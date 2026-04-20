296 млн грн возвращены в бюджет на нужды обороны, - Кравченко
В течение 2026 года благодаря работе Офиса Генерального прокурора государству удалось возместить 296 млн гривен, которые будут направлены на нужды обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.
"Большую часть этих средств, 217,5 млн гривен, государство получило в апреле после длительного судебного спора с одним из ведущих поставщиков топлива", - говорится в сообщении.
Кравченко отметил, что ревизия выявила: при закупках горюче-смазочных материалов для нужд Вооруженных Сил Украины в 2022–2023 годах поставщик безосновательно включал в стоимость НДС. Это нарушало требования действующего законодательства.
"Фактически государство переплачивало за топливо миллионы гривен, которые должны были остаться в бюджете и использоваться для обеспечения нужд армии", - добавил Кравченко.
Судебные решения и взыскание средств
Офис Генерального прокурора подал в хозяйственные суды ряд исков в интересах государства в лице Министерства обороны о взыскании необоснованно полученных средств.
Позиция государства была отстояна в судах всех инстанций, а окончательное решение принял Верховный Суд.
Помимо основной суммы переплаты, также были взысканы штрафные санкции и инфляционные потери.
"На сегодняшний день решение выполнено полностью, средства уже находятся на счетах Министерства обороны.
В целом все возвращенные за 2026 год 296 млн гривен будут направлены на укрепление обороноспособности страны", - сообщил Кравченко.
