерів краще сотню наловити.
13.08.2025 20:10 Відповісти
+6
Росислав Шурма за с 2021 до 2024 во время работы заместителем Ермака в ОП и в Нефтегазе всего лишь прибарахлился на 5 млрд евро в крипте. И спокойно чилит в Мюнхене. Ибо он друг. А вот дворник в КМДА должен сидеть в тюрьме, так как потенциально мог украсть 3 метлы)))
13.08.2025 20:41 Відповісти
+3
Зелену мишпуху не чіпають. Думають, що цього ніхто не помічає.
13.08.2025 20:15 Відповісти
Та піпець.
Один Чернишов коштував мільярд. У Міндіча золоті унітази.
Їх не чипають.

Районних інженерів краще сотню наловити.
13.08.2025 20:10 Відповісти
Зелену мишпуху не чіпають. Думають, що цього ніхто не помічає.
13.08.2025 20:15 Відповісти
Це питання не до Генпрокурора. Ви хіба забуои, що на картонках було написано?
Питайте в НАБУ та САП.
13.08.2025 20:59 Відповісти
Це піар генпрокурора. Нічого їм не буде, тому що все веде до ОП. А представників ОП у в'язницю не саджають.
13.08.2025 20:12 Відповісти
Не сумнівайтесь. Цих посадять і в найкоротші терміни.
13.08.2025 21:00 Відповісти
Ви статтю читали, про кого мова йшла ? Який ОП ??
13.08.2025 21:37 Відповісти
и шо? для мидрича то копейки или шаги хз.
13.08.2025 20:23 Відповісти
Мабуть САП та НАБУ вважають міндича не вартим уваги. Десь так.
13.08.2025 21:01 Відповісти
Мабуть тому чувак з НАБУ, який прослуховував Міндіча, зараз побитий сидить у камері СБУ.
13.08.2025 21:05 Відповісти
Росислав Шурма за с 2021 до 2024 во время работы заместителем Ермака в ОП и в Нефтегазе всего лишь прибарахлился на 5 млрд евро в крипте. И спокойно чилит в Мюнхене. Ибо он друг. А вот дворник в КМДА должен сидеть в тюрьме, так как потенциально мог украсть 3 метлы)))
13.08.2025 20:41 Відповісти
знищений біоценоз та два моти на острів на Оболоні замість укріплень прокурватура в упор не бачить
13.08.2025 20:46 Відповісти
міст "Хвиля", повідомляли, будували за спонсорські кошти.
13.08.2025 21:38 Відповісти
Може хоч цей зЕвзятий "мій генОральний прокурор" все таки посадить Байдена?
13.08.2025 21:27 Відповісти
 
 