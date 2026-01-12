РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11211 посетитель онлайн
Новости Хищение на закупке дров для ВСУ
473 7

Закупки для ВСУ с "накруткой": руководителя Николаевского КЭУ будут судить за растрату 1,4 млн грн, - ГБР

дбр

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование и передали в суд дело руководителя Николаевского квартирно-эксплуатационного управления, которого обвиняют в растрате более 1,4 млн грн, выделенных на нужды обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сотрудники Государственного бюро расследований завершили следствие в отношении руководителя Николаевского квартирно-эксплуатационного управления по делу о растрате 1,4 млн грн, выделенных на оборону страны.

 Обвинительный акт направлен в суд.

Должен был закупить древесину для нужд ВСУ

 Чиновник, во исполнение мобилизационного задания, должен был закупить топливную древесину для нужд ВСУ. Зная реальную стоимость продукции, фигурант организовал схему заработка на закупках. Через подставную фирму он закупал древесину в лесхозах ГП "Леса Украины", а затем вдвое дороже поставлял собственному управлению. Это позволило руководителю заработать более 1,4 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переплатил 20 миллионов за дрова для ВСУ: Начальник КЭВ получил подозрение в халатном отношении к службе

  • Для обеспечения возмещения причиненного государству ущерба на имущество должностного лица был наложен арест.
  • В настоящее время фигурант уволен с должности и обвиняется в растрате чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, совершенных в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

 Наказание

Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 8 должностных лиц горсовета и коммунальных предприятий Одессы подозревают в незаконной растрате бюджетных средств, - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

ЖЭК (50) Николаев (2234) растрата (267) топливо (644) ГБР (3345)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А ДБР нічого не хоче розповісти про 650 млн грн, ще на початку повномасштабного вторгнення виділені МО фірмочці Розенблата? І таких епізодів - мульйон і ще вагонетка позаду. Коли Рєзнікова підвісять за його яйця по 17?
показать весь комментарий
12.01.2026 14:49 Ответить
Главное, что нє Парашенка! Так, зелохи?)))

https://ibb.co/XZLMjDw0
показать весь комментарий
12.01.2026 14:53 Ответить
Мабуть так, я не зелох, но терпіти не можу коли бігли мене указують
показать весь комментарий
12.01.2026 15:08 Ответить
як вони встановлюють накрутка чи ні ?

льха рєзніков, наприклад, купував яйці від домашніх курей.
тому й такі дорогі були.

.
показать весь комментарий
12.01.2026 14:57 Ответить
Виходить,що крадуть усі чиновники,але ні Кабмін,ні президент нічого не знають,а правоохоронні органи взагалі ніпричому
показать весь комментарий
12.01.2026 15:02 Ответить
Їм ніколи, свою частку вони отримують, а якщо хтось попався, то це або крісло комусь сподобалось, або забув поділитися
показать весь комментарий
12.01.2026 15:10 Ответить
Воно не пробивне, тому їх може тимчасово зупинити тільки якщо кого розстріляти, а якщо не можна, то пристрелити при затриманні або спробі втечі. Адже вбивця може убити пару чоловік, а ці як маніяки вбивають сотнями
показать весь комментарий
12.01.2026 15:06 Ответить
 
 