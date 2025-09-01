Переплатили понад 1,8 млн грн за ремонт шкільних укриттів – судитимуть експосадовця Шевченківської РДА. ФОТО
Ювенальними прокурорами Шевченківської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишнього керівника інженерної групи Управління освіти Шевченківської РДА, якого обвинувачують у службовій недбалості.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури
Його дії кваліфіковано за ч.ч. 1, 2 ст. 367 КК України.
Переплатили за невиконані роботи
Встановлено, що Управління освіти Шевченківської РДА та приватне підприємство упродовж 2022-2023 уклали низку договорів про ремонт укриттів в школах та садочках Шевченківського району міста Києва.
Так, керівник інженерної групи не провів перевірку відповідності обсягів та вартості виконаних будівельних робіт в шкільному укритті, внаслідок чого за виконані роботи переплатили майже 1,5 млн гривень, а ціну ремонту за іншим договором завищили на понад 325 тис. гривень. Тобто загалом Управління освіти переплатило за роботи понад 1,8 млн гривень бюджетних грошей.
