Заплатили 10 млн грн за укрытия, которые не защищают, - БЭБ подозревает двух директоров образовательных учреждений

Детективы ТУ БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении двум директорам образовательных учреждений, которые, злоупотребляя служебным положением, нанесли более 10 млн грн убытков местному бюджету.

Подписали документы, не проверив выполнение работ

Установлено, что учебные заведения заключили договоры на поставку простейшего укрытия гражданской защиты. Однако подрядная организация поставила конструкции, которые не соответствовали требованиям государственных строительных норм и технической спецификации. Несмотря на это, руководители учреждений подписали расходные накладные и акты выполненных работ.

Кроме того, еще до объявления тендера должностные лица частной компании готовили тендерную документацию с дискриминационными условиями (или заранее согласованными условиями) и передавали ее заказчикам для публикации на площадке публичных закупок Prozorro. Это свидетельствует об искусственном создании условий для победы конкретного участника.

Фото: БЭБ

Фото: БЭБ

Укрытие без защитных свойств

Выводы судебных строительно-технических и экономических экспертиз подтвердили: укрытия не имеют надлежащих защитных свойств, контрольные испытания перед поставкой и монтажом не проводились, а имеющиеся выводы основывались только на теоретических исследованиях.

Растрата 10 млн грн бюджетных средств

В результате подписания актов выполненных работ безосновательно было перечислено более 10 млн грн бюджетных средств.

Сейчас директорам образовательных учреждений сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия для местного бюджета.

Досудебное расследование продолжается.

