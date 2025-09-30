Ущерб на 2,4 млрд гривен: будут судить двух экс-чиновников Минобороны, - ГБР

Завершено досудебное расследование в отношении двух бывших должностных лиц Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Министерства обороны Украины, действия которых нанесли государству ущерб на более чем 2,4 млрд грн. Обвинительные акты направлены в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Как отмечается, в течение 2023 года должностные лица заключили 95 договоров с субъектами хозяйствования на поставку смазочных материалов, нефти и дистиллятов для техники специального назначения на общую сумму более 19 млрд грн.

"В нарушение требований Постановления Кабинета Министров Украины от 02.03.2022 № 178 и статьи 195 Налогового кодекса Украины, в стоимость поставок был необоснованно включен налог на добавленную стоимость в размере более 2,4 млрд грн. Это привело к нанесению государству тяжких последствий на соответствующую сумму", - рассказали в ГБР.

Сообщается, что во время досудебного расследования Министерству обороны Украины возмещен ущерб на сумму более 2,2 млрд грн.

Один из бывших должностных лиц обвиняется в халатном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Другой чиновник обвиняется в служебной халатности и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

