8 должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий Одессы подозревают в незаконной растрате бюджетных средств, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Прокуратуры Одесской области совместно с полицией проводят комплексные мероприятия по привлечению к ответственности должностных лиц местного самоуправления и руководителей коммунальных учреждений, причастных к системным растратам бюджетных средств.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В рамках расследования ряда уголовных производств прокуроры уже сообщили о подозрении восьми должностным лицам Одесского городского совета и директору предприятия.

Среди них

  • бывший начальник Управления капитального строительства Одесского городского совета, которого подозревают в растрате средств при выполнении договоров на разработку проектной документации.
  • Подозрение также получил инженер технического надзора УКС городского совета - из-за ненадлежащего исполнения обязанностей при надзоре за капитальным ремонтом роддома.
  • О подозрении сообщено и руководителю КУ "Центр финансирования и хозяйственной деятельности учреждений системы образования Киевского района", из-за служебной халатности которого произошло лишнее перечисление бюджетных средств частной фирме.
  • К противоправным действиям причастен также главный бухгалтер КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4", который допустил неправомерное включение НДС в стоимость закупки медицинского оборудования.
  • Отдельно сообщено о подозрении руководителю, заместителю и инженеру КП "Одесское электротехническое эксплуатационно-монтажное предприятие", которые использовали не по назначению электрогенераторы, полученные от иностранных партнеров и государственных органов в качестве гуманитарной помощи. Вместо обеспечения объектов критической инфраструктуры они использовались возле ресторанов, автомоек и частных домов.

Чиновникам инкриминируют растрату бюджетных средств, служебный подлог и служебную халатность (ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 367 УК Украины).
Общая сумма ущерба превышает 7 миллионов гривен.

Восемь чиновников и руководителей коммунальных предприятий Одессы получили подозрения в растрате
Допомагали оркам ******, шляхом розкрадання, знищувати Україну в Особливий період під час війни!!
Звично, що це у них робилося ЗАВЖДИ!! Безкарність, від привладних з Урядового кварталу, породжує криваві злочини в Україні! Труханов з міндічем і шиферами, можуть це засвідчити, в ГПУ СБУ НАБУ САП БЕБ…
