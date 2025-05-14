Переплатили за одноразовий посуд для шкільних укриттів 150 тис. гривень – повідомлено про підозру бухгалтерці з Києва

Повідомлено про підозру бухгалтерці управління освіти Подільської райдержадміністрації, яка закупила за завищеними цінами одноразовий посуд для облаштування укриттів у школах.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру головній бухгалтерці управління освіти Подільської районної в м. Києві державної адміністрації за фактом закупівлі за завищеними цінами одноразового посуду для облаштування укриттів у школах району (ч. 1 ст. 367 КК України).

Слідством встановлено, що у березні 2023 року між управлінням освіти Подільської РДА та підприємством укладено договір про закупівлю одноразового посуду.

Згідно з висновком експертів, посуд купували за завищеними цінами, чим спричинено збитки столичному бюджету на 150 тисяч гривень.

