Збитки на 2,4 млрд гривень: судитимуть двох експосадовців Міноборони, - ДБР

Завершено досудове розслідування щодо двох колишніх посадовців Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства оборони України, дії яких завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн. Обвинувальні акти направлено до суду.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, протягом 2023 року посадовці уклали 95 договорів із суб’єктами господарювання на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на загальну суму понад 19 млрд грн.

"У порушення вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2022 № 178 та статті 195 Податкового кодексу України, до вартості постачань було необґрунтовано включено податок на додану вартість у розмірі понад 2,4 млрд грн. Це призвело до завдання державі тяжких наслідків на відповідну суму", - розповіли в ДБР.

Повідомляється, що під час досудового розслідування Міністерству оборони України відшкодовано збитки на суму понад 2,2 млрд грн.

Один із колишніх посадовців обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Інший посадовець обвинувачується у службовій недбалості та підробленні офіційних документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України).

