Закупки для обороны с убытками в 9,5 млн грн: будут судить чиновника ОВА и его сообщников, - Офис Генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Полтавской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона передали в суд обвинительный акт в отношении должностного лица областной военной администрации и четырёх руководителей предприятий по факту незаконного присвоения средств, выделенных на нужды обороны.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Установлено, что в 2023 году директор одного из департаментов ОВА организовал схему присвоения бюджетных средств при закупках товаров оборонного назначения по завышенным ценам. К ее реализации он привлек руководителей четырех коммерческих предприятий.



Участники готовили коммерческие предложения с заранее завышенной стоимостью, на основании которых департамент заключал договоры поставки. Речь шла о закупках за средства областного бюджета для повышения обороноспособности региона.

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Схема с убытками

В прокуратуре сообщают, что средства перечислялись на счета подконтрольных предприятий, а чиновник получал процент от каждой закупки в виде так называемого "отката".

В течение июня–ноября 2023 года заключено 10 договоров на поставку квадрокоптеров, тепловизионных биноклей, радиостанций и другого военного имущества. Убытки государству составляют около 9,5 млн грн.

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Возмещение убытков

Отмечается, что действия должностного лица квалифицированы по ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины, а руководителей предприятий - по ч. 5 ст. 27, ч. 4, ч. 5 ст. 191 УК Украины.



В рамках производства заявлен гражданский иск о возмещении нанесенных государству убытков.