СБУ разоблачила депутата Полтавы: он скрыл 340 млн грн через криптокошельки
СБУ, Нацполиция и ОГП разоблачили депутата Полтавского горсовета, который, возможно, скрыл более 340 млн грн неизвестного происхождения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Отмечается, что Служба безопасности и Национальная полиция задокументировали новые преступления депутата Полтавского городского совета, которого в октябре 2025 года уличили в махинациях с декларированием доходов.
"Тогда фигурант "забыл" указать в своих декларациях об имущественном положении криптовалюты и операции с виртуальными активами на сумму 200 млн грн", - отмечают правоохранители.
Схема с криптокошельками
Сейчас же известно, что депутат дополнительно пытался скрыть от финансовой отчетности 340 млн грн неизвестного происхождения.
По данным киберспециалистов СБУ, в течение 2022-2025 годов чиновник через подставных лиц перечислял средства на собственные криптокошельки, не указывая их в декларациях и налоговой отчетности.
На основании новых доказательств противоправной деятельности фигуранту сообщено о подозрении по ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины (незаконное обогащение).
Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается, устанавливаются источники происхождения денежных активов и лица, причастные к финансовым махинациям.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с Национальной полицией под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Західні Партнери, про таке дії, знають набагато більше, ніж зеленський з потужниками в директоратах опу їх планують!!!