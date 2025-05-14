УКР
Розтрата коштів на укриттях в Києві
784 6

Переплатили за одноразовий посуд для шкільних укриттів 150 тис. гривень – повідомлено про підозру бухгалтерці з Києва

розкрадання на облаштуванні укриттів

Повідомлено про підозру бухгалтерці управління освіти Подільської райдержадміністрації, яка закупила за завищеними цінами одноразовий посуд для облаштування укриттів у школах.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру головній бухгалтерці управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом закупівлі за завищеними цінами одноразового посуду для облаштування укриттів у школах району (ч. 1 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що у березні 2023 року між управлінням освіти Подільської РДА та підприємством укладено договір про закупівлю одноразового посуду.

Згідно з висновком експертів, посуд купували за завищеними цінами, чим спричинено збитки столичному бюджету на 150 тисяч гривень.

Також читайте: Кабмін виділив ще 1 мільярд на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях (оновлено)

Автор: 

розкрадання (268) підозра (852) укриття (321)
Коментувати
Сортувати:
Крупная рыбка.....
показати весь коментар
14.05.2025 15:55 Відповісти
фігня, що на снарядах крадуть мільярди, тільки доларів
показати весь коментар
14.05.2025 15:58 Відповісти
Такими новинами нас відволікають від крадіжок у військових..
показати весь коментар
14.05.2025 16:00 Відповісти
Ще одна мародерка. Кожен мародер замінює 1000 людин що донатять. Думаю що у Зеленського більше шансів.
показати весь коментар
14.05.2025 16:12 Відповісти
Бухгалтер не укладає договори купівлі-продажу і не являється розпорядником коштів бюджетної установи.
показати весь коментар
14.05.2025 22:24 Відповісти
 
 