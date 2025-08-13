Чиновники КГГА и коммунальных предприятий и предприниматели: в Киеве вручено 22 подозрения на сумму ущерба более 230 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня прокуроры Киевской городской прокуратуры и окружных прокуратур совместно со следователями полиции и ГБР сообщили о подозрениях 22 лицам на общую сумму ущерба в более 230 млн гривен. Подозреваемыми являются должностные лица коммунальных предприятий и структурных подразделений КГГА, а также предприниматели, которые выполняли ремонты или поставляли товары за бюджетные деньги.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, чиновников подозревают в служебной халатности, которая стоила столичному бюджету сотни, а иногда и миллионы гривен, как в случае с остановкой движения поездов метро на участке от станции "Лыбедская" до станции "Теремки" (ч. 2 ст. 367 УК Украины), и в пособничестве в завладении бюджетными деньгами (ч. 5 ст. 27, ч. 4, ст. 191 УК Украины). Подрядчикам, которые выполняли ремонтные работы или поставляли товары за бюджетные деньги, сообщено о подозрениях в завладении деньгами (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины).
В частности, подозрения получили:
- руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА";
- заместитель директора Департамента - начальник управления дорожной инфраструктуры Департамента транспортной инфраструктуры КГГА;
- начальник управления СКП "Киевтелесервис";
- директор и бывший бухгалтер лицея в Деснянском районе;
- чиновник КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района г. Киева";
- чиновник Управления образования Подольской РГА;
- чиновник Управления образования Днепровской РГА;
- чиновник Управления образования Шевченковской РГА;
- главный инженер КП ДЭУ Подольского района;
- главный инженер КП ШЕУ Печерского района;
- уполномоченное лицо по публичным закупкам КО "Муниципальная охрана";
- чиновник КП "СЗН Святошинского района";
- генеральный директор Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость";
- четверо физических лиц-предпринимателей, которые поставляли генераторы для школьных укрытий;
- предприниматель, который выполнял функцию инженера технического надзора во время ремонта школьных укрытий;
- директор общества, которое поставляло растения коммунальному предприятию.
Также сообщается, что прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении должностных лиц от должностей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Один Чернишов коштував мільярд. У Міндіча золоті унітази.
Їх не чипають.
Районних інженерів краще сотню наловити.
Питайте в НАБУ та САП.