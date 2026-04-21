СБУ разоблачила депутата Полтавы: он скрыл 340 млн грн через криптокошельки

СБУ, Нацполиция и ОГП разоблачили депутата Полтавского горсовета, который, возможно, скрыл более 340 млн грн неизвестного происхождения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Отмечается, что Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали новые преступления депутата Полтавского городского совета, которого в октябре 2025 года уличили в махинациях с декларированием доходов.

"Тогда фигурант "забыл" указать в своих декларациях об имущественном положении криптовалюты и операции с виртуальными активами на сумму 200 млн грн", - отмечают правоохранители.

Схема с криптокошельками

Сейчас же известно, что депутат дополнительно пытался скрыть от финансовой отчетности 340 млн грн неизвестного происхождения.

По данным киберспециалистов СБУ, в течение 2022-2025 годов чиновник через подставных лиц перечислял средства на собственные криптокошельки, не указывая их в декларациях и налоговой отчетности.

На основании новых доказательств противоправной деятельности фигуранту сообщено о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются источники происхождения денежных активов и лица, причастные к финансовым махинациям.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

