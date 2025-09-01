РУС
Переплатили более 1,8 млн грн за ремонт школьных укрытий - будут судить экс-чиновника Шевченковской РГА. ФОТО

Ювенальными прокурорами Шевченковской окружной прокуратуры города Киева направлен в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя инженерной группы Управления образования Шевченковской РГА, которого обвиняют в служебной халатности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Его действия квалифицированы по ч.ч. 1, 2 ст. 367 УК Украины.

Переплатили за невыполненные работы

Установлено, что Управление образования Шевченковской РГА и частное предприятие в течение 2022-2023 заключили ряд договоров о ремонте укрытий в школах и садиках Шевченковского района города Киева.

Так, руководитель инженерной группы не провел проверку соответствия объемов и стоимости выполненных строительных работ в школьном укрытии, в результате чего за выполненные работы переплатили почти 1,5 млн гривен, а цену ремонта по другому договору завысили более чем на 325 тыс. гривен. То есть в целом Управление образования переплатило за работы более 1,8 млн гривен бюджетных денег.

Растрата бюджетных средств на школьных укрытиях
Фото: Киевская городская прокуратура
