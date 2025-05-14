Переплатили за одноразовую посуду для школьных укрытий 150 тыс. гривен – сообщено о подозрении бухгалтеру из Киева

Сообщено о подозрении бухгалтеру управления образования Подольской райгосадминистрации, которая закупила по завышенным ценам одноразовую посуду для обустройства укрытий в школах.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении главному бухгалтеру управления образования Подольской районной в г. Киеве государственной администрации по факту закупки по завышенным ценам одноразовой посуды для обустройства укрытий в школах района (ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Следствием установлено, что в марте 2023 года между управлением образования Подольской РГА и предприятием заключен договор о закупке одноразовой посуды.

Согласно заключению экспертов, посуду покупали по завышенным ценам, чем нанесен ущерб столичному бюджету на 150 тысяч гривен.

