Заплатили 10 млн грн за укрытия, которые не защищают, - БЭБ подозревает двух директоров образовательных учреждений
Детективы ТУ БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении двум директорам образовательных учреждений, которые, злоупотребляя служебным положением, нанесли более 10 млн грн убытков местному бюджету.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.
Подписали документы, не проверив выполнение работ
Установлено, что учебные заведения заключили договоры на поставку простейшего укрытия гражданской защиты. Однако подрядная организация поставила конструкции, которые не соответствовали требованиям государственных строительных норм и технической спецификации. Несмотря на это, руководители учреждений подписали расходные накладные и акты выполненных работ.
Кроме того, еще до объявления тендера должностные лица частной компании готовили тендерную документацию с дискриминационными условиями (или заранее согласованными условиями) и передавали ее заказчикам для публикации на площадке публичных закупок Prozorro. Это свидетельствует об искусственном создании условий для победы конкретного участника.
Укрытие без защитных свойств
Выводы судебных строительно-технических и экономических экспертиз подтвердили: укрытия не имеют надлежащих защитных свойств, контрольные испытания перед поставкой и монтажом не проводились, а имеющиеся выводы основывались только на теоретических исследованиях.
Растрата 10 млн грн бюджетных средств
В результате подписания актов выполненных работ безосновательно было перечислено более 10 млн грн бюджетных средств.
Сейчас директорам образовательных учреждений сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия для местного бюджета.
Досудебное расследование продолжается.
Наскільки відомо ,при військових адміністраціях повинні бути спеціалісти, або відповідальні за Цивільний захист, можливо представники МЧС, архітектори якісь ну явно не вчителі. І вони повинні замовляти і встановлювати.
А то забовязують підписувати або освітян, або взагалі медиків, а вони чесно кажучи дупля не одбивають в цих питаннях.
Всі заклади освіти треба ретельно перевірити на фіктивне працевлаштування викладачів, що знаходяться за межами України, роками не з'являються на роботі, не проводять занять проте зарплатню за це отримують, або її отримує хтось з адміністрації коледжів, або шкіл, або ліцеїв!
Особливо таке неподобство квітне у закладах фахової передвищої освіти, - коледжах.
Там для таких схем просто клондайк!
Такі випадки в Україні вже не виключення, а правило!