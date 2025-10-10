8 должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий Одессы подозревают в незаконной растрате бюджетных средств, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж
Прокуратуры Одесской области совместно с полицией проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководителей коммунальных учреждений, причастных к системным растратам бюджетных средств.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.
В рамках расследования ряда уголовных производств прокуроры уже сообщили о подозрении восьми должностным лицам Одесского городского совета и директору предприятия.
Среди них
- бывший начальник Управления капитального строительства Одесского городского совета, которого подозревают в растрате средств при выполнении договоров на разработку проектной документации.
- Подозрение также получил инженер технического надзора УКС городского совета - из-за ненадлежащего исполнения обязанностей при надзоре за капитальным ремонтом роддома.
- О подозрении сообщено и руководителю КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений системы образования Киевского района", из-за служебной халатности которого произошло лишнее перечисление бюджетных средств частной фирме.
- К противоправным действиям причастен также главный бухгалтер КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4", который допустил неправомерное включение НДС в стоимость закупки медицинского оборудования.
- Отдельно сообщено о подозрении руководителю, заместителю и инженеру КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие", которые использовали не по назначению электрогенераторы, полученные от иностранных партнеров и государственных органов в качестве гуманитарной помощи. Вместо обеспечения объектов критической инфраструктуры они использовались возле ресторанов, автомоек и частных домов.
Чиновникам инкриминируют растрату бюджетных средств, служебный подлог и служебную халатность (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 УК Украины).
Общая сумма ущерба превышает 7 миллионов гривен.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звично, що це у них робилося ЗАВЖДИ!! Безкарність, від привладних з Урядового кварталу, породжує криваві злочини в Україні! Труханов з міндічем і шиферами, можуть це засвідчити, в ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…