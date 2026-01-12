Закупки для ВСУ с "накруткой": руководителя Николаевского КЭУ будут судить за растрату 1,4 млн грн, - ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование и передали в суд дело руководителя Николаевского квартирно-эксплуатационного управления, которого обвиняют в растрате более 1,4 млн грн, выделенных на нужды обороны.

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили следствие в отношении руководителя Николаевского квартирно-эксплуатационного управления по делу о растрате 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны.

Обвинительный акт направлен в суд.

Должен был закупить древесину для нужд ВСУ

Чиновник, во исполнение мобилизационного задания, должен был закупить топливную древесину для нужд ВСУ. Зная реальную стоимость продукции, фигурант организовал схему заработка на закупках. Через подставную фирму он закупал древесину в лесхозах ГП "Леса Украины", а затем вдвое дороже поставлял собственному управлению. Это позволило руководителю заработать более 1,4 млн грн.

Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество должностного лица был наложен арест.

В настоящее время фигурант уволен с должности и обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенных в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Наказание

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

