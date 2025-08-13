Чиновники КГГА и коммунальных предприятий и предприниматели: в Киеве вручено 22 подозрения на сумму ущерба более 230 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня прокуроры Киевской городской прокуратуры и окружных прокуратур совместно со следователями полиции и ГБР сообщили о подозрениях 22 лицам на общую сумму ущерба в более 230 млн гривен. Подозреваемыми являются должностные лица коммунальных предприятий и структурных подразделений КГГА, а также предприниматели, которые выполняли ремонты или поставляли товары за бюджетные деньги.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чиновников подозревают в служебной халатности, которая стоила столичному бюджету сотни, а иногда и миллионы гривен, как в случае с остановкой движения поездов метро на участке от станции "Лыбедская" до станции "Теремки" (ч. 2 ст. 367 УК Украины), и в пособничестве в завладении бюджетными деньгами (ч. 5 ст. 27, ч. 4, ст. 191 УК Украины). Подрядчикам, которые выполняли ремонтные работы или поставляли товары за бюджетные деньги, сообщено о подозрениях в завладении деньгами (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины).

Также смотрите: 21 млн грн убытков, подозрение получили 26 человек: Разоблачены схемы злоупотреблений в бюджетной сфере на Ровенщине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В частности, подозрения получили:

руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА";

заместитель директора Департамента - начальник управления дорожной инфраструктуры Департамента транспортной инфраструктуры КГГА;

начальник управления СКП "Киевтелесервис";

директор и бывший бухгалтер лицея в Деснянском районе;

чиновник КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района г. Киева";

чиновник Управления образования Подольской РГА;

чиновник Управления образования Днепровской РГА;

чиновник Управления образования Шевченковской РГА;

Также смотрите: Злоупотребления с бюджетными средствами и в сфере окружающей среды с убытками почти 490 млн грн: на Полтавщине разоблачили 18 человек, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

главный инженер КП ДЭУ Подольского района;

главный инженер КП ШЕУ Печерского района;

уполномоченное лицо по публичным закупкам КО "Муниципальная охрана";

чиновник КП "СЗН Святошинского района";

генеральный директор Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость";

четверо физических лиц-предпринимателей, которые поставляли генераторы для школьных укрытий;

предприниматель, который выполнял функцию инженера технического надзора во время ремонта школьных укрытий;

директор общества, которое поставляло растения коммунальному предприятию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Опекун": 27 мужчин пытались избежать мобилизации с фиктивными документами, проведено более 60 обысков. ФОТОрепортаж

Также сообщается, что прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении должностных лиц от должностей.



