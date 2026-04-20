296 млн грн возвращены в бюджет на нужды обороны, - Кравченко

Суд обязал вернуть 296 млн грн в оборонный бюджет

В течение 2026 года благодаря работе Офиса Генерального прокурора государству удалось возместить 296 млн гривен, которые будут направлены на нужды обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"Большую часть этих средств, 217,5 млн гривен, государство получило в апреле после длительного судебного спора с одним из ведущих поставщиков топлива", - говорится в сообщении.

Кравченко отметил, что ревизия выявила: при закупках горюче-смазочных материалов для нужд Вооруженных Сил Украины в 2022–2023 годах поставщик безосновательно включал в стоимость НДС. Это нарушало требования действующего законодательства.

"Фактически государство переплачивало за топливо миллионы гривен, которые должны были остаться в бюджете и использоваться для обеспечения нужд армии", - добавил Кравченко.

Судебные решения и взыскание средств

Офис Генерального прокурора подал в хозяйственные суды ряд исков в интересах государства в лице Министерства обороны о взыскании необоснованно полученных средств.

Позиция государства была отстояна в судах всех инстанций, а окончательное решение принял Верховный Суд.

Помимо основной суммы переплаты, также были взысканы штрафные санкции и инфляционные потери.

"На сегодняшний день решение выполнено полностью, средства уже находятся на счетах Министерства обороны.

В целом все возвращенные за 2026 год 296 млн гривен будут направлены на укрепление обороноспособности страны", - сообщил Кравченко.

А 29 лярдів профукали - норм хід
20.04.2026 11:18 Ответить
Пора у відставку - маловато зібрав....
20.04.2026 11:19 Ответить
На потреби оборони - це правильно. Але тобі, як Генпрокурору, не завадило б розібратися, куди ці кошти потім потрапляють. Чергові "бізнесмени" попались на Одещині:
"Зарплати для «примарних» солдатів: на Одещині викрили організовану злочинну групу військових у багатомільйонних оборудках з держкоштами. Зловмисники добирали чоловіків призовного віку, які не бажали проходити службу, але погоджувалися на фіктивне оформлення. На них створювалася відповідна службова документація про призов та перебування на службі. Це ставало підставою для нарахування грошового забезпечення, премій та надбавок. Кошти перераховувалися на банківські рахунки псевдовійськовослужбовців, переводилися у готівку та розподілялися між учасниками угруповання."
20.04.2026 11:22 Ответить
Бюджет прокуратуры на 2026 18 лямов. дешевле розогнать дармоедов
20.04.2026 11:55 Ответить
За якого дива поліції підвищують зарплату попри скорочення злочинності? Це раз, що робить такий роздутий штат при майже 12 відсотків скорочення населення? Це два, і коли хоч половина піде навчатися на передок? Це три.
20.04.2026 11:56 Ответить
 
 