Закупки для обороны с убытками в 9,5 млн грн: будут судить чиновника ОВА и его сообщников, - Офис Генпрокурора. ФОТО
Прокуроры Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона передали в суд обвинительный акт в отношении должностного лица областной военной администрации и четырёх руководителей предприятий по факту незаконного присвоения средств, выделенных на нужды обороны.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Установлено, что в 2023 году директор одного из департаментов ОВА организовал схему присвоения бюджетных средств при закупках товаров оборонного назначения по завышенным ценам. К ее реализации он привлек руководителей четырех коммерческих предприятий.
Участники готовили коммерческие предложения с заранее завышенной стоимостью, на основании которых департамент заключал договоры поставки. Речь шла о закупках за средства областного бюджета для повышения обороноспособности региона.
Схема с убытками
В прокуратуре сообщают, что средства перечислялись на счета подконтрольных предприятий, а чиновник получал процент от каждой закупки в виде так называемого "отката".
В течение июня–ноября 2023 года заключено 10 договоров на поставку квадрокоптеров, тепловизионных биноклей, радиостанций и другого военного имущества. Убытки государству составляют около 9,5 млн грн.
Возмещение убытков
Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины, а руководителей предприятий - по ч. 5 ст. 27, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В рамках производства заявлен гражданский иск о возмещении нанесенных государству убытков.
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