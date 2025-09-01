РУС
Заплатили 10 млн грн за укрытия, которые не защищают, - БЭБ подозревает двух директоров образовательных учреждений

Детективы ТУ БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении двум директорам образовательных учреждений, которые, злоупотребляя служебным положением, нанесли более 10 млн грн убытков местному бюджету.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Подписали документы, не проверив выполнение работ

Установлено, что учебные заведения заключили договоры на поставку простейшего укрытия гражданской защиты. Однако подрядная организация поставила конструкции, которые не соответствовали требованиям государственных строительных норм и технической спецификации. Несмотря на это, руководители учреждений подписали расходные накладные и акты выполненных работ.

Кроме того, еще до объявления тендера должностные лица частной компании готовили тендерную документацию с дискриминационными условиями (или заранее согласованными условиями) и передавали ее заказчикам для публикации на площадке публичных закупок Prozorro. Это свидетельствует об искусственном создании условий для победы конкретного участника.

Укрытие для образовательных учреждений
Фото: БЭБ
Укрытие для образовательных учреждений
Фото: БЭБ

Укрытие без защитных свойств

Выводы судебных строительно-технических и экономических экспертиз подтвердили: укрытия не имеют надлежащих защитных свойств, контрольные испытания перед поставкой и монтажом не проводились, а имеющиеся выводы основывались только на теоретических исследованиях.

Растрата 10 млн грн бюджетных средств

В результате подписания актов выполненных работ безосновательно было перечислено более 10 млн грн бюджетных средств.

Сейчас директорам образовательных учреждений сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия для местного бюджета.

Досудебное расследование продолжается.

Автор: 

+4
Перед підписанням акту директор освітнього закладу мав отримати диплом будівельника за спеціальністю ПЦБ та захистити дипломну роботу на тиму "укриття ЦЗ"
01.09.2025 17:21 Ответить
+2
А хіба Зельоні вміють інакші будувати? Ні, вони б могли. Але це завадить їм мільярди з бюджету красти.
01.09.2025 17:08 Ответить
+2
БЕБ, - Ви супер!!! Проте, це лише бутончики!
Всі заклади освіти треба ретельно перевірити на фіктивне працевлаштування викладачів, що знаходяться за межами України, роками не з'являються на роботі, не проводять занять проте зарплатню за це отримують, або її отримує хтось з адміністрації коледжів, або шкіл, або ліцеїв!
Особливо таке неподобство квітне у закладах фахової передвищої освіти, - коледжах.
Там для таких схем просто клондайк!
Такі випадки в Україні вже не виключення, а правило!
01.09.2025 18:17 Ответить
Я так розумію, директор освітнього закладу, перед підписанням акту виконаних, робіт мусив вальнуть по укриттю з міномета.
показать весь комментарий
01.09.2025 17:10 Ответить
Перед підписанням акту директор освітнього закладу мав отримати диплом будівельника за спеціальністю ПЦБ та захистити дипломну роботу на тиму "укриття ЦЗ"
01.09.2025 17:21 Ответить
Чого ж не захищають? - 10 лямів захистять підрядників від різних невзгод по життю
01.09.2025 17:15 Ответить
Теж мені новина. Таке завжди було.
01.09.2025 17:24 Ответить
Не буде сховища - закриють школу. Директива навчання очне. Того і ліплять з гівна і палок. Чиновників,як грязі. Будівельників нормальних нема.
01.09.2025 17:26 Ответить
Я взагалі не розумію, як може директор школи з завучем хоч якось перевірити ці споруди? Вони будівельники чи що? Ну брєд просто.
Наскільки відомо ,при військових адміністраціях повинні бути спеціалісти, або відповідальні за Цивільний захист, можливо представники МЧС, архітектори якісь ну явно не вчителі. І вони повинні замовляти і встановлювати.
А то забовязують підписувати або освітян, або взагалі медиків, а вони чесно кажучи дупля не одбивають в цих питаннях.
01.09.2025 17:26 Ответить
Так отож.
01.09.2025 17:30 Ответить
Так, дивна ситуація. Цікаво що у ДБР на експертизи гроші і ресурси є, а школам таких ресурсів напевне не надали, скоріше за все ці експертизи мала б провести школа за мільйон, а потім ще суди з свого ж бюджету. Звісно керівники школи могли б бути і більш компетентними, але це утопія.
01.09.2025 17:54 Ответить
Люди прагнуть до ефективності - мінімум зусиль максимум результату. Тому злочин був, є і буде найбільш ефективним засобом збагачення. Заздрість до тих кому вдалося безкарно вкрасти отруює життя посадовцям які чекають свого шансу. Єдине що зупиняє готових поцупити це страх покарання. А якщо покарання немає і можна відкупитися то красти будуть! Крім того покарання настільки мізерні і смішні що вважається що легко можна прорахувати вигоду від скоєння злочину. Наприклад, поцупив який дерслужбовець 10 мільйонів. Отримав 4 роки (1460 днів) колонії. Вийде через 2. Беріть в руки калькулятор і рахуйте скільки він заробляє в день протягом відбуття покарання. Виходить 6850 гривень в день навіть у вихідні і свята протягом 4 років. А якщо два роки, то вдвічі більша. З такою зарплатою можна сидіти! Це вигідно! Звідси якщо будь-який тип злочину стає масовим явищем то покарання відсутнє, або надзвичайно маленьке, що робить злочин проявом ефективності. А от коли покарання суворе і продовжує діяти після відбуття покарання до кінця життя ... то кількість умовно чесних громадян збільшується... До середини 19 століття тих хто крали у війська під час війни вішали з конфіскацією майна... Гуманізм до злочинців вбиває захисників Батьківщини є злом в чистому диявольському і лукавому вигляді...
01.09.2025 17:58 Ответить
БЕБ, - Ви супер!!! Проте, це лише бутончики!
Всі заклади освіти треба ретельно перевірити на фіктивне працевлаштування викладачів, що знаходяться за межами України, роками не з'являються на роботі, не проводять занять проте зарплатню за це отримують, або її отримує хтось з адміністрації коледжів, або шкіл, або ліцеїв!
Особливо таке неподобство квітне у закладах фахової передвищої освіти, - коледжах.
Там для таких схем просто клондайк!
Такі випадки в Україні вже не виключення, а правило!
01.09.2025 18:17 Ответить
Ха! Найпростиши укриття! Вы найдите требования к этим укриттям утвержденные нормативными документами. Вообще не понятно, на чем строится подозрение? ДБН? Там есть сховища. Причем в секретном додадтке. Найпростиши укриття только в Кодексе цивильного захисту.
01.09.2025 18:57 Ответить
 
 