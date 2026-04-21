РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18431 посетитель онлайн
Новости Удары по рф Удары по энергетике в РФ
743 4

СБУ нанесла удар по российской нефтеперерабатывающей станции "Самара", которая производит экспортный сорт нефти Urals, - источники

Беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ в ночь на 21 апреля атаковали российскую нефтеперерабатывающую станцию "Самара".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В результате атаки возник масштабный пожар на линейно-производственно-диспетчерской станции "Самара" в населенном пункте Просвет Самарской области РФ.

СБУ атаковала нефтебазу

Известно, что на этой станции происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Станция является важной составляющей нефтотранспортной инфраструктуры РФ.

Смотрите: Дроны атаковали порт и НПЗ в Туапсе: масштабный пожар. ВИДЕО

Предварительно, беспилотники СБУ повредили пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью, что снижает способность РФ формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства.

СБУ атаковала нефтебазу

Расходы на логистику и хранение растут, нарушается баланс сырья, а также возникают риски срыва поставок.

В результате РФ получает все меньше доходов от продажи нефти.

Читайте: СБУ разоблачила депутата из Полтавы: он скрыл 340 млн грн через криптокошельки

Автор: 

СБУ (20559) Удары по РФ (882) Самарская область (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Двіжуха.
показать весь комментарий
21.04.2026 13:11 Ответить
Ех. слабенько! ("хорошо, но мало") Туди би парочку наших ракет на додачу!
показать весь комментарий
21.04.2026 13:16 Ответить
5 резеруварів з 75. Це укус комара для бика. Ну і чого так пишатися?
показать весь комментарий
21.04.2026 13:16 Ответить
Хоч щось. Хоч погано спати будуть
показать весь комментарий
21.04.2026 13:21 Ответить
 
 