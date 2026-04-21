СБУ нанесла удар по российской нефтеперерабатывающей станции "Самара", которая производит экспортный сорт нефти Urals, - источники
Беспилотники ЦСО "Альфа" СБУ в ночь на 21 апреля атаковали российскую нефтеперерабатывающую станцию "Самара".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.
Подробности
В результате атаки возник масштабный пожар на линейно-производственно-диспетчерской станции "Самара" в населенном пункте Просвет Самарской области РФ.
Известно, что на этой станции происходит смешивание высоко- и низкосернистой нефти из разных месторождений для формирования экспортного сорта Urals. Станция является важной составляющей нефтотранспортной инфраструктуры РФ.
Предварительно, беспилотники СБУ повредили пять резервуаров емкостью по 20 тысяч кубометров с сырой нефтью, что снижает способность РФ формировать экспортные партии нефти и выполнять контрактные обязательства.
Расходы на логистику и хранение растут, нарушается баланс сырья, а также возникают риски срыва поставок.
В результате РФ получает все меньше доходов от продажи нефти.
