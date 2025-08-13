Чиновники КГГА и коммунальных предприятий и предприниматели: в Киеве вручено 22 подозрения на сумму ущерба более 230 млн грн, - Офис Генпрокурора. ФОТОРЕПОРТАЖ

РУС
Чиновники КГГА и коммунальных предприятий и предприниматели: в Киеве вручено 22 подозрения на сумму ущерба более 230 млн грн, - Офис Генпрокурора.

Сегодня прокуроры Киевской городской прокуратуры и окружных прокуратур совместно со следователями полиции и ГБР сообщили о подозрениях 22 лицам на общую сумму ущерба в более 230 млн гривен. Подозреваемыми являются должностные лица коммунальных предприятий и структурных подразделений КГГА, а также предприниматели, которые выполняли ремонты или поставляли товары за бюджетные деньги.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, чиновников подозревают в служебной халатности, которая стоила столичному бюджету сотни, а иногда и миллионы гривен, как в случае с остановкой движения поездов метро на участке от станции "Лыбедская" до станции "Теремки" (ч. 2 ст. 367 УК Украины), и в пособничестве в завладении бюджетными деньгами (ч. 5 ст. 27, ч. 4, ст. 191 УК Украины). Подрядчикам, которые выполняли ремонтные работы или поставляли товары за бюджетные деньги, сообщено о подозрениях в завладении деньгами (ч. 4, 5 ст. 191 УК Украины).

Также смотрите: 21 млн грн убытков, подозрение получили 26 человек: Разоблачены схемы злоупотреблений в бюджетной сфере на Ровенщине, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

В частности, подозрения получили:

  • руководитель аппарата КГГА и бывший директор КП "АТП КГГА";
  • заместитель директора Департамента - начальник управления дорожной инфраструктуры Департамента транспортной инфраструктуры КГГА;
  • начальник управления СКП "Киевтелесервис";
  • директор и бывший бухгалтер лицея в Деснянском районе;
  • чиновник КП "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Оболонского района г. Киева";
  • чиновник Управления образования Подольской РГА;
  • чиновник Управления образования Днепровской РГА;
  • чиновник Управления образования Шевченковской РГА;

Также смотрите: Злоупотребления с бюджетными средствами и в сфере окружающей среды с убытками почти 490 млн грн: на Полтавщине разоблачили 18 человек, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

22 подозрения вручены в Киеве

  • главный инженер КП ДЭУ Подольского района;
  • главный инженер КП ШЕУ Печерского района;
  • уполномоченное лицо по публичным закупкам КО "Муниципальная охрана";
  • чиновник КП "СЗН Святошинского района";
  • генеральный директор Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость";
  • четверо физических лиц-предпринимателей, которые поставляли генераторы для школьных укрытий;
  • предприниматель, который выполнял функцию инженера технического надзора во время ремонта школьных укрытий;
  • директор общества, которое поставляло растения коммунальному предприятию.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Операция "Опекун": 27 мужчин пытались избежать мобилизации с фиктивными документами, проведено более 60 обысков. ФОТОрепортаж

22 подозрения вручены в Киеве

Также сообщается, что прокуроры направили в суд ходатайство об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении должностных лиц от должностей.

22 подозрения вручены в Киеве
22 подозрения вручены в Киеве

Киев (25989) растрата (256) халатность (72) Офис Генпрокурора (2591)
+7
Та піпець.
Один Чернишов коштував мільярд. У Міндіча золоті унітази.
Їх не чипають.

Районних інженерів краще сотню наловити.
13.08.2025 20:10
+3
Зелену мишпуху не чіпають. Думають, що цього ніхто не помічає.
13.08.2025 20:15
+3
Росислав Шурма за с 2021 до 2024 во время работы заместителем Ермака в ОП и в Нефтегазе всего лишь прибарахлился на 5 млрд евро в крипте. И спокойно чилит в Мюнхене. Ибо он друг. А вот дворник в КМДА должен сидеть в тюрьме, так как потенциально мог украсть 3 метлы)))
13.08.2025 20:41
Та піпець.
Один Чернишов коштував мільярд. У Міндіча золоті унітази.
Їх не чипають.

Районних інженерів краще сотню наловити.
13.08.2025 20:10
Зелену мишпуху не чіпають. Думають, що цього ніхто не помічає.
13.08.2025 20:15
Це питання не до Генпрокурора. Ви хіба забуои, що на картонках було написано?
Питайте в НАБУ та САП.
13.08.2025 20:59
Це піар генпрокурора. Нічого їм не буде, тому що все веде до ОП. А представників ОП у в'язницю не саджають.
13.08.2025 20:12
Не сумнівайтесь. Цих посадять і в найкоротші терміни.
13.08.2025 21:00
и шо? для мидрича то копейки или шаги хз.
13.08.2025 20:23
Мабуть САП та НАБУ вважають міндича не вартим уваги. Десь так.
13.08.2025 21:01
Мабуть тому чувак з НАБУ, який прослуховував Міндіча, зараз побитий сидить у камері СБУ.
13.08.2025 21:05
Росислав Шурма за с 2021 до 2024 во время работы заместителем Ермака в ОП и в Нефтегазе всего лишь прибарахлился на 5 млрд евро в крипте. И спокойно чилит в Мюнхене. Ибо он друг. А вот дворник в КМДА должен сидеть в тюрьме, так как потенциально мог украсть 3 метлы)))
13.08.2025 20:41
знищений біоценоз та два моти на острів на Оболоні замість укріплень прокурватура в упор не бачить
13.08.2025 20:46
 
 