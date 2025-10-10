8 должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий Одессы подозревают в незаконной растрате бюджетных средств, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуратуры Одесской области совместно с полицией проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководителей коммунальных учреждений, причастных к системным растратам бюджетных средств.

В рамках расследования ряда уголовных производств прокуроры уже сообщили о подозрении восьми должностным лицам Одесского городского совета и директору предприятия.

Среди них

бывший начальник Управления капитального строительства Одесского городского совета, которого подозревают в растрате средств при выполнении договоров на разработку проектной документации.

Подозрение также получил инженер технического надзора УКС городского совета - из-за ненадлежащего исполнения обязанностей при надзоре за капитальным ремонтом роддома.

О подозрении сообщено и руководителю КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений системы образования Киевского района", из-за служебной халатности которого произошло лишнее перечисление бюджетных средств частной фирме.

К противоправным действиям причастен также главный бухгалтер КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4", который допустил неправомерное включение НДС в стоимость закупки медицинского оборудования.

Отдельно сообщено о подозрении руководителю, заместителю и инженеру КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие", которые использовали не по назначению электрогенераторы, полученные от иностранных партнеров и государственных органов в качестве гуманитарной помощи. Вместо обеспечения объектов критической инфраструктуры они использовались возле ресторанов, автомоек и частных домов.

Чиновникам инкриминируют растрату бюджетных средств, служебный подлог и служебную халатность (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 УК Украины).

Общая сумма ущерба превышает 7 миллионов гривен.
















