Кабмін виділив ще 1 мільярд на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях (оновлено)

Кабінет Міністрів розподілив ще 1,09 мільярда гривень субвенції місцевим громадам на облаштування укриттів у школах і військових ліцеях.

Таке рішення Кабмін ухвалив на засіданні у п'ятницю, 9 травня, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram.

"Здійснено у 2025 році розподіл обсягу субвенції у сумі 1,09 млрд гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічного інвестиційного проекту на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту (облаштування укриттів), зокрема військових (військово-морських, військово-спортивних) ліцеях, ліцеях із посиленою військово фізичною підготовкою", – написав Мельничук.

Згодом у пресслужбі Міністерства освіти і науки уточнили, що за виділені кошти планують профінансувати 36 проєктів облаштування укриттів у школах і одному військовому ліцеї. Зокрема, 46,2 млн грн буде спрямовано на облаштування укриття у Львівському ліцеї імені Героїв Крут.

Із загальної кількості 12 проєктів реалізують у громадах із дуже високим і високим рівнями ризику, ще 24 проєкти – у громадах із помірним або задовільним рівнем ризику

Загалом кошти отримають громади у 19 областях.

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Як повідомлялося, у квітні уряд розподілив 830 мільйонів гривень субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на облаштування укриттів у закладах освіти.

Нагадаємо, за підрахунками Мінфіну, у 2023-2024 роках з держбюджету виділили 8,9 мільярда гривень на облаштування укриттів у закладах освіти, однак із цих коштів використано лише 30,3%, або 2,7 млрд грн. У 2025 році уряд додатково спрямував на ці потреби 6,2 млрд гривень.