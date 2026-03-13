Переплата в 25 млн грн на закупке древесины для военных: будут судить заместителя командира части в Черниговской области, - ГБР. ФОТО

Предсудебное расследование в отношении заместителя командира одной из воинских частей Черниговской области, который нанес государству ущерб в размере почти 25 млн гривен при закупке лесоматериалов, завершено. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Как отмечается, военный заключил договор на поставку древесины с частной фирмой из Киева, несмотря на наличие более выгодных предложений, в частности от государственных предприятий. В документах указано, что древесину якобы будут доставлять в район боевых действий на расстояние около 800 километров, что значительно увеличивало стоимость транспортировки. На самом же деле материалы поставлялись в пределах Черниговской области, а также в соседние — Сумскую и Киевскую области.

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Убытки почти 25 млн грн

Так, из-за искусственного завышения расстояния перевозки и стоимости доставки государство переплатило миллионы гривен.

Согласно заключению судебной экономической экспертизы, убытки государства составляют почти 25 млн гривен.

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Что грозит

Заместителя командира обвиняют в превышении власти и служебных полномочий военнослужащим в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

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