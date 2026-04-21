СБУ разоблачила депутата Полтавы: он скрыл 340 млн грн через криптокошельки

СБУ, Нацполиция и ОГП разоблачили депутата Полтавского горсовета, который, возможно, скрыл более 340 млн грн неизвестного происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали новые преступления депутата Полтавского городского совета, которого в октябре 2025 года уличили в махинациях с декларированием доходов.

"Тогда фигурант "забыл" указать в своих декларациях об имущественном положении криптовалюты и операции с виртуальными активами на сумму 200 млн грн", - отмечают правоохранители.

Схема с криптокошельками

Сейчас же известно, что депутат дополнительно пытался скрыть от финансовой отчетности 340 млн грн неизвестного происхождения.

По данным киберспециалистов СБУ, в течение 2022-2025 годов чиновник через подставных лиц перечислял средства на собственные криптокошельки, не указывая их в декларациях и налоговой отчетности.

На основании новых доказательств противоправной деятельности фигуранту сообщено о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются источники происхождения денежных активов и лица, причастные к финансовым махинациям.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Такого депутатського лайна, по усій Україні, як помічників ригоАНАЛІВ на посадах!! Але очевидно, є на Банковій у зеленського-татарова генпрокурора, такий собі графік для «оприлюднення» подібних злодіїв, щоб за ОЧЕВИДНІ ЗЛОЧИНИ міндічів-єрмака, якось замилити Українцям ТЕМУ!!!??
Західні Партнери, про таке дії, знають набагато більше, ніж зеленський з потужниками в директоратах опу їх планують!!!
21.04.2026 12:07 Ответить
Депутат полтавської МР Диркань в смітнику біля свого ресторану Блювотєза кожного дня знаходив 5000 доларів,от він колезі позичів,бо не знає вже куди ті долари пхати
21.04.2026 12:02 Ответить
Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. - Ну дуже смішно... Клоуни.
21.04.2026 12:09 Ответить
Депутат полтавської МР Диркань в смітнику біля свого ресторану Блювотєза кожного дня знаходив 5000 доларів,от він колезі позичів,бо не знає вже куди ті долари пхати
21.04.2026 12:02 Ответить
Скажу смешное. Я впервые обратил внимание на биткоины где-то после 2010 года. Они стоили тогда долларов 500. Можно было без труда купить немного счастья. Не хватило ума. А очевидно у кого-то его хватило. Не говорю за конкретного депутата.
21.04.2026 12:15 Ответить
Може Дикань? І ресторан називається "Диканька", який він побудував ще після першого Майдану. В нього у власності не тільки ресторан. "Наскирдував", тим більше став депутатом і отримав доступ до зовсім інших грошей. Та й морду наїв вже будь-здоров. Пишу з акаунту жінки. Я працював у нього в цьому ресторані. Нічого поганого, щоб відрізняло його від інших наших бізнесменів, сказати не можу. Типовий екземпляр. На жаль, такий безпринципний менталітет у нашої влади. Корупційна олігархічна система нікуди не поділася і цей Дикань лише "маленький гвинтік" у ній.
21.04.2026 12:37 Ответить
А н, не Диканька. В нього ще був ресторан "Болоньєтта" по вул. Соборності 27, який він вже продав. І там ще його судять за хабар 5000 доларів від підприємця Івана Сасіна, який хотів оформити вивіску по Соборності 32. Жабогадюкінг.
21.04.2026 13:03 Ответить
21.04.2026 12:07 Ответить
Лями невідомого походження - і невідомий в широких колах депутат - загадка з двома невідомими
21.04.2026 12:09 Ответить
21.04.2026 12:09 Ответить
Апять всє карманниє дєньгі атбєрут...
21.04.2026 12:10 Ответить
Полтава це столиця корупції
21.04.2026 12:15 Ответить
Столиця та засновниця корупції в Україні-Львів!
21.04.2026 12:40 Ответить
 
 