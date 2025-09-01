УКР
Переплатили понад 1,8 млн грн за ремонт шкільних укриттів – судитимуть експосадовця Шевченківської РДА. ФОТО

Ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника інженерної групи Управління освіти Шевченківської РДА, якого обвинувачують у службовій недбалості.

про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

Його дії кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України.

Переплатили за невиконані роботи

Встановлено, що Управління освіти Шевченківської РДА та приватне підприємство упродовж 2022-2023 уклали низку договорів про ремонт укриттів в школах та садочках Шевченківського району міста Києва.

Так, керівник інженерної групи не провів перевірку відповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт в шкільному укритті, внаслідок чого за виконані роботи переплатили майже 1,5 млн гривень, а ціну ремонту за іншим договором завищили на понад 325 тис. гривень. Тобто загалом Управління освіти переплатило за роботи понад 1,8 млн гривень бюджетних грошей.

Розтрата бюджетних коштів на шкільних укриттях
Фото: Київська міська прокуратура
Розтрата бюджетних коштів на шкільних укриттях
Фото: Київська міська прокуратура

